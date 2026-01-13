Ferienbungalow im Bungalowdorf Zadelsdorf - Urlaub am Zeulenrodaer Meer im Kleinen Haus am Stausee

Der Bungalow "Kleines Haus am Stausee" bietet ruhigen Urlaub am See mit Kamin und überdachter Terrasse in Thüringen im Bungalowdorf Zadelsdorf nur wenige Gehminuten vom Zeulenrodaer Meer entfernt.

Das Kleine Haus am Stausee ist ein komfortabler Ferienbungalow im Bungalowdorf Zadelsdorf und befindet sich in direkter Nähe zum Stausee Zeulenrodaer Meer. Der Ferienbungalow am Zeulenrodaer Meer richtet sich an Urlaubsgäste, die einen ruhigen Urlaub am See in Thüringen verbringen möchten und gezielt nach einem Ferienhaus mit Kamin und überdachter Terrasse suchen. Durch die naturnahe Lage im Bungalowdorf Zadelsdorf bietet das Ferienhaus ideale Bedingungen für Erholung, Entspannung und einen bewussten Natururlaub am Stausee Zeulenroda.

Der Ferienbungalow im Bungalowdorf Zadelsdorf liegt nur wenige Gehminuten vom Ufer des Zeulenrodaer Meeres entfernt. Das Bungalowdorf Zadelsdorf gilt als beliebtes Ziel für einen Kurzurlaub am Zeulenrodaer Meer, einen Romantikurlaub am Stausee Zeulenroda oder einen ruhigen Urlaub am See. Gäste des Ferienhauses am Zeulenrodaer Meer schätzen besonders die ruhige Lage, die Nähe zur Natur und die entspannte Atmosphäre fernab von Massentourismus.

Ein zentrales Merkmal des Ferienbungalows mit Kamin ist der integrierte Kamin, der den Aufenthalt im Ferienhaus am Stausee Zeulenroda ganzjährig attraktiv macht. Ein Ferienhaus mit Kamin am Zeulenrodaer Meer ist besonders in der Herbst- und Wintersaison gefragt und sorgt für eine behagliche und gemütliche Wohnatmosphäre. Ergänzt wird der Ferienbungalow mit Kamin durch eine überdachte Terrasse, die unabhängig von Wetter und Jahreszeit genutzt werden kann. Die überdachte Terrasse am Ferienhaus lädt zum Verweilen, Entspannen und Genießen der Umgebung im Bungalowdorf Zadelsdorf ein.

Das Ferienhaus mit überdachter Terrasse und Kamin eignet sich ideal für Paare, Alleinreisende und Ruhesuchende, die einen Ferienbungalow am See in Thüringen bevorzugen. Als Ferienhaus im Bungalowdorf Zadelsdorf stellt das Kleine Haus am Stausee eine attraktive Alternative zu Hotels und größeren Ferienanlagen am Zeulenrodaer Meer dar. Der Fokus liegt auf Privatsphäre, Ruhe und einem nachhaltigen Urlaubskonzept.

Das Zeulenrodaer Meer zählt zu den bekanntesten Erholungsregionen in Thüringen und ist ein gefragtes Reiseziel für einen Urlaub am Stausee Zeulenroda. Der Ferienbungalow am Zeulenrodaer Meer kombiniert diese gefragte Lage mit der Ausstattung eines modernen Ferienhauses mit Kamin und Terrasse. Das Kleine Haus am Stausee steht für einen ruhigen Urlaub am See, einen Ferienbungalow in Zadelsdorf und für Erholung in naturnaher Umgebung.

Weitere Informationen zum Ferienbungalow im Bungalowdorf Zadelsdorf, zum Ferienhaus mit Kamin, zur überdachten Terrasse, zur Lage am Stausee Zeulenrodaer Meer sowie zu Buchung und Verfügbarkeit finden Interessierte auf der offiziellen Webseite:

KleinesHausAmStausee.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kleines Haus am Stausee

Herr Marcus Beckert

Bungalowsiedlung Zadelsdorf Bungalow 7

07937 Zeulenroda-Triebes

Deutschland

fon ..: +49 1735684708

web ..: https://kleineshausamstausee.de

email : info@kleineshausamstausee.de

