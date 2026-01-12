Computer und PC Entsorgung in München: ProCoReX Europe GmbH garantiert Sicherheit durch die zertifizierung

ProCoReX Europe GmbH setzt neue Maßstäbe bei Computer und PC Entsorgung in München - mit zertifizierter Datenträgervernichtung für rechtskonforme und umweltbewusste IT-Entsorgung.

Die ProCoReX Europe GmbH ist in München Ihr Spezialist für hochwertige, nachhaltige IT-Entsorgung - stets mit zertifizierter Datenträgervernichtung auf höchstem Sicherheitsniveau. Gerade im digitalen Zeitalter stehen Unternehmen und Organisationen vor der Herausforderung, nicht nur Altgeräte und obsolete IT-Komponenten sicher auszumustern, sondern auch sämtliche gespeicherten Daten dauerhaft und nachvollziehbar zu löschen.

Bei der Computer und PC Entsorgung in München übernimmt ProCoReX den gesamten Ablauf: Von der flexiblen Terminvereinbarung über den fachgerechten Abtransport bis zur vollständigen Vernichtung aller Datenträger. Das professionelle Servicekonzept garantiert eine DSGVO-konforme, nach DIN 66399 zertifizierte Datenträgervernichtung in München und sichert damit den Schutz sämtlicher vertraulicher Informationen.

Nach erfolgter Vernichtung erhalten Unternehmen und Behörden ein rechtsgültiges Zertifikat - ein entscheidendes Dokument für Auditierungen, Datenschutzberichte und die interne Sicherstellung regulatorischer Vorgaben. Darüber hinaus steht die fachgerechte Rückführung wertvoller Materialien und ein konsequent nachhaltiges Entsorgungskonzept im Mittelpunkt jeder Computer und PC Entsorgung in München durch ProCoReX.

Geschulte Mitarbeitende sorgen dafür, dass jede Prozessphase transparent, effizient und nachvollziehbar umgesetzt wird. Mit Transparenz, Professionalität und modernster Technologie schafft ProCoReX Europe GmbH für Unternehmen in München ein hohes Maß an Sicherheit - für Daten, Umwelt und nachhaltige Arbeitsprozesse.

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

