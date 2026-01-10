Festplattenvernichtung in Cottbus: ProCoReX Europe GmbH realisiert zertifizierte Datenträgervernichtung

Mit ProCoReX Europe GmbH gelingt die Festplattenvernichtung in Cottbus auch für Filialbetriebe: zertifizierte Datenträgervernichtung, zentrale Nachweiserfassung und ökologische Wertstofflösung.

Vor allem bei Unternehmensgruppen, Franchise-Systemen oder Filialnetzwerken ist eine einheitliche, auditfähige Festplattenvernichtung in Cottbus eine besondere Herausforderung. ProCoReX Europe GmbH bietet hierfür eine zentrale Lösung: Die zertifizierte Datenträgervernichtung in Cottbus wird für jedes einzelne Standortprojekt individuell geplant, aber im Abschlussbericht standardisiert zusammengeführt.

Dadurch können Unternehmen nicht nur jede einzelne Festplattenvernichtung in Cottbus lückenlos belegen, sondern zeigen auch im Gesamtbericht ein konsistentes Compliance- und Umweltmanagement. ProCoReX übernimmt die gesamte Prozesssteuerung - von der Vorgabe der Zeitfenster über die Abholung und Vernichtung bis zur digitalen Nachverfolgung über ein Mandantencockpit.

Die zertifizierte Datenträgervernichtung in Cottbus erfolgt nach den strengen Kriterien der DIN 66399. Für jede Charge gibt es revisionssichere Zertifikate und Protokolle, die zentral erfasst werden. Metalle, Kunststoffe und andere Materialien werden ganzheitlich recycelt, schadhafte Komponenten umweltsicher entfernt.

Am Ende profitieren Unternehmensgruppen von Rechtssicherheit, Umwelt- und Kostenvorteilen sowie einer geprüften Nachweiskette für jede Festplattenvernichtung in Cottbus - mit ProCoReX Europe GmbH als erfahrenem Partner für digitale Sicherheit und nachhaltige IT-Entsorgung.

