Digital Trends 2026: Webinar zeigt, welche Technologien jetzt wirklich entscheidend sind

Die digitale Transformation beschleunigt sich - doch welche Technologien und Themen sind 2026 wirklich relevant? Das TechDivision Webinar "Digital Trends 2026" liefert Orientierung statt Hype.

Im Fokus stehen die digitalen Entwicklungen, die Unternehmen insbesondere im gehobenen Mittelstand 2026 konkret beschäftigen werden: von Künstlicher Intelligenz und datengetriebenen Geschäftsmodellen über moderne Commerce-Architekturen bis hin zu rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen. Ziel ist es, Entscheidern eine realistische Einordnung zu geben - praxisnah, kritisch und ohne Buzzword-Bingo.

Das Webinar richtet sich insbesondere an IT-, Digital- und Fachentscheider, die vor strategischen Weichenstellungen stehen und belastbare Orientierung suchen. Statt abstrakter Zukunftsvisionen werden reale Fragestellungen adressiert:

- Welche Technologien schaffen echten Mehrwert?

- Wo lohnt sich Investition - und wo eher Zurückhaltung?

- In welche Richtung entwickelt sich der E-Commerce?

- Welche Voraussetzungen müssen Unternehmen heute schaffen, um morgen handlungsfähig zu bleiben?

Die beteiligten Partner Adobe, Akeneo, ECC Köln, Mollie, pixx.io und SKW Schwarz bringen ihre jeweilige fachliche Perspektive ein und beleuchten die Trends aus unterschiedlichen Blickwinkeln - von Technologie und Daten über Payment, Asset- und Produktdatenmanagement bis hin zu rechtlichen Aspekten. Ergänzt wird das Programm durch Einordnungen aus Markt- und Praxisbeobachtung.

"Gerade im Mittelstand ist der Anspruch hoch, fundierte Entscheidungen zu treffen - nicht auf Basis von Hypes, sondern von Substanz", so Stefan Willkommer, CEO von TechDivision. "Mit den Digital Trends 2026 wollen wir genau dabei unterstützen."

Das Webinar ist kostenfrei. Weitere Informationen, Agenda und Anmeldemöglichkeit finden Interessierte unter: https://events.techdivision.com/webinar-digitaltrends-2026

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TechDivision GmbH

Herr Josef Willkommer

An der Alten Spinnerei 2 a

83059 Kolbermoor

Deutschland

fon ..: 08031 22105-50

fax ..: 08031 22105-522

web ..: http://www.techdivision.com

email : marketing@techdivision.com

Der Digital Enabler unterstützt und begleitet seit 2006 nationale und internationale Unternehmen auf ihrem digitalen Weg. Inhabergeführt, nachhaltig und werteorientiert. Mit rund 140 Mitarbeiter*innen und an mehreren Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Kunden bekommen vom zertifizierten Adobe-, Akeneo-, Shopify- und Google-Partner digitale Business-Lösungen aus einer Hand: von der strategischen Beratung über die Entwicklung und Implementierung webbasierter Anwendungen bis hin zur crossmedialen Vermarktung. So unterstützt der bayerische Digital-Dienstleister seine Kunden dabei, ihre digitale Wertschöpfungskette optimal zu definieren und langfristig erfolgreich zu gestalten.

TechDivision baut auf eine enge, ehrliche und offene Zusammenarbeit und konnte dank dieser Philosophie schon viele langjährige Kundenbeziehungen etablieren. Neben vielen mittelständischen Kunden vertrauen auch große, international agierende Unternehmen wie Volkswagen, Adobe, CASIO oder HYDAC auf das Know-how und die Erfahrung der TechDivision.

Ein gesundes und selbstfinanziertes Wachstum ist für das Unternehmen ebenso wichtig, wie eine wertschätzende und faire Unternehmenskultur. Mit regelmäßigen, offenen Feedbackgesprächen und flachen Hierarchien. So wurde die TechDivision in den letzten Jahren wiederholt von Kununu und Focus Business als Top-Arbeitgeber im Mittelstand ausgezeichnet.

