Strukturholding Saar erneut als "Gesunder Arbeitgeber" geehrt

EUPD Research verleiht Auszeichnung an Holdinggesellschaft aus dem Saarland

Die Strukturholding Saar GmbH (SHS) wurde vom Marktforschungs- und Zertifizierungsinstitut EUPD Research zum zweiten Mal als "Gesunder Arbeitgeber" ausgezeichnet. Die Ehrung würdigt das konsequente Engagement der Holdinggesellschaft für die ganzheitliche Gesundheit ihrer Mitarbeitenden.

Schon 2023 konnte die Strukturholding Saar GmbH im Zertifizierungsprozess von EUPD Research eindrucksvoll unter Beweis stellen, dass betriebliches Gesundheitsmanagement strategisch verankert und ganzheitlich gedacht wird. Mit einem breiten Angebot wurde die SHS damals als erste Arbeitgeberin im Saarland mit dem Gütesiegel ausgezeichnet.

Seitdem hat die SHS ihr betriebliches Gesundheitsmanagement kontinuierlich weiterentwickelt und gezielt ausgebaut. Das Angebot adressiert heute ein breites Spektrum physischer und psychischer Gesundheitsaspekte. Im Bereich der körperlichen Gesundheit stehen den Mitarbeitenden unter anderem regelmäßige Pilates- und Yogakurse, Firmenläufe, Massageangebote sowie weitere bewegungs- und präventionsorientierte Maßnahmen zur Verfügung. Ergänzt werden diese durch ein Incentive-Programm, das gesundheitsbewusstes Verhalten fördert und es den Mitarbeitenden ermöglicht, durch aktive Teilnahme attraktive Prämien zu erwerben.

Gleichzeitig legt die SHS großen Wert auf die psychische Gesundheit. So bietet das Unternehmen ein umfassendes Employee Assistance Program (EAP) an, das den Mitarbeitenden unter anderem eine konzerninterne psychologische Beratung ermöglicht. Die hohe Annahmequote im betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM) unterstreicht das Vertrauen der Mitarbeitenden in die angebotenen Maßnahmen. Gesteuert wird das BGM durch einen eigenen, interdisziplinär besetzten Steuerungskreis, der eine nachhaltige und bedarfsgerechte Weiterentwicklung sicherstellt. Darüber hinaus setzt die SHS mit ihren internen Trainings gezielt auf Empowerment und Chancengerechtigkeit: Angebote wie Programme zur Stärkung von Frauen im Beruf, Workshops zu den Wechseljahren oder zum zyklusgerechten Arbeiten tragen dazu bei, Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden in unterschiedlichen Lebensphasen zu fördern.

"Das betriebliche Gesundheitsmanagement ist ein zentraler Bestandteil unserer Unternehmenskultur. Die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Mitarbeitenden sind für uns keine kurzfristige Initiative, sondern ein nachhaltiger Erfolgsfaktor. Die erneute Auszeichnung durch EUPD Research als Gesunder Arbeitgeber bestätigt unseren konsequenten Weg und erfüllt mich mit großem Stolz - insbesondere als erstes Unternehmen im Saarland, das diese Auszeichnung erhalten und nun erfolgreich rezertifiziert wurde. Sie ist für uns zugleich Anerkennung und Motivation, unsere Maßnahmen im Betrieblichen Gesundheitsmanagement kontinuierlich weiterzuentwickeln", erklärt Rita Gindorf-Wagner, Geschäftsführerin der Strukturholding Saar GmbH.

Auch Joshua Baaken, Director Social & ESG Operations, betont die Bedeutung des Themas innerhalb des Konzerns: "Die Vorreiterrolle der Strukturholding Saar zeigt, wie wichtig langfristiger Einsatz für Mitarbeitendengesundheit ist. Durch die aktive Unterstützung der Geschäftsführung und das Engagement der Verantwortlichen im betrieblichen Gesundheitsmanagement wird Gesundheit strategisch im Unternehmen verankert. So entsteht ein Umfeld, in dem Mitarbeitende gerne arbeiten und sich langfristig entwickeln können."

Über die Strukturholding Saar GmbH:

Die Strukturholding Saar ist der starke Partner für die Zukunft des Saarlandes. Ob Wirtschaftsförderung, Immobilienentwicklung und -management oder Verkehr - hier werden Türen geöffnet und Perspektiven geschaffen. Als landeseigene Holding vereint sie zahlreiche Gesellschaften unter einem Dach und trägt damit nachhaltig zum Strukturwandel bei. Mit dem Flughafen Saarbrücken, dem Saarhafen und weiteren Tochtergesellschaften bildet sie einen starken Verbund. Die SHS-Gruppe erwirtschaftet mit mehr als 400 Mitarbeitenden jährlich über 80 Millionen Euro Umsatz.

Über EUPD Research:

EUPD Research ist ein führendes Marktforschungs-, Analyse- und Zertifizierungsunternehmen im gesamten Nachhaltigkeitssektor und genießt seit über 24 Jahren national und global einen unangefochtenen Pionierstatus. In stetiger Zusammenarbeit mit Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Medien nimmt EUPD eine tragende Rolle bei der Initiierung und Etablierung gesellschaftsrelevanter Qualitätsmodelle und Initiativen im Kontext ESG ein. Im Bereich Social Sustainability und Corporate Health Management haben bereits tausende Unternehmen im deutschsprachigen Raum von den Evaluierungs-, Begleitungs- und Auszeichnungsprozessen der drei Bereiche EUPD Research, EUPD Consult und EUPD Cert profitiert. Grundlage aller Prozesse ist der kontinuierlich weiterentwickelte Corporate Health Evaluation Standard (CHES), der sich in drei Modelldimensionen (Struktur, Strategie und Leistungsangebot) und insgesamt über 25 Themencluster gliedert.

