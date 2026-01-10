Copper Giant gibt Einreichen des technischen Berichts zur aktualisierten Mineralressourcenschätzung für das Projekt Mocoa bekann

Vancouver, British Columbia - 9. Januar2026 / IRW-Press /Copper Giant Resources Corp. (Copper Giant oder das Unternehmen) (TSXV:CGNT, OTCQB:LBCMF, FWB: 29H0) freut sich unter Bezugnahme auf seine Pressemitteilung vom 24. November 2025 bekannt zu geben, dass das Unternehmen den unabhängigen technischen Bericht eingereicht hat, der eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung (MRE) für das Vorzeigeprojekt Mocoa (Kupfer-Molybdän) in Putumayo (Kolumbien) enthält. Der technische Bericht ist zum 23. Dezember 2025 gültig und wurde in Übereinstimmung mit der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) erstellt.

Der technische Bericht kann unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR ( www.sedarplus.ca) eingesehen werden und steht auch auf der Website des Unternehmens ( www.coppergiant.co) zur Verfügung.

Highlights der MRE:

- Vermutete Mineralressourcen im Umfang von 12,7 Milliarden Pfund (Mrd. lb) Kupferäquivalent (CuÄq*) bei einem Durchschnittsgehalt von 0,51 % CuÄq*, einschließlich 7,6 Mrd. lb Kupfer bei 0,31 % Cu und 1,0 Mrd. lb Molybdän bei 0,039 % Mo, enthalten in 1,12 Milliarden Tonnen. Dies entspricht einer Steigerung der Tonnage um +6 %, eines Anstiegs des CuÄq*-Werts von 14 % und einer Steigerung des enthaltenen CuÄq*-Metalls um 101 % im Vergleich zur vorherigen MRE des Projekts.

- Die Ressource ist durch ein Grubenmodell mit einem konservativen Umsatzfaktor von 0,65 unter Anwendung von 4,0 US$/lb Kupfer und 20,0 US$/lb Molybdän bei einem Cutoff-Gehalt von 0,25 % CuÄq* begrenzt.

- Das System ist in seitlicher Richtung und in der Tiefe offen, wobei mehrere Porphyrziele in der Nähe noch nicht erprobt wurden.

Mineralressourcenschätzung

Tabelle 1: Vermutete Mineralressourcenschätzung 2025 für Mocoa, Stichtag 18. November 2025

Cutoff-Gehalt Tonnage CuÄq (%) Cu (%) Mo (%) Enthaltenes CuÄq Enthaltenes Cu Enthaltenes Mo

(% CuÄq) (Mio. t) (%) (%) (%) (Mrd. lbs) (Mrd. lbs) (Mrd. lbs)

0,10 1.553 0,42 0,25 0,031 14,4 8,7 1,1

0,15 1.410 0,45 0,27 0,034 14,0 8,4 1,0

0,20 1.268 0,48 0,29 0,036 13,4 8,1 1,0

0,25 1.120 0,51 0,31 0,039 12,7 7,6 1,0

0,30 972 0,55 0,33 0,042 11,8 7,0 0,9

0,40 674 0,64 0,38 0,050 9,5 5,6 0,7

0,50 441 0,74 0,43 0,059 7,2 4,2 0,6

0,60 287 0,84 0,48 0,068 5,3 3,1 0,4

0,70 190 0,94 0,53 0,077 3,9 2,2 0,3

Anmerkungen

1. Die MRE wurde von Kevin Hon, B.Sc., P.Geo., Senior Resource Geologist, und Warren Black, M.Sc., P.Geo., Senior Consultant: Mineral Resources and Geostatistics, beide von APEX, erstellt. Herr Hon und Herr Black sind unabhängige qualifizierte Personen gemäß NI 43-101 und für den Abschluss der MRE mit Wirksamkeitsdatum 18. November 2025 verantwortlich. Michael Dufresne, M.Sc., P.Geo., President und CEO von APEX, hat eine Begutachtung der Schätzung durchgeführt.

2. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, haben keine wirtschaftliche Machbarkeit ergeben.

3. Die Schätzung der Mineralressourcen könnte erheblich von umwelttechnischen, genehmigungsbezogenen, rechtlichen, steuerrechtlichen, soziopolitischen, marketingbezogenen oder anderen relevanten Faktoren abhängig sein.

4. Die vermutete Mineralressource in dieser Schätzung ist weniger vertrauenswürdig als eine angedeutete Mineralressource und darf daher nicht in eine Mineralreserve umgewandelt werden. Vernünftigerweise ist davon auszugehen, dass der Großteil der vermuteten Mineralressource mit Fortdauer der Explorationen möglicherweise zu einer angedeuteten Mineralressource hochgestuft werden kann.

5. Die Mineralressourcen wurden gemäß den Standards on Mineral Resources and Reserves, Definitions (2014) und den Best Practices Guidelines (2019) des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (CIM) geschätzt, die vom CIM Standing Committee on Reserve Definitions erstellt und vom CIM Council eingeführt wurden.

6. Die angewandten wirtschaftlichen Annahmen umfassen 4,00 USD/lb Cu, 20,00 USD/lb Mo, Prozessgewinnungsraten von 90 % für Cu bzw. 95 % für Mo, Verarbeitungskosten von 10 USD/t, Verwaltungskosten von 1,00 USD/t sowie eine NSR-Royalty von 3 %.

7. Die CuÄq*-Werte werden unter Anwendung eines Cu/Mo-Wertverhältnisses von 1:5,278 berechnet, wobei sowohl die Metallpreise als auch die metallurgischen Gewinnungsraten berücksichtigt werden.

8. Die einschränkenden Parameter für die Grubenoptimierung beinhalten Abbaukosten von 2,5 USD/t sowohl für mineralisiertes als auch für Endmaterial sowie 45°-Stollen. Die auf die Grube begrenzten Mineralressourcen werden unter Anwendung eines Cutoff-Gehalts von 0,25 % CuÄq* angegeben.

Qualifizierter Sachverständiger und technische Angaben

Die qualifizierten Sachverständigen für den technischen Bericht sind Michael B. Dufresne (P.Geo, P.Geol, MSc), Warren E. Black (P.Geo, MSc) und Kevin S. Hon (P.Geo, BSc), Mitarbeiter von APEX Geoscience, sowie Chester de Leon (P.Eng), Mitarbeiter von Consultec Limited.

Edwin Naranjo Sierra, Vice-President of Exploration für Copper Giant, ist der designierte qualifizierte Sachverständige im Sinne von NI 43-101 und hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und bestätigt. Herr Naranjo hat einen MSc-Abschluss in Earth Sciences; er ist ein Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy (FAusIMM). Herr Naranjo steht in einem Nahverhältnis zum Unternehmen.

Bei den mineralisierten Zonen bei Mocoa handelt es sich um große porphyrartige Zonen, und die gebohrten Mächtigkeiten werden als sehr nahe an den wahren Mächtigkeiten liegend interpretiert.

Copper Giant arbeitet nach einem strengen Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprotokoll (QA/QC), das den besten Praktiken der Branche entspricht. Der Kerndurchmesser ist eine Mischung aus HQ und NQ, abhängig von der Tiefe des Bohrlochs. Diamantbohrkernboxen wurden fotografiert, gesägt, beprobt und in Abständen von maximal 2 Metern markiert, wobei an geologischen Grenzen Halt gemacht wurde. Die Proben wurden in Säcke verpackt, gekennzeichnet und für den Transport per LKW von den Kernaufzeichnungseinrichtungen von Copper Giant in Mocoa (Kolumbien) zur zertifizierten Probenaufbereitungseinrichtung von ActLabs in Medellin (Kolumbien) verpackt. ActLabs ist ein akkreditiertes, vom Unternehmen unabhängiges Labor. Die Proben werden in der Anlage in Medellin aufbereitet und mittels 4-Säure-Atomabsorptionsanalyse (AA) auf Kupfer, Gold, Silber, Molybdän, Zink und Blei untersucht. Die Proben werden per Luftfracht von Medellin zum zertifizierten Labor ActLabs in Guadalajara, Mexiko, transportiert, wo sie mittels 4-Säure-Aufschluss und ICP-MS auf 57 Elemente analysiert werden. Um die kontinuierliche Qualität der Untersuchungsdaten und der Datenbank zu überwachen, hat Copper Giant QA/QC-Protokolle implementiert, die Standard-Probenahme-Methoden, die Verwendung von zertifiziertem Kupfer- und Molybdän-Standardmaterial, Leerproben und Duplikate (Feld, Vorbereitung und Analyse) umfassen, die nach dem Zufallsprinzip in die Probenahme-Sequenz eingefügt werden. Das QA/QC-Programm umfasst auch die laufende Überwachung der Dateneingabe, QA/QC-Berichterstattung und Datenvalidierung. Es wurden keine wesentlichen QA/QC-Probleme in Bezug auf die Probenahme, Sicherheit und Analyse festgestellt.

Nach Ansicht des qualifizierten Sachverständigen von APEX gab es keine wesentlichen QA/QC-Probleme hinsichtlich der Probenahme, Sicherheit und Analyse.

Über das Porphyr-System Mocoa

Das Projekt Mocoa liegt in der Region Putumayo in Kolumbien, ungefähr 10 Kilometer von der Stadt Mocoa entfernt im Süden des Landes. Copper Giant kontrolliert mehr als 132.499 Hektar eines großen Landbesitzes durch erhaltene Titel und Anträge, der einen bedeutenden Teil des jurassischen Porphyr-Gürtels, eines wenig erforschten und äußerst vielversprechenden metallogenen Korridors in den nördlichen Anden, umfasst.

Mocoa wurde zuerst im Jahr 1973 durch eine regionale geochemische Untersuchung durch die Vereinten Nationen und die kolumbianische Regierung identifiziert. Nachfolgende Programme von 1978 bis 1983 beinhalteten geologische Kartierung, IP- und magnetische geophysikalische Untersuchungen, Oberflächenproben, Bohrungen und metallurgische Prüfungen. Spätere Bohrarbeiten durch B2Gold in den Jahren 2008 und 2012 verbesserten die geologische Interpretation und bestätigten ein großes System.

Das Vorkommen liegt in Dazit- und Quarz-Diorit-Porphyren des Mittleren Jura, die in Andesit- und Dazit-Vulkangestein der zentralen Kordilleren, einem 30 Kilometer breiten tektonischen Gürtel, der sich bis nach Ecuador erstreckt und wichtige Porphyr-Systeme wie Mirador, Warintza, San Carlos und Panantza umfasst, eindringen. Mocoa zeigt klassische Porphyr-Zonen mit einem kalihaltigen Kern, der von Serizit- und propylitischer Alterierung umgeben ist. Die Mineralisierung besteht hauptsächlich aus versprengtem Chalkopyrit und Molybdänit, stellenweise mit Bornit und Chalkosin, und ist mit Stockwerk-Adern und hydrothermalen Brekzien verbunden.

Eine besondere geologische Eigenart in Mocoa ist das Vorhandensein eines fruchtbaren Magmafensters, das sich über ungefähr zehn Millionen Jahre erstreckt, ein langdauernder und atypisch ertragreicher Abschnitt der Magmaproduktion und -evolution, der in anderen Jura-Porphyr-Systemen im gleichen Gürtel nicht häufig beobachtet wird. Diese ausgedehnte fruchtbare Periode liefert eine überzeugende Erklärung für die starke Metallanreicherung, das mächtige Alterierungsprofil und die überlagernden intrusiven und hydrothermalen Ereignisse in diesem System.

Das Vorkommen weist mehr als 1.000 Meter vertikaler Kontinuität auf, mit mehreren Intrusivphasen, Episoden von Brekzien und Gangformationen, die auf eine dynamische und langlebige magmatisch-hydrothermale Evolution hinweisen, die wahrscheinlich von mehr als einem Porphyr-Zentrum beeinflusst wurde. Mocoa bleibt in alle Richtungen offen, und mehrere Satellitenziele im weiteren Landpaket unterstützen die Interpretation eines bezirksweiten Mineralisierungssystems.

Die MRE1 für Mocoa umfasst vermutete Ressourcen von 12,7 Milliarden Pfund Kupferäquivalent (CuEq*) mit einem durchschnittlichen Gehalt von 0,51 % CuEq*, einschließlich 7,7 Milliarden Pfund Kupfer mit 0,31 % Cu und 1 Milliarde Pfund Molybdän mit 0,039 % Mo, in 1.120 Millionen Tonnen (Mt).

1 Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem NI 43-101-konformen technischen Bericht mit dem Titel Technical Report and Updated Mineral Resource Estimate for The Mocoa Project, Putumayo Department, Colombia vom 8. Januar 2026, der von Michael Dufresne (P.Geo, P.Geol, MSc), Warren Black (MSc, P.Geo), Kevin Hon (BSc, P.Geo) und Chester de Leon (P.Eng) erstellt wurde; Stichtag ist der 23. Dezember 2025.

Über Copper Giant

Copper Giant Resources Corp. ist ein Teilunternehmen der Fiore Group, einer privaten und gut etablierten kanadischen Organisation, die für den Aufbau erfolgreicher, einflussreicher Unternehmen im gesamten Rohstoffsektor bekannt ist. Copper Giant wurde mit dem einzigen Ziel gegründet, hochwertige Kupferprojekte über die Ressourcendefinition hinaus zu erschließen - verantwortungsbewusst, effizient und mit langfristig positiven Auswirkungen.

Das Unternehmen wird von einem außergewöhnlich erfahrenen Team geleitet, das einige der wenigen großen Kupferminen, die in den letzten zwei Jahrzehnten erschlossen wurden, erfolgreich von der Entdeckung bis zur Errichtung geführt hat.

Der derzeitige Schwerpunkt von Copper Giant liegt auf der Kupfer-Molybdän-Lagerstätte Mocoa im Süden Kolumbiens, die als eines der größten unerschlossenen Ressourcengebiete dieser Art in Nord- und Südamerika gilt. Jüngste Explorationserfolge haben ein entsprechendes Potenzial weit über die ursprüngliche Ausdehnung des Vorkommens hinaus aufgezeigt. Dadurch ist Mocoa zu einem aussichtreichen Kandidaten mit Distriktpotenzial avanciert - und gilt als Katalysator für die Namensgebung und Entwicklung des Unternehmens.

Copper Giant wird von den Werten Respekt und Verantwortung getragen und ist der Good-Neighbor-Philosophie verpflichtet. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine nachhaltige Wertschöpfung für alle Stakeholder zu schaffen und eine bedeutende Rolle in der globalen Energiewende zu spielen.

Über Apex Geoscience Ltd.

APEX Geoscience Ltd. (APEX) ist ein mitarbeitergeführtes Unternehmen, das 1993 gegründet wurde. Das Unternehmen besteht aus einem Team aus professionellen Geologen, Geophysikern und Ressourcenspezialisten, die über profunde Kenntnisse in allen Phasen der Exploration, Erschließung und Förderung von Mineralprojekten verfügen. APEX bietet ein umfassendes Spektrum an Beratungsdienstleistungen, darunter Grundstücksevaluierung, Explorationsplanung, geologische Auswertung, Ressourcenschätzung, Machbarkeitsstudien und Erstellung von NI 43-101-konformen Fachberichten. APEX hat über 500 NI 43-101-konforme Fachberichte für Klein- und Mittelbetriebe im internationalen Bergbau erstellt, wobei der Schwerpunkt auf Edel- und Basismetallen, Industriemineralien und Spezialrohstoffen liegt.

APEX steht in keinem Abhängigkeitsverhältnis zu Copper Giant und hält keine direkten oder indirekten Beteiligungen am Projekt Mocoa oder an Copper Giant, außer den hier offengelegten. Die qualifizierten Sachverständigen, die die Mineralressourcenschätzung für das Projekt Mocoa leiten, sind Warren Black, M.Sc., P.Geo., und Kevin Hon, B.Sc., P.Geo., leitende Geologen bei APEX, sowie Michael Dufresne, M.Sc., P.Geol., P.Geo., President und CEO von APEX, der einen Peer-Review durchgeführt hat. Herr Black, Herr Hon und Herr Dufresne sind allesamt qualifizierte Sachverständige gemäß NI 43-101. Herr Dufresne verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Mineralressourcenschätzungen und hat zahlreiche Fach- und Bewertungsberichte für börsennotierte Unternehmen mit Projekten in verschiedenen Explorationsphasen, von der frühen bis hin zur erweiterten Ausbaustufe, verfasst. Sein Knowhow erstreckt sich über verschiedene Rohstoff- und Lagerstättentypen, und er war als qualifizierter Sachverständiger für mehrere Erstschätzungen und aktualisierte Mineralressourcenschätzungen (MRE) für Gold-, Kupfer- und Silberprojekte in Kanada und den Vereinigten Staaten sowie auf internationaler Ebene tätig.

Weitere Informationen

Ian Harris

Chief Executive Officer

harris@coppergiant.co

+1 303 956 2944

Tetiana Konstantynivska

Vice President Investor Relations

tk@coppergiant.co

+1 778 829 8455

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit Risiken und Ungewissheiten behaftet sind. Alle darin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich Aussagen zu der aktualisierten Mineralressourcenschätzung und dem Potenzial, die vermuteten Mineralressourcen zu angedeuteten Mineralressourcen aufzuwerten; dem Ergebnis der aktuellen Ressourcenexpansionsstrategie des Unternehmens; andere Aktivitäten und Errungenschaften des Unternehmens, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Zeitplan und den Erfolg der Weiterentwicklung des Projekts Mocoa, die Erweiterung der Ressourcenbasis von Mocoa und die Umsetzung der vorgeschlagenen Änderung, einschließlich ihres erwarteten Zeitpunkts und der Genehmigung der vorgeschlagenen Änderung durch die TSXV, sind als zukunftsgerichtet anzusehen. Obwohl Copper Giant der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind die Aussagen nicht als Garantien zukünftiger Leistungen zu verstehen. Die eigentlichen Ergebnisse oder Entwicklungen könnten wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, beinhalten Marktpreise, Abbau- und Explorationserfolge, die Volatilität der Stammaktien des Unternehmens, die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen, die Ungewissheit von Reserven- und Ressourcenschätzungen, die Risiken, die mit dem Nichterreichen der Produktion verbunden sind, Verfahrens-, Genehmigungs- und Meldepflichten, Risiken im Zusammenhang mit der Betriebstätigkeit in Auslands- und Entwicklungsländern und der Einhaltung ausländischer Gesetze, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit Änderungen ausländischer Gesetze und einer sich ändernden Bergbaupolitik und lokalen Eigentumsvorschriften in Kolumbien, die allgemeine Wirtschafts-, Markt-, politische oder Geschäftslage sowie behördliche und administrative Genehmigungen. Es gibt keine Gewissheit, dass sich solche Aussagen als richtig herausstellen werden. Den Lesern wird deshalb empfohlen, solche Ungewissheiten nur nach ihren eigenen Maßstäben zu bewerten. Copper Giant ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

