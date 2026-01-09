Vielfalt, die verbindet: Victoria Schmuck präsentiert neue Kollektion für 2026

Die Kollektion ist ab sofort über den offiziellen Online-Shop sowie ausgewählte Vertriebspartner in Frankreich, Benelux und Deutschland erhältlich.

Funkelnde Momente, persönliche Botschaften und Schmuck, der Geschichten erzählt: Victoria Schmuck startet mit der Valentine's Collection und der Frühjahr/Sommer-Kollektion ins neue Jahr. Im Fokus stehen verschiedene Designwelten, Personalisierung und vielseitige Tragemöglichkeiten für unterschiedliche Stilrichtungen und Anlässe - für Frauen, Männer und Kinder.

Schwerpunkte der Kollektion

Valentine's Collection

Die Valentine's Collection umfasst personalisierbaren und gravierbaren Schmuck wie die Rosie-Armbänder und Initialenketten. Ein Zirkonia, der den jeweiligen Anfangsbuchstaben akzentuiert, rückt persönliche Botschaften in den Mittelpunkt und macht Individualisierung zum zentralen Gestaltungselement der Kollektion.

Sparkling Statements

Sparkling Statements steht für ausdrucksstarke, ikonische Designs wie die Schmuckstücke Alice, Scarlett oder Arielle. Gefertigt aus versilbertem oder vergoldetem Messing sowie Zirkonia und Kristallen, setzen die Stücke auf eine starke visuelle Präsenz und klare Akzente.

Modern Essentials

Neu interpretierte Klassiker für den Alltag setzen auf kombinierbare Designs sowie Layering- und Mix-&-Match-Ansätze. Armbänder, Uhren und Schmuck für Frauen und Männer sind auf vielseitige Tragemöglichkeiten ausgelegt und verbinden Gestaltung mit Alltagstauglichkeit.

Seasonal Trends

Saisonale Stilrichtungen wie Boho, Naturinspiration und organische Formen zeigen sich unter anderem in Schmuckstücken wie Florence, Samia und Jamira sowie in sommerlichen Schmucksets für Kinder.

Verkaufsstart und Verfügbarkeit

Die Kollektion ist ab sofort über den offiziellen Online-Shop sowie ausgewählte Vertriebspartner in Frankreich, Benelux und Deutschland erhältlich.

Weitere Informationen unter: ? https://victoria-schmuck.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Victoria Schmuck?

Frau Hanna Rinke

In der Steele 2

40599 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: -

web ..: https://victoria-schmuck.com/de-de

email : hanna.rinke@victoria-deutschland.de

Über Victoria Schmuck?:

Victoria Schmuck wurde aus der Leidenschaft von Françoise Kaisin und Brigitte Vyncke, die Schmuck bei "Home-Partys" verkaufen wollten, um echte Begegnungen zu fördern, gegründet. Das Unternehmen bietet Schmuck über Schmuckstylistinnen an, die kostenlose Schulungen und ein Starter-Kit erhalten, um unabhängig zu werden. Ihre Vision ist es, Frauen zum Strahlen zu bringen und den deutschen Markt im Direktvertrieb zu erobern.

Pressekontakt:

Victoria Schmuck?

Frau Hanna Rinke

In der Steele 2

40599 Düsseldorf

fon ..: -

web ..: https://victoria-schmuck.com/de-de

email : hanna.rinke@victoria-deutschland.de