OBI Pharma und TegMine Therapeutics unterzeichnen exklusive globale Lizenzvereinbarung für glykan-gerichtetes ADC

Erfolgreiche Lieferung des beauftragten ADC-Kandidaten zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen OBI und TegMine

TAIPEI, TW / ACCESS Newswire / 12. Januar 2026 / OBI Pharma (4174.TWO) gab bekannt, dass es eine kommerzielle Lizenzvereinbarung mit TegMine Therapeutics, Inc. (TegMine), einem in San Francisco ansässigen Biopharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Antikörpern gegen krebsassoziierte Glykane und Glykoproteine konzentriert, für ein glykan-gerichtetes Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (ADC) geschlossen hat.

Gemäß den Vertragsbedingungen hat OBI Anspruch auf eine Vorauszahlung sowie auf Meilensteinzahlungen für die Entwicklung und Vermarktung. Nach der Produkteinführung erhält OBI außerdem Lizenzgebühren, die sich nach einem gestaffelten Prozentsatz des jährlichen Nettoumsatzes richten. Die detaillierten finanziellen Bedingungen werden gemäß den Vertraulichkeitsbestimmungen nicht bekannt gegeben, aber die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Vereinbarung sind im Großen und Ganzen mit denen ähnlicher Lizenzvereinbarungen vergleichbar, die in letzter Zeit auf dem Markt abgeschlossen wurden.

TegMine erhält im Rahmen der Lizenzvereinbarung die exklusiven weltweiten Rechte zur Entwicklung und Vermarktung des ADC. Diese internationale Lizenzkooperation spiegelt den potenziellen Wert von Produkten wider, die unter Verwendung der Obrion ADC-Technologien von OBI hergestellt werden.

Der lizenzierte ADC-Kandidat stammt von einem von TegMine bereitgestellten Anti-Glykan-Antikörper mit hoher Affinität und wurde von OBI unter Verwendung der Obrion-ADC-Technologiefamilie zu einem ADC entwickelt, darunter die GlycOBI®-Glykan-Konjugationstechnologie, das doppelt funktionierende Enzym EndoSymeOBI® und der hochhydrophile Linker HYPrOBI®. Der mit dieser proprietären ortsspezifischen Glykankonjugation erzeugte ADC-Kandidat ist homogen und skalierbar herstellbar.

Dr. Heidi Wang, Chief Executive Officer von OBI Pharma, sagte: Diese strategische Zusammenarbeit nutzt die komplementären Stärken beider Unternehmen. Sie unterstützt nicht nur die Weiterentwicklung der ADC-Produktpipeline von OBI, sondern erweitert auch die Möglichkeiten für strategische Partnerschaften unter Verwendung unserer innovativen ADC-Technologien wie GlycOBI®. Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit TegMine, um diesen neuartigen ADC weiterzuentwickeln, der Patienten mit dringendem medizinischen Bedarf zugutekommen könnte.

Der Übergang von unserem erfolgreichen Master Services Agreement zu dieser globalen Lizenzvereinbarung ist ein wichtiger Meilenstein für TegMine, sagte Dr. Jeff Bernstein, Chief Executive Officer von TegMine Therapeutics. Durch die Kombination der ortsspezifischen GlycOBI®-Konjugation von OBI mit unseren proprietären Antikörpern, die über die TegMiner-Plattform entdeckt wurden, haben wir ein ADC mit außergewöhnlich hoher Tumorspezifität entwickelt. Dieses Programm von TegMine demonstriert die Leistungsfähigkeit der gezielten Bekämpfung krebspezifischer Glykan-Signaturen, um wirksame Wirkstoffe zu transportieren und gleichzeitig gesundes Gewebe zu schonen. Wir freuen uns darauf, dieses Programm schnell in die klinische Phase zu bringen.

Über GlycOBI®

OBI hat eine einzigartige glykanbasierte ADC-Technologie (GlycOBI®) entwickelt, die in einem Plug-and-Play-Format konzipiert ist, mit allen Antikörpern, Linkern und Wirkstoffen kompatibel ist und verschiedene Wirkstoff-Antikörper-Verhältnisse (DAR) unterstützt. GlycOBI®, eine Kernkomponente der Obrion-ADC-Technologiefamilie von OBI, basiert auf der proprietären dualen enzymatischen Technologie EndoSymeOBI® und der hydrophilen Linker-Technologie HYPrOBI® von OBI und ermöglicht die Herstellung ortsspezifischer und homogener ADCs mit einem effizienten, skalierbaren GMP-Prozess.

Während des Konjugationsprozesses verhindert GlycOBI® eine Störung der Antikörperstruktur und stellt sicher, dass das resultierende ADC biophysikalische Eigenschaften beibehält, die mit denen des nativen Antikörpers vergleichbar sind. Darüber hinaus verbessert die Linker-Technologie von OBI die Konjugationseffizienz der Nutzlast (Payload) und verringert die Neigung zu Aggregation oder Abbau, was einen stabilen und gut kontrollierten ADC-Herstellungsprozess zusätzlich unterstützt. GlycOBI® hat die Einschränkungen überwunden, die üblicherweise mit herkömmlichen ADC-Ansätzen verbunden sind, und hat in verschiedenen In-vivo-Studien eine verbesserte Antitumoraktivität und Stabilität gezeigt.

Über OBI Pharma

OBI Pharma ist ein global tätiges Onkologieunternehmen im klinischen Entwicklungsstadium, das 2002 gegründet wurde und seinen Hauptsitz in Taiwan hat. Zusammen mit seiner Tochtergesellschaft OBI Pharma USA, Inc. widmet sich das Unternehmen der Entwicklung innovativer Krebstherapeutika, um Patienten mit dringendem medizinischem Bedarf neue Behandlungsmöglichkeiten zu bieten.

Die Forschungsaktivitäten von OBI konzentrieren sich auf neuartige Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADC). Durch seine patentierte Konjugationstechnologieplattform der nächsten Generation, Obrion, hat OBI verschiedene ADC-Designmodalitäten etabliert. Die Plattform integriert proprietäre Konjugations- und Linker-Technologien, darunter GlycOBI®, GlycOBI DUO®, EndoSymeOBI®, HYPrOBI® und die neuartige Cystein-Konjugationstechnologie ThiOBI®, um ADC-Lösungen der nächsten Generation voranzutreiben. OBI hat eine Reihe von ADC-Programmen der nächsten Generation entwickelt. Dazu gehören monospezifische ADCs wie OBI-902 (TROP2) und OBI-904 (Nectin-4), ein bispezifischer ADC mit einer einzigen Nutzlast, OBI-201 (HER2 x TROP2), und ein bispezifischer ADC mit zwei Nutzlasten, OBI-221 (cMET x HER3). Neben seinen ADC-Programmen verfügt OBI über OBI-3424, ein erstklassiges, auf AKR1C3 abzielendes niedermolekulares Prodrug, das in Gegenwart des Enzyms Aldo-Keto-Reduktase 1C3, das in bestimmten Tumoren stark exprimiert wird, selektiv einen potenten DNA-alkylierenden Wirkstoff freisetzt. Weitere Informationen finden Sie unter www.obipharma.com .

GlycOBI®, EndoSymeOBI®, ThiOBI®, HYPrOBI® und GlycOBI DUO® sind eingetragene Marken von OBI. Obrion ist eine zur Eintragung angemeldete Marke.

Über TegMine Therapeutics

TegMine definiert die Präzisionsonkologie neu, indem es hoch exprimierte Glykane und Glykoproteine ins Visier nimmt, die die Aggressivität von Krebs und die Umgehung des Immunsystems fördern. Unsere Mission ist es, Krebs zu bekämpfen, indem wir einzigartige Tumorantigene identifizieren, die im Tumor durchgängig vorkommen, in gesundem Gewebe jedoch weitgehend fehlen. Die firmeneigene TegMiner-Plattform nutzt glyko-engineerte Zelllinien und fortschrittliche Massenspektrometrie, um bisher unzugängliche, krebspezifische Glykan-Epitope zu identifizieren. Diese Entdeckungsmaschine wurde entwickelt, um hochspezifische Antikörper zu generieren, die eine maximale therapeutische Wirkung über zahlreiche Behandlungsmodalitäten hinweg erzielen, darunter Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs) und andere Antikörperformate der nächsten Generation. Weitere Informationen finden Sie unter www.tegminetx.com .

Zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine Beschreibung historischer Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zu solchen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über zukünftige klinische Studien, Ergebnisse und den Zeitpunkt solcher Studien und Ergebnisse. Solche Risikofaktoren werden von Zeit zu Zeit in den Berichten und Präsentationen von OBI Pharma, einschließlich der bei der taiwanesischen Wertpapier- und Terminbörsenaufsichtsbehörde eingereichten Unterlagen, identifiziert und erörtert.

KONTAKT ZUM UNTERNEHMEN:

Kevin Poulos, Chief Business Officer

OBI Pharma USA, Inc.

+1 (619) 537 7698, Durchwahl 102

kpoulos@obipharma.com

Jeff Bernstein, Chief Executive Officer

TegMine Therapeutics, Inc.

jeff@tegminetx.com

