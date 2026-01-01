AI & I von der KI-Veteranin Lara Anderson blickt auf ein erfolgreiches Jahr als vertrauenswürdiger, menschenzentrierter Leitfade

Ein Jahr nach seiner Veröffentlichung stößt das Buch „AI & I: A Human-Led Introduction to Artificial Intelligence“ von Lara Anderson weiterhin auf wachsendes Interesse bei Fachleuten, Pädagogen und Organisationen, die ein klares, übertragbares Verständnis von künstlicher Intelligenz suchen.

Seit seiner Veröffentlichung im Mai 2025 wird das Buch von Lesern aus den Bereichen Wirtschaft, Bildung, Technologie und Transformation als Referenz herangezogen. Verfasst von einer Expertin mit mehr als zwanzig Jahren Erfahrung, behandelt „AI & I“ wichtige Themen wie generative KI, ethische KI, KI-Kompetenz, die Zukunft der Arbeitsplätze, Kreativität, Regulierung und die Rolle des Menschen in einer zunehmend automatisierten Welt.

Das Buch befindet sich an der Schnittstelle zwischen künstlicher Intelligenz, Geschäftstransformation, Bildung und Gesellschaft und richtet sich an Entscheidungsträger, Pädagogen, Studenten, Organisationen und Fachleute, die sich auf die Einführung von KI in einem sich schnell verändernden Umfeld vorbereiten. Durch seine leicht verständliche Sprache und seine menschenzentrierte Perspektive eignet es sich besonders für KI-Schulungsprogramme, Führungskräfteentwicklung, Bildungseinrichtungen und KI-bezogene Veranstaltungen und Gipfeltreffen.

Lara Anderson, Expertin für Transformation und KI, kommentiert:

„Der Erfolg von AI & I im vergangenen Jahr bestätigt, dass es einen echten Bedarf an praktischer, menschenorientierter KI-Ausbildung gibt. Die Menschen wollen keinen Hype, sie wollen Klarheit und Orientierung, die Technologie mit realen Auswirkungen verbindet. Das ist es, was ich ihnen biete.“

Da das Interesse an der Transformation der Belegschaft und der Einführung von KI, Bildung und Governance weiter zunimmt, bleibt AI & I eine relevante und weitreichend zugängliche Ressource. Für KMUs bietet Laras Unternehmen Anderson Consult Dienstleistungen an, um fragmentierte, manuelle Arbeitsabläufe in skalierbare, vernetzte Systeme umzuwandeln, wobei ermittelt wird, wo KI und Automatisierung einen greifbaren Mehrwert bieten, und die Themen von AI & I in die Praxis umgesetzt werden.

Anlässlich des erfolgreichen ersten Jahres und um die Reichweite zu vergrößern, ist das Buch derzeit mit einer zeitlich begrenzten Preisanpassung bei Amazon erhältlich.

Erhältlich bei Amazon: https://amzn.eu/d/gcDxoPw

Für Medienanfragen, Interviews, Podiumsdiskussionen, Keynote-Vorträge oder Bildungskooperationen steht Lara Anderson auf Anfrage zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich an lara@lara-anderson.com