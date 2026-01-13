GWM stellt auf der CES 2026 das globale Technologie-Investitions-Whitepaper vor und verankert „User Value“ als Kern der Innovati

Am 6. Januar (US-Zeit) debütierte GWM mit einem bemerkenswerten Auftritt auf der Consumer Electronics Show (CES) 2026 in Las Vegas und veröffentlichte sein Global Technology Investment White Paper. Das Dokument erläutert systematisch den Kern der Strategie „Technology GWM“: Das ultimative Ziel aller Technologieinvestitionen besteht darin, die Beziehung zwischen Mensch und Fahrzeug neu zu gestalten und einen tiefgreifenden Nutzerwert zu schaffen.

Von „Efficiency First“ zu „Relationship First“: Ein Paradigmenwechsel bei Technologieinvestitionen

Der technologische Wettbewerb in der Automobilindustrie konzentrierte sich lange Zeit auf Leistungsmetriken. Das von GWM auf der CES vorgestellte Konzept markiert jedoch einen grundlegenden Wandel: weg vom Streben nach absoluter Maschineneffizienz hin zum Aufbau von Maschinen, die Menschen verstehen und sich um sie kümmern. Nicole Wu, CTO von GWM, stellte in ihrer Rede eine grundlegende Frage: „Kann ein Auto eine Seele haben? Kann es dich verstehen und deine Bedürfnisse wahrzunehmen?“ Das Global Technology Investment White Paper liefert die Antwort: Durch systematische, nutzerzentrierte Investitionen in die technologische Architektur werden Fahrzeuge sich zu Partnern weiterentwickeln, die zuhören, lernen und Empathie zeigen.

Um diese Vision zu verwirklichen, hat GWM systematisch in die Grundlagen investiert. Die Elektronik- und Elektroarchitektur (EEA) 4.0 der nächsten Generation dient als „Nervensystem“ intelligenter Fahrzeuge. Ihr Design mit zentraler Datenverarbeitung und Zonensteuerung überwindet funktionale Barrieren und ermöglicht globale Wahrnehmung sowie Koordination im Millisekundenbereich. Das vom großen Modell angetriebene AIOS fungiert als „Gehirn“ und realisiert die durchgängige Integration von KI-Funktionen. Auf dieser Grundlage markiert das ASL die Vertiefung der Intelligenz hin zu interaktiven Erlebnissen. „Von nun an entwickelt sich die Mensch-Maschine-Interaktion weiter. Sie müssen sich nicht mehr an das Auto anpassen; stattdessen passt sich das Auto proaktiv an Sie an“, so Nicole Wu.

Hi4: Eine Technologie, unendliche Szenarien, Erfüllung globaler Kernbedürfnisse

Das Wesen des Hi4 liegt in seinem tiefen Verständnis und der intelligenten Integration von Energiequellen. „Elektromotoren reagieren schnell mit sofortiger Leistung, während Verbrennungsmotoren Ausdauer und dauerhafte Leistung bieten. Hi4 kombiniert beides für schnellere Starts, geringeren Kraftstoffverbrauch, mehr Leistung und größere Reichweite“, erklärte Nicole Wu. Auf dieser Grundlage hat GWM drei differenzierte Systeme entwickelt: Hi4, speziell für urbane SUVs entwickelt, um ein ausgewogenes Verhältnis von Energieeffizienz und Alltagstauglichkeit für den täglichen Pendelverkehr zu erreichen; Hi4-Z, optimiert für Wochenendabenteuer mit verbesserter Geländegängigkeit und Wirtschaftlichkeit; und Hi4-T, konzipiert für extremes Offroad-Fahren, das professionelle und zuverlässige Allradantriebsleistung bietet.

Unter diesen Systemen sticht der Hi4-Z durch seine innovative Konstruktion hervor, die vom 2.300 Jahre alten chinesischen Bewässerungssystem Dujiangyan inspiriert ist. „Das Design von Dujiangyan basiert nicht auf dem Kampf gegen die Natur, sondern darauf, dem Fluss des Wassers zu folgen“, erklärt Nicole Wu. Das Leistungsverteilungssystem des Hi4-Z funktioniert wie das „Fischmaul“ von Dujiangyan und teilt den Energiefluss des Motors intelligent in zwei Pfade auf: Einer treibt die Räder direkt an, um maximale Effizienz zu gewährleisten, während der andere bei Bedarf einen Generator antreibt, um einen leistungsstarken elektrischen Allradantrieb oder Energiespeicherung zu realisieren. Diese intelligente Verteilung ermöglicht es dem Fahrzeug, bei Bedarf kontinuierlich hohe Leistung abzurufen und in unter vier Sekunden von 0 auf 100 km/h zu beschleunigen, während es gleichzeitig im Fahrbetrieb äußerst effizient arbeitet – so wird der Konflikt zwischen Leistung und Energieverbrauch aufgelöst.

Darüber hinaus stärkt KI das Hi4-System maßgeblich. Durch die Integration von Navigationsdaten, das Erlernen von Nutzergewohnheiten und kontinuierliches Verstärkungslernen in cloudbasierten digitalen Zwillingsmodellen kann das Hi4-System eine optimale Energieverbrauchsplanung vor Fahrtantritt und eine präzise Steuerung im Millisekundenbereich während der Fahrt realisieren. Dieses KI-gestützte intelligente Energiemanagementsystem kann den Kraftstoffverbrauch um bis zu 15 % senken und vereint hohe Leistung mit nachhaltiger Mobilität.

Technologieimplementierung und globales Ökosystem: Von der Produktglobalisierung zur Systemglobalisierung

Am CES-Stand standen mehrere Modelle mit Hi4-Technologie im Mittelpunkt und demonstrierten eindrucksvoll die konkreten Ergebnisse der Technologieinvestitionen: der brandneue GWM TANK 500 Hi4-T, der extreme Offroad-Leistung mit emissionsfreier Stadtmobilität verbindet; der GWM WEY G9, konzipiert für effiziente Familienreisen; und der GWM WEY 07, das erste Modell mit dem VLA-Großmodell. Diese Produkte spiegeln nicht nur GWMs Produktstrategie „Alle Szenarien, alle Antriebe“ wider, sondern belegen auch den soliden Fortschritt seiner Globalisierungsstrategie.

GWMs Globalisierung geht weit über den Produktexport hinaus. Nicole Wu betonte in ihrer Rede: „Wir praktizieren Technologie- und Ökosystemglobalisierung. ‚Technology GWM‘ ist nicht nur ein Etikett, sondern unsere Handlung, gemeinsam mit globalen Partnern Mehrwert zu schaffen und die Zukunft zu gestalten.“ Durch die kontinuierliche Durchführung von Tech Day-Technologieroadshows weltweit hat GWM Kerntechnologien wie Hi4 in Regionen wie Eurasien, dem asiatisch-pazifischen Raum, Australien, dem Nahen Osten und Lateinamerika eingeführt und einen intensiven Dialog mit Nutzern, Medien und Investoren weltweit geführt.

Noch wichtiger ist, dass die Globalisierung von GWM das integrierte Ökosystem aus Forschung und Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Service umfasst. Unterstützt durch ein globales F&E-System sichern strenge Fertigungsstandards weltweit zuverlässige Produktqualität, während lokale Vertriebs- und Servicenetze die Marke näher an die Nutzer bringen und sicherstellen, dass jeder Nutzer das passende GWM-Produkt für seinen Lebensstil findet. Ob effizientes Pendeln in der Stadt, abenteuerliche Wochenendtrips oder professionelle Offroad-Herausforderungen – das modulare, intelligente und globalisierte Technologiesystem von GWM garantiert: „Es gibt immer das passende Produkt für Sie.“

Investieren in die Zukunft: Nachhaltige Mobilität schaffen

„Anstatt Trends hinterherzujagen, schaffen wir lieber fruchtbaren Boden“, so Nicole Wu abschließend. „Phasen mögen sich ändern und Branchen sich weiterentwickeln, doch unser Engagement für Technologie bleibt unerschütterlich.“ Mit dem Global Technology Investment White Paper bekräftigt GWM seine feste Überzeugung vom Langfristdenken: Durch kontinuierliche, systematische und nutzerzentrierte Technologieinvestitionen wird Technologie zu einem verlässlichen Partner, der die menschliche Freiheit stärkt und die Grenzen des Lebens erweitert.

Die übergeordnete Mission von „Technology GWM“ ist es, auf dieser Grundlage eine intelligentere, nachhaltigere und nutzerverständnisere globale Mobilitätszukunft zu gestalten. Die Präsentation auf der CES ist nicht nur ein Technologiefest, sondern auch ein feierliches Bekenntnis zu Werten, Verantwortung und Visionen, das GWM als globales Hightech-Mobilitätsunternehmen der Welt präsentiert.

