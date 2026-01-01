Scientology-Neujahrsfeier in Los Angeles zieht Bilanz zu weltweitem Wachstum und gesellschaftlichem Engagement

Zum Jahreswechsel kamen im Shrine Auditorium in Los Angeles mehr als 6.500 Gäste zur internationalen Neujahrsfeier der Scientology-Kirche zusammen. Im Mittelpunkt standen ein Rückblick auf die Entwicklungen des Jahres 2025 sowie ein Ausblick auf weltweite Initiativen und Aktivitäten.

In seiner Ansprache betonte David Miscavige, Oberhaupt der Scientology-Religion, dass die Kirche das neue Jahr nicht als bloßen Zeitwechsel verstehe, sondern als Gelegenheit, die Wirkung eines gesamten Jahres gemeinsamer Arbeit sichtbar zu machen. Vorgestellt wurden Ergebnisse aus den Bereichen Medien, Bildung, gesellschaftliches Engagement und kirchliche Entwicklung.

Ein Schwerpunkt lag auf dem Scientology Network (Scientology TV), dessen Reichweite im Jahr 2025 weiter ausgebaut wurde. Seit dem Start des Senders haben sich die Zuschauerzahlen nach Angaben der Kirche deutlich erhöht. Gleichzeitig wurden die Produktionen von Scientology TV mit mehr als 170 Auszeichnungen für kreative und technische Leistungen gewürdigt.

Darüber hinaus wurde auf das wachsende Interesse an Online-Kursen der Scientology-Kirche hingewiesen. Nach Angaben der Kirche wurden weltweit inzwischen mehr als eine Million Kurseinschreibungen verzeichnet, darunter Einführungsangebote in Dianetik und Scientology sowie Kurse zu Kommunikation, Lebensbewältigung und persönlicher Entwicklung.

Auch die internationale Präsenz der Kirche wurde weiter ausgebaut. Im Jahr 2025 wurden neue Ideale Scientology-Kirchen eröffnet, unter anderem in Afrika, Europa und Nordamerika, die als Zentren für religiöse Dienste, Bildungsangebote und gemeindebezogene Aktivitäten dienen. Ergänzend dazu wurden mehrere historische Standorte, die mit dem Leben und Wirken von L. Ron Hubbard verbunden sind – darunter Orte in den USA, England und Afrika – restauriert und der Öffentlichkeit als dokumentarische und kulturelle Einrichtungen zugänglich gemacht.

Ein weiterer Programmpunkt der Veranstaltung war die Vorstellung ausgewählter gesellschaftlicher Projekte, die im Rahmen der Association for Better Living and Education (ABLE) umgesetzt werden. Dazu zählen Initiativen in den Bereichen Drogenprävention, Alphabetisierung sowie die Vermittlung moralischer Werte, unter anderem auf Grundlage von Der Weg zum Glücklichsein. Anhand einzelner Beispiele wurde gezeigt, wie diese Projekte in unterschiedlichen kulturellen und gesellschaftlichen Kontexten Anwendung finden.

Europäische Initiativen und Projekte

Auch Europa spielte im Jahr 2025 eine sichtbare Rolle. In mehreren europäischen Ländern – darunter Italien, Spanien, Deutschland und die Tschechische Republik – wurden Bildungs- und Aufklärungsprojekte umgesetzt. Ehrenamtliche Helfer engagierten sich unter anderem in der Menschenrechtsbildung, der Drogenprävention sowie in Projekten zur Vermittlung moralischer Werte und gesellschaftlicher Verantwortung. Die Aktivitäten erfolgten in Zusammenarbeit mit lokalen Partnern und richteten sich an Schulen, Gemeinden und die breite Öffentlichkeit.

Neben Bildungs- und Sozialprojekten wurde auch WISE, ein nichtkirchlicher Verbund selbstständiger scientologischer Unternehmer, erwähnt, in dem sich Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen freiwillig an organisatorischen Grundsätzen aus den Schriften von L. Ron Hubbard orientieren.

Im Bereich der religiösen Grunddienste berichteten Vertreter von Scientology Missions International (SMI) und der International Hubbard Ecclesiastical League of Pastors (I HELP) über weltweite Einführungsangebote in Dianetik und Scientology. Diese richten sich an Interessierte, die sich mit den religiösen Grundlagen der Scientology-Kirche vertraut machen möchten.

Zum Abschluss der Veranstaltung richtete sich der Blick auf das kommende Jahr. Vorgestellt wurden geplante Eröffnungen weiterer Idealer Scientology-Kirchen sowie neue Medien-, Bildungs- und Aufklärungsprojekte, die im Jahr 2026 umgesetzt werden sollen. Die Neujahrsfeier endete mit einem Ausblick auf die weitere internationale Entwicklung der Scientology-Kirche und ihrer gesellschaftlichen Initiativen.