WIRtschaftswunder positioniert sich als Partner für Unternehmensnachfolge

Qualität und persönliche Begleitung in entscheidenden Phasen mittelständischer Unternehmen

Düsseldorf, 8. Januar 2026

Ein Jahr nach dem Markteintritt als Mittelstandsberatung entwickelt WIRTSCHAFTSWUNDER seine Ausrichtung konsequent weiter. Ab 2026 fokussiert sich das Unternehmen auf die Begleitung von Unternehmensnachfolge und unternehmerischen Übergangsphasen im deutschen Mittelstand. Grundlage dieser Entscheidung sind die Erfahrungen aus der täglichen Praxis sowie die wachsende Bedeutung des Themas Nachfolge in vielen Branchen.

Nach aktuellen Studien stehen in Deutschland in den kommenden Jahren mehrere hunderttausend kleine und mittlere Unternehmen vor einem Generationswechsel. Allein bis Ende der 2020er Jahre müssen über eine halbe Million Betriebe ihre Nachfolge regeln. Gleichzeitig ist ein erheblicher Teil dieser Prozesse noch nicht vorbereitet oder abgeschlossen. Für viele Unternehmerinnen und Unternehmer entsteht dadurch ein hoher Entscheidungsdruck.

"Unternehmensnachfolge ist kein einzelner Schritt, sondern ein mehrjähriger Prozess, der Führung, Organisation und Verantwortung neu ordnet", sagt Wichard von Alvensleben, Geschäftsführer der WIRTSCHAFTSWUNDER Consulting GmbH & Co. KG. "Gerade in diesen Phasen zeigt sich, wie wichtig Struktur, Verlässlichkeit und persönliche Begleitung sind."

Nachfolge als Einstieg in nachhaltige Unternehmensentwicklung

WIRTSCHAFTSWUNDER betrachtet Unternehmensnachfolge nicht ausschließlich als Verkaufs- oder Übergabeprozess. Sie ist vielmehr der Ausgangspunkt für eine umfassende Betrachtung des Unternehmens. Dazu gehören Organisationsstrukturen, Prozesse, wirtschaftliche Stabilität und die Fähigkeit, tragfähige Entscheidungen zu treffen. Ziel ist es, Unternehmen so aufzustellen, dass Übergaben gelingen und Substanz erhalten bleibt, unabhängig vom zeitlichen Horizont der Nachfolge.

"Viele mittelständische Unternehmen sind operativ erfolgreich, aber organisatorisch nicht auf einen Führungswechsel vorbereitet", erläutert André Glaser, Prokurist bei WIRTSCHAFTSWUNDER. "Unsere Aufgabe ist es, Entscheidungsfähigkeit herzustellen und die Voraussetzungen für tragfähige Übergaben zu schaffen."

Bewusst begrenzte Kapazität und persönliche Verantwortung

Ein zentrales Element der Ausrichtung ist die bewusste Begrenzung der Mandatsanzahl. WIRTSCHAFTSWUNDER arbeitet mit festen Kapazitäten, um persönliche Präsenz, Verbindlichkeit und Qualität in der Zusammenarbeit sicherzustellen. Wachstum erfolgt selektiv und orientiert sich an Passung und Wirkung.

"Unsere Zeit ist ein unternehmerisches Investment", so von Alvensleben. "Wir übernehmen Verantwortung für wenige Mandate gleichzeitig, weil Nachfolge persönliche Aufmerksamkeit und Verlässlichkeit erfordert."

Beratung auf Augenhöhe mit fokussiertem Profil

Der Anspruch aus der Gründungsphase bleibt bestehen. WIRTSCHAFTSWUNDER versteht sich weiterhin als Sparringspartner auf Augenhöhe und nicht als klassische Managementberatung. Der Unterschied liegt heute in der stärkeren Fokussierung auf Übergabe und Nachfolge als zentrale unternehmerische Herausforderung.

Die Beratung richtet sich an inhabergeführte Unternehmen, Gesellschafter und Familienunternehmer, die vor Übergabe, Verkauf oder grundlegenden Strukturentscheidungen stehen. Themen wie Organisationsordnung, Prozessgestaltung, wirtschaftliche Stabilisierung sowie digitale und KI gestützte Perspektiven werden eingesetzt, wenn sie die Entscheidungsfähigkeit des Unternehmens unterstützen.

WIRTSCHAFTSWUNDER Consulting GmbH & Co. KG

Herr Wichard von Alvensleben

Duisburger Straße 19

40477 Düsseldorf

Deutschland

+49 211 54208712

https://wiwuconsult.de

office@wiwuconsult.de

WIRTSCHAFTSWUNDER ist eine bundesweit tätige Beratungsgesellschaft mit Sitz in Düsseldorf, die kleine und mittelständische Unternehmen in Übergangs- und Entscheidungssituationen begleitet. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmensnachfolge, Übergabeprozessen und der strukturellen Vorbereitung von Unternehmen auf die nächste Phase. Die Beratung ist praxisnah, strukturiert und werteorientiert.

WIRTSCHAFTSWUNDER Consulting GmbH & Co. KG

Herr Wichard von Alvensleben

Duisburger Straße 19

40477 Düsseldorf

fon ..: +49 211 5420 8712

email : office@wiwuconsult.de