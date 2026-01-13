Ambulanter Pflegedienst und Demenz-WG in Dortmund und Hagen

Der Pflegedienst ovital vereint ambulante Pflege, alltagsnahe Betreuung und eine spezialisierte Demenz-WG. In Dortmund und Hagen entstehen Konzepte, die medizinische und soziale Bedürfnisse vereinen.

Der ambulante Pflegedienst ovital unterstützt pflegebedürftige Patienten in Dortmund und Hagen mit einem breiten Leistungsspektrum. Dazu gehören Grund- und Behandlungspflege, Wundversorgung, Betreuung bei chronischen oder akuten Erkrankungen sowie die Überwachung gesundheitlicher Parameter. Ergänzend bietet ovital hauswirtschaftliche Hilfen wie Einkäufe, Zubereitung von Mahlzeiten und Unterstützung bei alltäglichen Aufgaben. Diese Kombination aus medizinischer Pflege und alltagsorientierter Betreuung ermöglicht es pflegebedürftigen Menschen, weiterhin selbstbestimmt in ihrer vertrauten Umgebung zu leben.

Spezialisierte Senioren/Demenz-WG in Dortmund

Eine Besonderheit des Pflegedienstes ist die Senioren/Demenz-WG in Dortmund. Hier leben Bewohner in einer geschützten und zugleich wohnlichen Umgebung zusammen. Individuell gestaltbare Einzelzimmer, großzügige Gemeinschaftsbereiche sowie ein strukturierter Tagesablauf fördern Orientierung, Teilhabe und soziale Kontakte. Die Betreuung ist auf die spezifischen Bedürfnisse von Menschen mit Demenz ausgerichtet und verbindet Sicherheit mit einem hohen Maß an persönlicher Freiheit. Diese Wohnform bietet eine wichtige Alternative zu klassischen Pflegeeinrichtungen, indem sie Geborgenheit, Stabilität und eine familiäre Atmosphäre schafft.

Hoher Qualitätsanspruch und ein erfahrenes Team

ovital zeichnet sich durch ein qualifiziertes, engagiertes Team aus examinierten Pflegefachkräften und geschulten Betreuungskräften aus. Kontinuierliche Fortbildungen und spezialisierte Schulungen - etwa im Bereich Demenzbetreuung, Wundmanagement oder palliativer Pflege - sichern ein konstant hohes Qualitätsniveau. Der Ansatz des ambulanten Pflegedienstes setzt auf individuelle Pflegeplanung, enge Abstimmung mit Ärzten sowie eine respektvolle und wertschätzende Betreuung. Ziel ist es, pflegebedürftigen Menschen ein Höchstmaß an Wohlbefinden und Sicherheit zu bieten.

Entlastung für Angehörige und transparente Unterstützung

Für Angehörige bringt eine Pflegesituation häufig organisatorische und emotionale Herausforderungen mit sich. ovital unterstützt durch umfassende Beratung, bedarfsgerechte Entlastungsangebote und verlässliche Betreuungslösungen. Ob stundenweise Unterstützung, Kurzzeitpflegevertretung oder langfristige Versorgung - der Pflegedienst bietet flexible Konzepte, die sich an der jeweiligen Lebenslage orientieren. Darüber hinaus übernimmt ovital die Koordination mit Ärzten, Therapeuten sowie Krankenkassen, um Angehörige spürbar zu entlasten.

Kontakt und Standorte

Für weitere Informationen zu ambulanten Pflegeleistungen oder zur Demenz-WG steht ovital an zwei Standorten zur Verfügung. In Dortmund befindet sich der Unternehmenssitz in der Varziner Straße 1-3, 44369 Dortmund. Telefonisch ist der Standort unter 0231 86 40 005 erreichbar. Speziell die Hauswirtschaft und Verwaltung befinden sich in der Rahmer Straße 24, 44369 Dortmund. Der Standort des Pflegedienstes in Hagen liegt in der Dortmunder Straße 1-3, 58099 Hagen. Die telefonische Erreichbarkeit ist unter 02331 97 17 461 gegeben.

Beide Teams informieren über verfügbare Pflegekapazitäten, unterstützen bei organisatorischen Fragen und begleiten Patienten sowie deren Angehörige auf dem Weg zu einer passenden Betreuungslösung.

