Germanium Mining Corp. nimmt Fernerkundungsarbeiten auf seinem Konzessionsgebiet Lac du Km 35 in der Region Chibougamau (Quebec)

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 9. JANUAR 2026 / IRW-Press / GERMANIUM MINING CORP. (GERMANIUM MINING ODER DAS UNTERNEHMEN)(CSE: GMC; OTCQB: EMSKF; FWB: 1I30) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit den Fernerkundungsarbeiten auf seinem Konzessionsgebiet Lac du Km 35 in der Region Chibougamau in Quebec begonnen hat.

Beschreibung des regionalen Umfelds des Konzessionsgebiets Lac du Km 35

Das Konzessionsgebiet umfasst die ausgeprägte Faribault Shear Zone (FSZ) mit Ost-Südost-Ausrichtung, die sich im östlichen Teil des Konzessionsgebiets befindet. Die FSZ neigt sich nach Südsüdwesten und endet an der Grenville Front, die sich über mehrere Hundert Kilometer von Südwest nach Nordost erstreckt. Die FSZ ist ein wichtiges Strukturmerkmal, die mit anderen durchlässigen Zonen in der Tiefe verbunden ist und als bevorzugte Leitung für hydrothermale Flüssigkeiten dienen könnte.

Das Germaniumvorkommen Laganière, das 1998 von staatlichen Geologen entdeckt wurde, aber nie weitergehend erkundet wurde, besteht aus einem Peridotitausbiss innerhalb des Gneiskomplexes Laganière, der aus Amphiboliten sowie Hornblende- und Biotitgneisen besteht. Das Vorkommen Laganière lieferte einen Wert von 0,02 % (186 ppm) Germanium. Diese Ergebnisse gelten als historisch. Zur Bestätigung dieser historischen Ergebnisse wurden noch keine ausreichenden Arbeiten von einem qualifizierten Sachverständigen absolviert. Das Unternehmen behandelt sie daher nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven.

Das Germaniumvorkommen Laganière liegt neben der Hauptforststraße und grenzt direkt im Süden an eine Ansammlung elektromagnetischer Anomalien, die sich über eine Fläche von rund 400 m x 400 m erstrecken und noch nicht erprobt wurden. Das Germaniumvorkommen Laganière befindet sich rund 450 m nordöstlich der FSZ, 800 m vom südlichen Rand des felsischen Plutons Duberger entfernt sowie rund 2 km westlich der Grenville Front. Das Gebiet zwischen der FSZ und dem Germaniumvorkommen Laganière, das auch die unerprobte Ansammlung elektromagnetischer Anomalien umfasst, wird im Zentrum der Arbeiten von GMC stehen.

Untersuchung von Satellitenbildern

Die Fernerkundungsarbeiten werden voraussichtlich bis Ende Februar 2026 abgeschlossen und werden die Abgrenzung möglicher Verwerfungen, Scherzonen sowie dazugehöriger sekundärer Strukturmerkmale umfassen, die mit einer Germaniummineralisierung in Zusammenhang stehen könnten.

Das Unternehmen beabsichtigt, eine Untersuchung von Satellitenbildern unter Verwendung der PNEO-Satellitenkonstellation der ESA (Europäische Weltraumorganisation) mit panchromatischen Daten einer Auflösung von 30 cm durchzuführen, die im September 2023 erfasst wurden. Auf diese Bilder werden Algorithmen angewendet, um relevante Strukturkörper ausfindig zu machen, welche Intrusionen, unterschiedlich geneigte Gänge und linsenförmige Strukturen einschließen könnten.

Die Informationen werden in ein GIS-System übertragen, sodass eine Reihe von Karten im Maßstab 1:5.000 erstellt werden kann. Die anhand der präzisen Satellitenbilder abgeleiteten Strukturmerkmale werden mit bestehendem Datenmaterial in Beziehung gesetzt, um Zielgebiete zu ermitteln, die im Rahmen des bevorstehenden Probenahmeprogramms im Sommer 2026 erprobt werden sollen.

Über Germanium

Germanium ist ein hartes, gräuliches und sprödes Halbmetall. Germanium findet zunehmend Anwendung in der Elektronik und der Solarindustrie, in der Faseroptik sowie in der Infrarotoptik für zivile und militärische Zwecke. Germanium ist auf der Liste der kritischen Metalle Kanadas, der Vereinigten Staaten und der Europäischen Union aufgeführt.

China, der größte Produzent von raffiniertem Germanium, verhängte am 3. Dezember 2024 ein Ausfuhrverbot für Germanium in die Vereinigten Staaten. Germanium ist kein öffentlich gehandelter Rohstoff und jüngsten Spotpreisen zufolge liegt der Preis bei mehr als 5.000 US$ pro Kilogramm Germanium.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass die in dieser Pressemitteilung bereitgestellten geologischen Informationen historischen Charakter haben und die Mineralisierung nicht zwangsläufig der Mineralisierung auf dem Konzessionsgebiet Lac du Km 35 entspricht.

Benoit Moreau, P.Eng., ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 und Vice-President of Exploration von Germanium Mining Corp., hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung genehmigt und zeichnet für sie verantwortlich.

Über Germanium Mining Corp.

Germanium Mining Corp. ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Exploration und Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten in der Entdeckungsphase in erstklassigen Bergbau-Jurisdiktionen in ganz Nordamerika konzentriert. Germanium Mining Corp. ist Mitglied der Nevada Mining Association.

