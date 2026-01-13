Inhouse-Seminare für den Personalrat in Ärztekammern, Zahnärztekammern und Kassenärztlichen Vereinigungen.

Die Praktiker-Seminare GbR führt bundesweit Inhouse-Seminare durch für den Personalrat in Ärztekammern, Zahnärztekammern, kassenärztlichen Vereinigungen, Betriebskrankenkassen. Tel.: 0162- 4347095

Bundesweit führt die Praktiker-Seminare GbR Inhouse-Schulungen durch für den Personalrat in Ärztekammern, Zahnärztekammern, kassenärztlichen Vereinigungen und kassenzahnärztlichen Vereinigungen, Betriebskrankenkassen.

Durchgeführt werden Grundlagen-Seminare zum Personalvertretungsrecht (Bund und alle Bundesländer bzw. BPersVG und allen Länder-PersVG's bzw. LPVG), Vertiefungsseminare, und Seminare zum allgemeinen Arbeitsrecht für den Personalrat.

Ausführlich berücksichtigt wird dabei jeweils die besondere Situation, rechtlich und organisatorisch, dieser juristischen Personen des öffentlichen Rechts bzw. der Kammern und Vereinigungen.

https://www.praktiker-seminare.com/46390/home.html

https://www.arbeitsrechtliche-fortbildung.de/

https://x.com/Seminarprofi

1) Wir fragen nicht danach, was "en vogue" ist, sondern streben praxisnah und kompetent gestaltete Seminare an. Vermeidung von überflüssigen avantgardistischem Gehabe beim Anbieten und Durchführen der Seminare. Wir arbeiten mit guten Partnern zusammen.

2) Es kommen nur Dozenten zum Einsatz, die über gute didaktische und kommunikative Fertigkeiten verfügen und an deren fachbezogenen Kenntnissen kein Zweifel zulässig ist. Sie müssen sich in der Praxis bewährt haben.

3) Vermeidung aller Bürokratie bei der Organisation der Seminare und beim Verwalten der gesamten Seminaranbietertätigkeit. Dadurch können wir die Kosten gering halten und sehr günstige Seminargebühren gewährleisten. Wir anerkennen den Normenkatalog und die Weiterbildungsleitlinien des "Forums Werteorientierung in der Weiterbildung".

Ihr Praktiker-Seminare-Team

Die Praktiker-Seminare GbR führt bundesweit (kostengünstige) praxisnahe Inhouse- Seminare, insbesondere auch für Personalräte und Betriebsräte, mit hochqualifizierten Dozenten durch.

