This Mortal Skin veröffentlichen Rockoper „Hagen“ – Eine Reise durch Liebe, Einsamkeit und Schicksal

Mit der Rockoper „Hagen“ präsentieren This Mortal Skin ein außergewöhnliches musikalisches Werk, das über klassische Rocksongs hinausgeht. Die halbstündige Komposition erzählt die bewegende Lebensgeschichte des Elfen Hagen – von der Wiege bis zum Tod, durch die Irrwege der Liebe, die Abgründe der Einsamkeit und die Begegnung mit Engeln und Teufeln.

„Wir wollen nicht nur rockige Lieder schreiben, wir wollen musikalische Geschichten erzählen“, beschreibt die Band ihren künstlerischen Anspruch. In der Tradition großer Rockopern wie „Tommy“ von The Who erschaffen This Mortal Skin ein geschlossenes Werk, in dem jedes Lied auf das nächste abgestimmt ist und ein weiteres Kapitel der großen Erzählung offenbart. So entsteht ein vielschichtiges Klanguniversum, das den Hörer überrascht, berührt und in eine andere Welt entführt.

This Mortal Skin wurden 2021 von Lorne Reid und Carola Batt-Michel gegründet. Seitdem verfolgen sie konsequent ihre Vision, Rockmusik mit cineastischem Storytelling zu verbinden und emotionale, atmosphärische Klangwelten zu erschaffen.

Mit „Hagen“ liefern sie nun ein eindrucksvolles Statement – eine Rockoper, die berührt, überrascht und lange nachhallt.

UPC 3618024071349

Release 9.1.2026

Seit 2016 bringt Smart & Nett als Label und Musikverlag ausgewählte Musik- und Videoproduktionen aus den Bereichen Pop, Rock, Jazz, Electronic, Klassik und Weltmusik auf den Markt. Genre-offen und mit Fokus auf deutschsprachige Künstler*innen, erobert das Münchner Team zunehmend auch internationale Bühnen.

Das Label ist Teil der Smart & Nett Marketing- und Künstleragentur, in der Dirk Walter und Veronika Peschkes ihre Expertise in Marketing, Webdesign, Photoshop, bildender Kunst und Organisation bündeln. Durch geschickt genutzte Synergieeffekte entsteht ein kreatives Ökosystem, das sowohl Künstler*innen fördert als auch dem Label zugutekommt.

Mit dieser einzigartigen Verbindung aus künstlerischer Leidenschaft und professionellem Know-how schafft Smart & Nett eine Plattform, die Musik und Kunst innovativ in die Welt trägt.