Cosmino Panteo - mit OEE-Software 10-20% Effizienzsteigerung erreichen – auch wenn die Fertigung gut läuft

„Unsere Fertigung läuft doch gut – oder?“

So oder ähnlich hören wir es oft, wenn wir mit neuen Interessenten sprechen. Auf den ersten Blick stimmt das meist: Aufträge werden pünktlich geliefert, große Stillstände sind bekannt, die Produktion scheint im Griff. Doch meist werden nur die offensichtlichsten und längsten Stillstände erfasst – andere Verlustzeiten wie Leistungs- und Qualitätsverluste bleiben unberücksichtigt und können daher weder bewertet noch verbessert werden.

Zudem bleibt ein blinder Fleck, der in manchen Fällen bis zu 50 % der gesamten Verlustzeit ausmacht.

Der Einsatz einer OEE-Software führt meist zu 10-20% Effizienzsteigerung

Auch wenn „alles läuft“: Die Daten zeigen oft ein anderes Bild.

Häufig decken wir kritische Risiken auf – etwa flächendeckend falsche Taktvorgaben, die nicht nur die Leistung mindern, sondern auch Auftragskalkulationen verfälschen. Plötzlich werden Aufträge weniger profitabel als gedacht – ohne dass es jemandem auffällt.

Fast immer entdecken unsere Kunden viele „Low Hanging Fruits“, deren Potenzial erst durch belastbare Daten sichtbar wird – und die sich schnell und kostengünstig umsetzen lassen.

Ein OEE-Tool wie Cosmino Panteo ist Werkzeug für:

- Volle Transparenz: Verlustzeiten werden für alle sichtbar. Schon diese Sichtbarkeit führt oft zu spürbaren Verbesserungen – etwa bei Wartezeiten auf Personal oder Material gibt es diesen Effekt tatsächlich.

- Schnellere Reaktion auf Probleme: Echtzeitdaten geben Schichtleitern und Teams Klarheit über Abweichungen, Ursachen und Potenziale und ermöglichen schnelles Handeln.

- Zielgerichtete Investitionen: Nur Auswertungen auf Basis einer vollständigen Erfassung zeigen, wo Investitionen am stärksten wirken. Denn auch kurze Stillstände, Taktverlangsamungen und versteckte Verluste summieren sich deutlich.

- Zuverlässige Auftragskalkulation: Vollständig erfasste Daten, idealerweise automatisch ans ERP rückgemeldet, ermöglichen eine zeitsparende und verlässliche Nachkalkulationen aller Aufträge.

