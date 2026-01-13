GWM Technology Investment White Paper: Neue Energie-Innovation

LAS VEGAS, NV, Januar 2026 – GWM-CTO Nicole Wu hielt eine Keynote-Rede und stellte das Global Technology Investment White Paper vor, in dem die Technologie-Roadmap von GWM sowie wegweisende Innovationen umfassend präsentiert werden. Der Originalauszug lautet wie folgt:

Seit 140 Jahren wurden Autos schneller, stärker, sicherer … aber auch kälter. Heute ändert sich das. Bei GWM stellten wir uns eine einfache, verrückte Frage: Kann ein Auto dich verstehen, deine Bedürfnisse spüren und mehr werden als Metall und Code – wie ein Pferd mit Seele?

Vor einem Jahr, genau hier auf dieser CES-Bühne, haben wir ASL vorgestellt – Agent of Space & Language. Einen intelligenten Agenten, der die Welt in 3D sieht – innen und außen am Fahrzeug – ganz wie ein Mensch. Er liest Texte, spricht natürlich und kommuniziert mühelos. Nicht nur eine intelligente Maschine, sondern ein Fahrzeug, das zuhört, lernt und sich verbindet.

Heute ist ASL Realität. Die Mensch-Maschine-Interaktion hat sich gerade weiterentwickelt. Du musst dich nicht mehr an das Auto anpassen – das Auto passt sich an dich an. Ein lebendiger Begleiter ist geboren – nicht nur ein Transportmittel, sondern ein echter Freund. Ein Familienmitglied auf Rädern.

Inspiriert von lebenden Organismen in der Natur hat GWM die EEA 4.0 entwickelt – unsere elektronische und elektrische Architektur der nächsten Generation.

- Zentrales Computing, das Gehirn: tiefgründiges Denken, blitzschnelle Entscheidungen.

- Regionale Controller, die Reflexe: sofortig, lokal, ultrapräzise.

- Hochgeschwindigkeitsnetzwerk: alles verbunden, mit einer Reaktion im Millisekundenbereich.

Denken. Wahrnehmen. Handeln. Alles als Eins.

Cockpit, Fahrwerk, Antriebsstrang – alle arbeiten gemeinsam zusammen.

In einem intelligenten Fahrzeug ermöglicht das Betriebssystem (OS), dass alles abgestimmt ist. Heute macht dieses OS einen qualitativen Sprung nach vorn. Mit integrierter KI großer Modelle wird es ki-gestützt. Dieses AIOS wird von einer zentralen Intelligenz angetrieben und arbeitet durchgängig – von der Kernhardware über die EEA-Architektur und Kommunikation bis hin zum OS selbst. AIOS – verleiht dem Fahrzeug eine eigene Intelligenz.

Ich stelle Ihnen unseren Intelligent Drive Agent vor – angetrieben von VLA und einem Weltmodell. Er erkennt nicht nur Objekte, sondern liest die Logik dahinter. Nicht nur wahrnehmen und reagieren, sondern denken, schlussfolgern und entscheiden, bevor die Straße es für dich tut.

In Zukunft wird der Wey Agent zu Wey Agents – mehr Fähigkeiten, intelligentere Zusammenarbeit, jede Situation wird von einem spezialisierten Agenten bewältigt.

Unsere Führungsrolle geht über intelligentes Cockpit und ADAS hinaus und umfasst Kerninnovationen im Antriebsstrang und Fahrwerk. Unsere Strategie ist eindeutig: Alle Szenarien, alle Antriebe, alle Nutzer – von Verbrennungsmotoren (ICE) über Hybrid- und Elektroantriebe bis hin zu Wasserstoff.

Hi4, unser intelligenter Hybrid-Allradantrieb, kombiniert meisterhaft das sofortige Drehmoment des Elektromotors mit der anhaltenden Kraft des Verbrennungsmotors – für spannende Beschleunigungen, geringeren Kraftstoffverbrauch und größere Reichweite. Wir haben drei verschiedene Varianten entwickelt:

- Hi4: optimiert für städtische Effizienz

- Hi4-Z: konstruiert für erhöhte Leistungsfähigkeit

- Hi4-T: gebaut für anspruchsvolle Offroad-Abenteuer

Unser Hi4-Z-Leistungsverzweigungssystem mit dreistufigem Frontantrieb greift die Idee vom Dujiangyan-Wasserwirtschaftssystem auf. Wie dieses antike Bauwerk teilt Hi4-Z eine Kraft in zwei intelligente Pfade auf. Ein Fluss fließt über das Hohlrad ins Getriebe direkt zu den Rädern. Der andere geht über das Sonnenrad in einen Generator. Bei hoher Motorleistung treibt der zweite Fluss den Generator an – antreibt den hinteren Elektromotor für einen echten Allradantrieb und speichert zudem überschüssige Energie für späteren Gebrauch. Moderne Technologie, die jahrtausendealter Weisheit echoiert.

Die KI befähigt Hi4, domänenübergreifend zu denken – elektrische Ströme, Datenflüsse und Wärmeflüsse gleichzeitig auszugleichen. Mithilfe von Navigations- und Kartendaten prognostiziert es Straßen, Verkehr und Geschwindigkeit und plant den Kraftstoff- und Stromverbrauch im Voraus. Gleichzeitig lernt es deinen Fahrstil und passt die Drosselantwort individuell an. Während der Fahrt werden Entscheidungen in Millisekunden getroffen: Energie wird eingespart, bevor sie verschwendet wird. Der Kraftstoffverbrauch sinkt um bis zu 15 %.

Wir treiben die Verbrennungsmotor-Technologie unermüdlich voran und bieten Motoren von 1,5 L bis 4,0 L an, kombiniert mit unseren hauseigenen Getrieben 9DCT, 9AT und 9HAT. Unser 3,0-T-V6-Benzinmotor, ausgestattet mit einem hauseigenen Hochtemperatur-Doppel-VGT-Turbolader, der bis zu 980 °C standhält, verfügt über eine neu gestaltete Brennkammer mit branchenführender thermischer Effizienz. Der 4,0-T-V8 bietet Liebhabern großer Motoren noch mehr Auswahl. Und wir halten nicht an – GWM wird die Entwicklung von Verbrennungsmotoren weiter vorantreiben und weltweit mehr Wert für Fahrer schaffen.

Im Bereich der neuen Energien entwickelt GWM Schlüsseltechnologien in-house – darunter Elektroantriebssysteme, Batterien, Leistungselektronik, Brennstoffzellenstapel und Wasserstofftanks vom Typ IV.

Wir nutzen KI, um Offroad-Fahren einfacher zu machen und das Vertrauen der Fahrer zu stärken. Auf Basis von GWM’s tief verwurzeltem Offroad-Erbe integriert Hi4 eine intelligente Geländeerkennung und -steuerung mit einer Echtzeitgenauigkeit von über 99 %. Sobald das Gelände identifiziert ist, arbeiten Antriebsstrang, Allradantrieb, Federung und Bremsanlage als Eineinheit. Das Fahrzeug passt sich in Sekunden an – ohne Eingriff, sorgenfrei. Das System denkt voraus, sodass du es nicht musst. Mit on-board KI können selbst Anfänger sicherer weiterkommen.

Auf der CES präsentieren wir stolz greifbare Produkte:

- Die brandneue WEY 07 Intelligent Advanced Edition, unterstützt durch GWM’s VLA-KI-Modell großer Dimensionen.

- Der Flaggschiff-WEY G9 MPV, der östliche Ästhetik elegant mit Hi4-Effizienz verbindet.

- Der robuste TANK 500 Hi4-T Intelligent Edition, entwickelt für das härteste Gelände mit einer rein elektrischen Reichweite von 100 km.

- Und das bahnbrechende GWM S2000 CL Motorrad, das den weltweit ersten 2,0-L-Boxer-Achtzylindermotor präsentiert.

Das sind nicht nur Produkte – sie sind ein Beweis für grenzenlose Neugier, unerschütterlichen Mut und unermüdliche Innovation.

Bei GWM jagen wir keinem flüchtigen Hype hinterher. Wir schaffen nachhaltigen Wert. Technologie ist nicht das endgültige Ziel, sondern die lebendige Kraft, die die Menschheit vorantreibt.

Vor Jahrhunderten streckten sich die Figuren der Dunhuang-Wandmalereien mutig nach Licht und Zukunft. Derselbe unbeugsame Geist lebt in dem, was wir heute erschaffen.

GWM folgt nicht nur dem Rhythmus der Zeit – wir gestalten ihn mit.

Gehen wir gemeinsam voran und schaffen eine intelligente Zukunft.

Und zuletzt – ein CTO zu sein: halb visionärer Superheld, halb Stand-up-Comedian … der immer noch geduldig erklärt, wie man das WLAN wieder verbindet. Und ja, ich genieße diese Arbeit wirklich.