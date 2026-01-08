Ascend Advanced Therapies - ABL Inc. verstärkt sein Führungsteam weiter, um seine ambitionierte Wachstumsstrategie voranzutreibe

- Seiga Ohmine tritt als Chief Commercial Officer, Sharad Dubey als Chief Financial Officer und Patrick Lansky als Senior Vice President of Global Business Development ein

- Die Ernennungen unterstreichen das Engagement von Ascend-ABL für operative Exzellenz, den operativen Betrieb und strategisches Wachstum

ROCKVILLE, MARYLAND / ACCESS Newswire / 8. Januar 2026 / Ascend Advanced Therapies - ABL Inc. gab heute wichtige Ernennungen in seiner Führungsriege bekannt.

- Dr. Seiga Ohmine tritt als Chief Commercial Officer (CCO) ein.

- Sharad Dubey CA, CPA, tritt als Chief Financial Officer (CFO) ein.

- Patrick Lansky tritt als Senior Vice President of Global Business Development ein.

Diese Ernennungen spiegeln den Fokus von Ascend-ABL auf die Stärkung der wissenschaftlichen Führungsrolle, der operativen Disziplin und der kundenorientierten Umsetzung wider, während das Unternehmen seine Positionierung als vertrauenswürdiger CDMO-Partner für fortschrittliche virale Modalitäten weiter ausbaut.

Alessandra Rispoli, Chief Executive Officer von Ascend-ABL, kommentierte die Ernennungen wie folgt: Wir machen große Fortschritte bei der Verwirklichung unserer Vision von Ascend-ABL als CDMO, bei dem wissenschaftliche Führungskompetenz auf operative Exzellenz trifft, um Kunden von der Konzeption bis zur Vermarktung zu unterstützen. Mit mehreren hochmodernen Einrichtungen, die die Herstellung fortschrittlicher viraler Modalitäten unterstützen, und neuen kommerziellen Kapazitäten, die 2026 in Betrieb genommen werden, erweitern wir den Umfang und die Komplexität unserer Leistungsfähigkeit. Diese Ernennungen ermöglichen es uns, wachsende Fähigkeiten mit disziplinierter Umsetzung und einem wachstumsorientierten Ansatz zu verbinden, während wir dauerhaften langfristigen Wert für Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre gleichermaßen schaffen.

Ernennungen von Führungskräften

Als Chief Commercial Officer wird Dr. Seiga Ohmine die globale Geschäftsstrategie des Unternehmens leiten und die Bereiche Geschäftsentwicklung, Vertrieb und Marketing beaufsichtigen. Er verfügt über mehr als 15 Jahre Führungserfahrung im CDMO- und CRO-Ökosystem und über einen außergewöhnlichen wissenschaftlichen Hintergrund in den Bereichen Virologie, Gentherapie und Biologika. Er hat einen Doktortitel in biomedizinischen Wissenschaften mit Schwerpunkt Virologie von der Mayo Clinic und hat zu über 26 von Experten begutachteten (peer-reviewed) Publikationen beigetragen.

Bevor er zu Ascend-ABL kam, hatte Ohmine leitende Positionen im kommerziellen Bereich bei Ajinomoto Bio-Pharma Services, WuXi Advanced Therapies, Pharmaron und Eurofins Scientific inne, wo er stets als Brücke zwischen wissenschaftlicher Innovation und Produktvermarktung fungierte.

Als Chief Financial Officer wird Sharad Dubey, CA, CPA, für die Stärkung der Finanzstrategie, Governance und operativen Skalierbarkeit des Unternehmens verantwortlich sein. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in leitenden Finanzpositionen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Biotechnologie, Biowissenschaften und Fertigung, darunter in Unternehmen mit mehreren Standorten, hohem Wachstum und Private-Equity-Hintergrund.

Zuletzt war Dubey als VP Finance/BU CFO für den Geschäftsbereich Zell- und Gentherapie von Catalent in Nordamerika tätig, wo er eng mit Führungskräften des operativen Betriebs und des Vertriebs zusammenarbeitete, um Leistung, Integration und Wachstum voranzutreiben. Zuvor war er in verschiedenen Funktionen bei EY und Deloitte tätig.

Als Senior Vice President of Global Business Development wird Patrick Lansky für den Ausbau strategischer Partnerschaften und die Förderung des kommerziellen Wachstums verantwortlich sein. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Biopharma und CDMO-Partnerschaften und war in leitenden Positionen bei SK pharmteco, Cobra Biologics, Althea Technologies und Vetter Pharma tätig.

Seiga Ohmine sagte: Ascend-ABL zeichnet sich durch seine wissenschaftliche Tiefe und Breite im Bereich der viralen Modalitäten aus. Da ich meine Karriere im Schnittfeld von Virologie, Gentherapie und kommerzieller Umsetzung verbracht habe, freue ich mich darauf, mit Entwicklern zusammenzuarbeiten, um bedeutende Ergebnisse für Patienten zu erzielen, indem wir unseren Ansatz auf strenge wissenschaftliche Grundlagen stützen und uns an die sich wandelnden Anforderungen der Branche anpassen.

Ascend-ABL befindet sich an einem entscheidenden Punkt seiner Entwicklung, der finanzielle Disziplin im operativen Betrieb erfordert, sagte Sharad Dubey. Ich freue mich darauf, strategische Initiativen voranzutreiben, die das nachhaltige Wachstum stärken und dauerhaften Wert für alle Stakeholder schaffen.

Patrick Lansky fügte hinzu: Um in diesem Bereich erfolgreich zu sein, geht es um mehr als nur Transaktionen - es geht darum, auf Vertrauen basierende Beziehungen aufzubauen und Lösungen zu entwickeln, die wirklich auf die Entwicklungsprozesse der Kunden abgestimmt sind. Bei Ascend-ABL werden wir strategische Partnerschaften schmieden, die die Entwicklung beschleunigen und messbare Ergebnisse liefern.

Seit der Fusion von Ascend-ABL und der Ernennung von Alessandra zur CEO des Unternehmens befindet sich das Unternehmen in einer spannenden Wachstumsphase. Mit einem erfahrenen Führungsteam und der starken Unterstützung von namhaften Investoren aus dem Gesundheitswesen ist Ascend-ABL gut positioniert, um sich zu einem führenden CDMO für fortschrittliche virale Modalitäten zu entwickeln. Diese Ernennungen stellen sicher, dass das Unternehmen seinen starken Wachstumskurs fortsetzt, während es mit Kunden zusammenarbeitet, um innovative, lebensrettende Produkte auf den Markt zu bringen, sagte Evis Hursever, Managing Director bei EW Healthcare Partners.

Über Ascend-ABL

Mit seiner unübertroffenen Vielfalt in der Herstellung viraler Vektoren und seiner erstklassigen AAV-Expertise bietet Ascend-ABL eine der fortschrittlichsten Kompetenzen der Branche. Unser Team ist spezialisiert auf die frühe Entwicklung bis hin zur klinischen und kommerziellen GMP-Herstellung für Gentherapien, Onkolytika, Impfstoffe und Immuntherapien.

Mit 60 Jahren Erfahrung in der Unterstützung von Kunden aus den Bereichen Biotechnologie, Pharma und Regierung sowie der entsprechenden Größe und Leistungsfähigkeit sind wir einzigartig positioniert, um Innovationen vom Labor bis zur Klinik und darüber hinaus zu beschleunigen.

Ascend-ABL wird von seinen Investoren EW Healthcare Partners, Abingworth, Monograph Capital, Petrichor, 4BIO Capital und Lingotto Horizon unterstützt.

Weitere Informationen finden Sie unter ablinc.com und www.ascend-adv.com . Für weitere Informationen zu unseren Dienstleistungen kontaktieren Sie uns unter business@ascend-adv.com .

