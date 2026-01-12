Gene spielen eine Rolle - doch starke Knochen hat man zu einem großen Teil selbst in der Hand.

Brüchige Knochen sind kein Schicksal. Neue Studien zeigen: Wer misst, sich bewegt und gezielt ergänzt, kann selbst viel für starke Knochen tun.

Salzburg, 12.01.2026. Brüchige Knochen gelten für viele Menschen als Schicksal. Wer familiär vorbelastet ist, hört oft: "Das liegt in den Genen." Doch moderne wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen ein differenzierteres Bild: Starke Knochen hängen nicht nur von der Veranlagung ab, sondern werden maßgeblich vom Lebensstil beeinflusst. Und genau hier kann man selbst aktiv werden.

Der erste Schritt: messen statt vermuten

Ein zentraler Hebel ist das Wissen über den eigenen Status. Mit dem Biogena Wellbeing Check - Osteo Essential Urintest steht heute eine unkomplizierte Möglichkeit zur Verfügung, Hinweise auf den aktuellen Knochenstoffwechsel zu erhalten - bequem von zu Hause aus.

Der Test basiert auf der Analyse der natürlichen Calcium-Isotopen-Zusammensetzung im Urin und wird in einem zertifizierten Diagnostiklabor durchgeführt. Die moderne Isotopenanalytik ermöglicht eine orientierende Einschätzung möglicher Veränderungen im Knochenstoffwechsel, noch bevor Beschwerden auftreten. Wenige Tage nach Probeneingang im Labor ist ein persönlicher Ergebnisbericht sicher online abrufbar, klar und verständlich aufbereitet zur besseren Einordnung der individuellen Werte. Der Test dient der Orientierung, nicht der Diagnose einer Erkrankung.

Studien zeigen: Knochen reagieren auf Nährstoffe und Bewegung

Dass Knochen kein starres Gewebe sind, belegen zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen. Sie reagieren ein Leben lang auf mechanische Reize ebenso wie auf die Versorgung mit knochenrelevanten Nährstoffen.

Auch Biogena hat dazu eigene Beobachtungs- und Produktstudien durchgeführt. In einer placebokontrollierten Studie mit Erwachsenen mit verminderter Knochendichte wurden über einen Zeitraum von zwölf Monaten Veränderungen der Knochendichte erfasst. Dabei zeigten sich in der Interventionsgruppe messbare Veränderungen der Knochendichte an Hüfte und Wirbelsäule von bis zu rund zwei Prozent, während sich die Werte in der Vergleichsgruppe weiter verschlechterten.

Diese Ergebnisse stellen keinen medizinischen Wirkungsnachweis dar, liefern jedoch wissenschaftliche Hinweise, dass eine gezielte Mikronährstoffversorgung im Rahmen eines gesunden Lebensstils eine Rolle spielen kann.

Bewegung als natürlicher Knochen-Reiz

Neben der Ernährung spielt auch Bewegung eine entscheidende Rolle. Knochen passen sich Belastungen an. Schon einfache Kraftübungen im Alltag - etwa Treppensteigen, Aufstehen vom Sessel, Kniebeugen oder leichtes Krafttraining - setzen wichtige Reize. Entscheidend ist nicht Leistungssport, sondern Regelmäßigkeit. Im Biogena Osteo Competence Center stehen Maximal-Kraft Geräte zur Verfügung, mit denen 5 min pro Woche für Anreize reichen. https://biogena-biohacking.com/de-at/knochendichte-training

Gezielt ergänzen - statt einseitig denken

Auf Basis aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse wurde Osteo Calbon Komplex® Gold von Biogena entwickelt. Der Fokus liegt bewusst nicht auf einer isolierten Zufuhr einzelner Mineralstoffe, sondern auf dem Zusammenspiel zentraler Cofaktoren:

Vitamin D3, Vitamin K2 sowie ausgewählte Spurenelemente wie Bor, das in der Forschung im Zusammenhang mit dem Knochen- und Mineralstoffwechsel diskutiert wird.

Der Ansatz ist alltagstauglich und klar strukturiert:

Messen - den eigenen Status kennen - statt rätseln

Bewegen - regelmäßige Kraftreize setzen

Gezielt ergänzen - im Rahmen einer ausgewogenen Ernährung

Starke Knochen - starkes Leben

Die zentrale Botschaft der Kampagne ist klar:

Gene spielen eine Rolle - doch starke Knochen hat man zu einem großen Teil selbst in der Hand.

Wer misst, versteht. Wer versteht, kann handeln. Kleine, konsequente Schritte können langfristig einen Unterschied machen - für Mobilität, Selbstständigkeit und Lebensqualität.

Wichtiger Hinweis:

Osteo Calbon Komplex® Gold ist ein Nahrungsergänzungsmittel und kein Arzneimittel. Der Urintest dient der orientierenden Einschätzung des Knochenstoffwechsels und ersetzt keine ärztliche Diagnostik oder Therapie. weitere Informationen unter www.biogena.com

