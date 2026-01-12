Zu viele Krisen, zu wenig Ruhe - warum mentale Balance zur Überlebensfrage wird

Krisen, Dauerstress, ständige Reizüberflutung: Immer mehr Menschen fühlen sich mental erschöpft. Studien zeigen, dass bestimmte Pflanzenstoffe für Nerven und innere Balance immer wichtiger werden.

Salzburg, 12.1.2026. Die Welt steht gefühlt ständig unter Strom - und wir gleich mit. Immer mehr Menschen berichten von Müdigkeit, Dauerstress und innerer Anspannung. Neue Studien zeigen: Bestimmte Pflanzenstoffe und Mikronährstoffe rücken immer stärker in den Fokus, wenn es um Nervenstärke und mentale Balance im Alltag geht.

Kriege, Wirtschaftskrisen, steigende Preise, Dauer-News und permanente Erreichbarkeit - Stress kommt heute aus allen Richtungen. Was früher Ausnahmesituationen waren, ist für viele Menschen zur neuen Normalität geworden. Mentale Belastung ist längst kein Randthema mehr, sondern betrifft Millionen - quer durch alle Altersgruppen.

Was Studien zeigen: Pflanzenstoffe unter der Lupe der Wissenschaft

In der Forschung stehen dabei seit Jahren bestimmte Pflanzenstoffe im Fokus - allen voran _Rhodiola rosea_ (Rosenwurz) und Safran (_Crocus sativus_). Beide Pflanzen werden traditionell genutzt und sind mittlerweile gut wissenschaftlich untersucht.

So zeigte eine placebokontrollierte Studie mit 40 Studierenden unter akutem Prüfungsstress, dass bereits 100 mg Rhodiola-Extrakt täglich über 20 Tage mit einer 42 % geringeren mentalen Erschöpfung im Vergleich zur Placebogruppe verbunden waren.

Eine weitere klinische Studie mit 89 Erwachsenen untersuchte die Einnahme von 340 mg Rhodiola-Extrakt pro Tag über sechs Wochen. Das Ergebnis: Die gemessenen Belastungsscores gingen um rund 35 % zurück, insbesondere in Bereichen wie emotionale Stabilität und Schlaf.

Auch Safran wurde intensiv erforscht. In einer randomisierten Studie mit 40 Teilnehmenden zeigte sich nach 30 mg Safran-Extrakt täglich über sechs Wochen eine Verbesserung der Stimmungsscores um 56 %, während die Placebogruppe lediglich 22 % erreichte.

Nerven brauchen Nährstoffe - offiziell bestätigt

Neben Pflanzenstoffen spielen auch Mikronährstoffe eine entscheidende Rolle. Laut EU-weit zugelassenen Health Claims tragen:

B-Vitamine zur normalen Funktion des Nervensystems und zur normalen psychischen Funktion bei

Magnesium zur normalen Funktion des Nervensystems sowie zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung

Eine gute Versorgung gilt damit als wichtige Basis, um den mentalen Herausforderungen des Alltags gewachsen zu bleiben.

Biogena bündelt diese Pflanzenpower erstmals zu einem Premium-Präparat

Mit Safrodia® Superior hat Biogena erstmals eine Kombination entwickelt, die standardisierte Extrakte aus Rhodiola und Safran mit einem vollständigen Vitamin-B-Komplex und Magnesium vereint - orientiert an wissenschaftlich untersuchten Dosierungen und hochwertigen Markenrohstoffen.

Mentale Balance ist vorrangig

"Wir leben in einer Zeit, in der Stress kein Ausnahmezustand mehr ist, sondern Alltag", sagt Albert Schmidbauer, Gründer und CEO von Biogena.

"Mentale Balance wird damit zu einer zentralen Gesundheitsfrage unserer Zeit. Mit Safrodia® Superior wollten wir eine verantwortungsvoll entwickelte, wissenschaftlich fundierte Kombination schaffen, die den Körper im Alltag begleitet - ohne Übertreibung, ohne leere Versprechen."

Safrodia® Superior ist ab sofort bei Biogena erhältlich: www.biogena.com

_Hinweis: Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise._

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Biogena GmbH & Co KG

Herr Albert Schmidbauer

Strubergasse 24

5020 Salzburg

Österreich

fon ..: +43662231111-0

web ..: https://www.biogena.com

email : a.schmidbauer@biogena.com

Biogena GmbH & Co KG ist ein inhabergeführtes österreichisches Familienunternehmen und internationaler Premium-Anbieter für wissenschaftlich fundierte Mikronährstoff- und Gesundheitslösungen. Gegründet von Dr. Albert Schmidbauer, entwickelt und produziert Biogena alle Produkte in Salzburg und steht damit für höchste Qualitätsstandards, Transparenz und Verantwortung entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Die Rezepturen folgen dem konsequenten Reinsubstanzenprinzip - frei von unnötigen Zusatzstoffen - und entstehen in enger Zusammenarbeit mit über 30.000 Ärzt:innen, Therapeut:innen und Gesundheitsexpert:innen. Mit eigenen Stores, innovativen Diagnostik- und Präventionskonzepten sowie einem wachsenden Gesundheitsökosystem positioniert sich Biogena als moderne Gesundheitsdestination, die Wissenschaft, individuelle Vorsorge und Lebensqualität ganzheitlich verbindet. Mehr Informationen unter www.biogena.com

Pressekontakt:

Biogena GmbH & Co KG

Herr Patric Dengg

Strubergasse 24

5020 Salzburg

fon ..: +43662231111-0

email : p.dengg@biogena.com