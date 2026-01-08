Cosmino Panteo - mit OEE-Software 10-20% Effizienzsteigerung erreichen – auch wenn die Fertigung gut läuft

Cosmino Panteo - mit OEE-Software 10-20% Effizienzsteigerung erreichen – auch wenn die Fertigung gut läuftPressetext verfasst von COSMINO2019 am Do, 2026-01-08 13:57.
„Unsere Fertigung läuft doch gut – oder?“
So oder ähnlich hören wir es oft, wenn wir mit neuen Interessenten sprechen. Auf den ersten Blick stimmt das meist: Aufträge werden pünktlich geliefert, große Stillstände sind bekannt, die Produktion scheint im Griff. Doch meist werden nur die offensichtlichsten und längsten Stillstände erfasst – andere Verlustzeiten wie Leistungs- und Qualitätsverluste bleiben unberücksichtigt und können daher weder bewertet noch verbessert werden.
Zudem bleibt ein blinder Fleck, der in manchen Fällen bis zu 50 % der gesamten Verlustzeit ausmacht.
Der Einsatz einer OEE-Software führt meist zu 10-20% Effizienzsteigerung
Auch wenn „alles läuft“: Die Daten zeigen oft ein anderes Bild.
Häufig decken wir kritische Risiken auf – etwa flächendeckend falsche Taktvorgaben, die nicht nur die Leistung mindern, sondern auch Auftragskalkulationen verfälschen. Plötzlich werden Aufträge weniger profitabel als gedacht – ohne dass es jemandem auffällt.
Fast immer entdecken unsere Kunden viele „Low Hanging Fruits“, deren Potenzial erst durch belastbare Daten sichtbar wird – und die sich schnell und kostengünstig umsetzen lassen.
Ein OEE-Tool wie Cosmino Panteo ist Werkzeug für:
- Volle Transparenz: Verlustzeiten werden für alle sichtbar. Schon diese Sichtbarkeit führt oft zu spürbaren Verbesserungen – etwa bei Wartezeiten auf Personal oder Material gibt es diesen Effekt tatsächlich.
- Schnellere Reaktion auf Probleme: Echtzeitdaten geben Schichtleitern und Teams Klarheit über Abweichungen, Ursachen und Potenziale und ermöglichen schnelles Handeln.
- Zielgerichtete Investitionen: Nur Auswertungen auf Basis einer vollständigen Erfassung zeigen, wo Investitionen am stärksten wirken. Denn auch kurze Stillstände, Taktverlangsamungen und versteckte Verluste summieren sich deutlich.
- Zuverlässige Auftragskalkulation: Vollständig erfasste Daten, idealerweise automatisch ans ERP rückgemeldet, ermöglichen eine zeitsparende und verlässliche Nachkalkulationen aller Aufträge.
