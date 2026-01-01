Erleben Sie den Höhepunkt des Wintersports: Snow Polo World Cup St. Moritz 2026

Elitäres Winter-Polo auf höchstem Niveau, luxuriöse Gastfreundschaft, alpine Eleganz und exklusive Privilegien für ein internationales Elite-Publikum – vor der einzigartigen Kulisse des zugefrorenen St.-Moritzersees.

St. Moritz, Schweiz — Vom 23. bis 25. Januar 2026 wird der zugefrorene St. Moritzersee erneut zur Bühne eines der exklusivsten Winterereignisse der Welt: dem 41. Snow Polo World Cup St. Moritz. Dieses ikonische Event zieht seit Jahrzehnten ein internationales Publikum von Ultra-High-Net-Worth Individuals an und gilt als der unangefochtene Höhepunkt des Winter-Polosports.

An drei eindrucksvollen Tagen treten sechs internationale High-Goal-Teams mit Weltklasse-Polo-Spielern gegeneinander an. Vor der spektakulären Kulisse der verschneiten Engadiner Bergwelt entfaltet sich ein Turnier, das sportliche Exzellenz mit alpiner Grandezza, Präzision und Eleganz vereint. Snow Polo in St. Moritz steht dabei nicht nur für Wettbewerb auf höchstem Niveau, sondern für ein Erlebnis, das dem „Sport der Könige“ in jeder Hinsicht gerecht wird.

Der Snow Polo World Cup ist weit mehr als ein Turnier – er ist eine kuratierte Lifestyle-Experience für Gäste mit höchsten Ansprüchen an Exklusivität, Privatsphäre und Individualität. Private VIP-Hospitality-Lounges und exklusive Viewing Pods bieten erstklassige Perspektiven auf das Spielgeschehen, begleitet von handverlesenem Champagner, exquisiter Gourmetküche und diskretem, persönlichem Service. Ergänzt wird das Erlebnis durch maßgeschneiderte Arrangements wie private Helikopter-Transfers, reservierte Luxusunterkünfte sowie einen persönlichen Concierge-Service, der jeden Wunsch erfüllt.

Abseits des Spielfelds eröffnet sich den Gästen eine Welt aus exklusiven Soiréen, privaten Empfängen und Gala-Dinners, die in den legendären Salons der St. Moritzer Grandhotels und ausgewählten alpinen Locations stattfinden. In diesem intimen und stilvollen Rahmen begegnen sich internationale Unternehmer, Sammler, Visionäre und Meinungsführer – eingebettet in die majestätische Kulisse der Engadiner Alpen.

Der Snow Polo World Cup St. Moritz 2026 steht für zeitlosen Luxus, diskrete Exklusivität und ein gesellschaftliches Erlebnis auf höchstem Niveau – geschaffen für Persönlichkeiten, die nicht nur außergewöhnliche Events besuchen, sondern Teil einer außergewöhnlichen Welt sein möchten.

