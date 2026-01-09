Mäusestarke Rezepte für kleine Nachwuchsköche

Wer Mäuserich Finn kennt, weiß, dass er kein Kostverächter ist. Und wenn er in die Küche bittet, dann wird es auf jeden Fall lecker.

Deshalb hat Finn in diesem Buch so manche Leckerei zusammengestellt. Immerhin ist er viel herumgekommen und dabei schnappt man natürlich so einiges auf. Hier ist für jeden was dabei!

Die Rezepte sind gut beschrieben, leicht nachzukochen und haben es verdient, zubereitet zu werden. Denn selber kochen macht Spaß und ist gar nicht so schwer.

Also liebe Kinder, nichts wie ran an den Herd und schwingt zusammen mit den Eltern, der Oma, dem Opa, Tante, Onkel oder größeren Geschwistern den Kochlöffel. Gemeinsam macht es einen Riesenspaß!

Viele Köche verderben den Brei, sagt zwar der Volksmund. Doch manchmal schmeckt es umso besser, wenn mehrere Löffel im Kochtopf rühren. Und wer weiß, vielleicht entdeckt Ihr dabei die Lust am Kochen.

Und natürlich warten auch noch ein paar Überraschungen auf Euch.

Finn wünscht viel Spaß beim Ausprobieren der Rezepte und guten Appetit!

Produktinformation:

Herausgeber:? BoD – Books on Demand; 1. Edition (5. Mai 2023)

Sprache:? Deutsch

Taschenbuch:? 88 Seiten

ISBN-10: 3756855287

ISBN-13: 978-3756855285

Auch als E-Book erhältlich!

Rezeptliste:

Gurken-Schiff, Spiegelei-Ringe, Buchstaben-Puffer, Apfel-Möhren-Bratling, Nudel-Gemüse-Puffer, Nudel-Zucchini-Omelette, Möhren-Pommes, Wraps, Kohlrabi-Tomaten-Salat, Nektarinen-Salat, Möhren-Suppe, Pizza-Suppe, Kartoffel-Suppe, Käse-Suppe, Kohlrabi-Kartoffel-Eintopf, Möhren-Spaghetti, Bunte Hörnchennudeln, Konfetti, Fussili-Fleischwurst-Pfanne, Bulgur-Pfanne, Erbsen-Nudel-Pfanne, Hähnchen-Paprika-Pfanne, Würstchengulasch, Fladenbrot-Pizza, Käse-Spätzle-Auflauf, Tortellini-Paprika-Auflauf, Bunter Reis-Auflauf, Sauerkraut-Ananas-Auflauf, Makkaroni-Tomaten-Auflauf, Penne-Gehacktes-Topf, Käse-Gemüse-Reis, Kartoffel-Pfanne, Kirsch-Milchreis, Brösel-Schupfnudeln, Süßer Armer-Ritter, Vanille-Puffer, Apfel-Pfannkuchen, Zimt-Waffeln, Schoko-Erdbeeren, Honig-Schoko-Rollen, Müsli-Bällchen, Bananen-Knusper-Quark, Apfel-Zimt-Quark, Joghurt-Erdbeer-Dessert im Glas, Bananen-Vanille-Dessert, Himbeer-Quark-Dessert, Erdbeermilch, Apfelchips, Käse-Cräcker

Über die Autorin:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es ein Buch zum Thema MS. Dies ist aber kein Fachbuch über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

