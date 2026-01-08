Antarktis - eisige Faszination im Panometer Leipzig. Neues Naturpanorama von Yadegar Asisi

Eine der lebensfeindlichsten und zugleich faszinierendsten Regionen der Erde: Am 24.1.26 feiert das neue Naturpanorama ANTARKTIS von Yadegar Asisi Premiere im Panometer Leipzig.

PRESSEMITTEILUNG

Es ist eine der lebensfeindlichsten und zugleich faszinierendsten Regionen unseres

Planeten: Am 24. Januar 2026 feiert das neue Naturpanorama ANTARKTIS von Yadegar

Asisi seine Premiere im Panometer Leipzig.

Mit ANTARKTIS realisiert Asisi sein zehntes Panorama im Panometer Leipzig und zugleich

das fünfte Werk seiner Naturpanorama-Serie. Nach EVEREST, AMAZONIEN, GREAT

BARRIER REEF und CAROLAS GARTEN widmet er sich nun einer Landschaft, die sich der

menschlichen Aneignung weitgehend entzieht. Das 32 Meter hohe Rundbild verdichtet den

Naturraum der Antarktis zu einer künstlerischen Interpretation von beeindruckender

Naturgewalt und stiller Erhabenheit.

Im Mittelpunkt steht die antarktische Küstenlandschaft - dort, wo Gletscher, Schelfeis und

Eisberge aufeinandertreffen und sich in einer reduzierten, beinahe surrealen Farbpalette

entfalten. Die Darstellung spielt mit der Wasserlinie als zentraler Perspektive: Über der

Oberfläche ragen mächtige Eisformationen in die Höhe, während unter Wasser das

verborgene Leben der Antarktis sichtbar wird. Eine Besucherplattform eröffnet den Blick auf

diese Welt aus einer Perspektive, die sonst nur wenigen Forschenden vorbehalten ist.

Trotz der extremen klimatischen Bedingungen beherbergen die eisigen Gewässer ein

hochkomplexes Ökosystem. Riesige Schwärme von Krill bilden die Grundlage eines fragilen

Nahrungsnetzes, dem Pinguine, Wale, Robben und Seevögel angehören. ANTARKTIS

schärft den Blick für die Verletzlichkeit dieses einzigartigen Naturraums und versteht sich als

Einladung zu Respekt und Zurückhaltung gegenüber einer Region, die gerade dadurch

bewahrt wird, dass der Mensch ihr mit Umsicht begegnet.

Begleitend zum Panorama zeigt das Panometer Leipzig eine Ausstellung zu Geologie, Klima

und Forschungsgeschichte der Antarktis sowie zu Asisis persönlichem künstlerischen

Zugang. Fotografien, Skizzen und Gemälde geben Einblick in seine Expeditionen und

Recherchen und machen den Entstehungsprozess des Werks nachvollziehbar.

Die begleitende Ausstellung entstand in wissenschaftlicher Kooperation mit dem

Umweltbundesamt (UBA) zu den Themen Antarktisvertragssystem und Polarforschung, dem

Leibniz-Institut für Länderkunde (IfL) für den Ausstellungsbereich Historische Expedition von

1901 sowie dem Leibniz-Institut für Troposphärenforschung (TROPOS) für den

Ausstellungsteil Polarwolke.

Ob Naturinteressierte, Kunstliebhaber oder Familien mit Kindern - ANTARKTIS lädt dazu

ein, die Faszination der letzten unberührten Wildnis unseres Planeten aus einer

einzigartigen Perspektive zu entdecken. Ab Samstag, 24. Januar 2026, im Panometer

Leipzig.

Über den Künstler und sein Studio

Yadegar Asisi ist Zeichner, Maler, Architekt, Bühnenbildner, Lehrer und Autor. Mit bislang 18

monumentalen Rundbildern hat er einen großen Teil seines künstlerischen Lebenswerks

geschaffen, das Geschichte, Natur und Gegenwart zu offenen Bildräumen verdichtet. Heute

ist Asisi der meistgesehene lebende deutsche Einzelkünstler; seine Arbeiten erreichen

Besucherzahlen, die auch international zu den höchsten in der zeitgenössischen Kunst

zählen. Seine Werke entstehen aus intensiver Recherche, eigenen Reisen und Expeditionen

und laden zu einem individuellen Erleben ein. "Der Betrachter wird der Regisseur seines

eigenen Sehens", beschreibt Asisi den Kern seiner Arbeit.

Studio asisi

Die Werke entstehen gemeinsam mit dem Studio asisi, einem interdisziplinären Team aus

Expertinnen und Experten für Architektur, Geschichte, 3D-Visualisierung,

Ausstellungsgestaltung, Fotografie und digitale Kunst. Die musikalischen Klangräume

gestaltet der Komponist und Pianist Eric Babak. Licht, Rhythmus sowie die Tag- und

Nachtwechsel sind integraler Bestandteil der künstlerischen Konzeption und werden von

Asisi selbst entwickelt und in aufwendiger Detailarbeit umgesetzt; sie verbinden Bild und

Klang zu einem atmosphärischen Gesamterlebnis.

Die Ausstellungshäuser

Die monumentalen 360°-Panoramen von Yadegar Asisi werden in eigens dafür errichteten

Ausstellungshäusern gezeigt, häufig auch in aufwendig umgebauten historischen

Gasometern. Seit 2003 sind seine Werke im Panometer Leipzig zu sehen; weitere Standorte

befinden sich in Berlin (DIE MAUER und PERGAMON), Dresden, Lutherstadt Wittenberg

und Pforzheim.

Mit dem neuen Ausstellungshaus in Konstanz am Bodensee, das 2026 eröffnet wird, erreicht

die Entwicklung der Panorama-Häuser eine neue architektonische und konzeptionelle

Dimension. Auf dieser Grundlage entwickelt sich auch das Interesse von

Präsentationspartnern im In- und Ausland, weitere Häuser zu realisieren. Zudem wird das

Panorama GREAT BARRIER REEF ab dem 27. März 2026 erstmals im Panometer Dresden

gezeigt.

Bildungsengagement

Neben seinen Ausstellungsprojekten engagiert sich Yadegar Asisi für die Vermittlung des

Zeichnens als grundlegende Kulturtechnik. Mit Formaten wie dem Buch "Zeiten des

Zeichnens", dem YouTube-Kanal "Sehen & Gestalten" sowie partizipativen Projekten wie

"Eine Stadt zeichnet" (im Jahr 2026 bereits in vier Städten) und Schul-Workshops verfolgt er

das Ziel, Zeichnen wieder als selbstverständlichen Bestandteil von Bildung und

gesellschaftlicher Praxis zu verankern.

Kontakt für Rückfragen

Panometer Leipzig:

Marketing und Presse: Marie Rosenlöcher

T +49 341.35 55 3430

marie.rosenloecher@panometer.de

www.panometer.de

Kontakt für Interviews und Formate

Studio asisi:

Artist Relations & Project Coordination: Yvonne Schünemann

T +49 (0)30 69 58 08 6-0

yvonne.schuenemann@asisi.de

YADEGAR ASISI - ZWISCHEN PANORAMA,

EXPEDITION UND BILDUNG

Wer Yadegar Asisi begegnet, trifft auf einen Künstler zwischen Welten: Geboren in Wien,

aufgewachsen in der DDR als Sohn persischer Eltern, geprägt von der Erfahrung, dort als

Ausländer zu leben - und zugleich Student der Architektur in Dresden, bevor er an der

Hochschule der Künste in West-Berlin Malerei studierte (Meisterschüler bei Klaus

Fußmann). DDR, West-Berlin, Iran - drei Gesellschaftssysteme, drei Erfahrungswelten, die

sich in einer Biografie bündeln, die ebenso ungewöhnlich wie faszinierend ist.

Heute ist er der meistgesehene deutsche Einzelkünstler, einer der meistgesehenen Künstler

Europas, und erreicht Besucherzahlen, die auch international zu den höchsten in der

zeitgenössischen Kunst gehören. Seine Arbeit entsteht aus Begegnungen mit Orten,

Extremen und den Menschen, die diese Geschichten tragen. Für jedes seiner Panoramen

ging er an Grenzen - körperlich, geografisch, künstlerisch: Expeditionen in den Himalaya,

Tauchgänge ohne Vorerfahrung im Great Barrier Reef, Aufenthalte über Wochen im

Amazonas-Regenwald, Reisen in die Antarktis, Recherchen unter anderem in Pergamon

und Rom.

Mit seinen monumentalen Rundbildern bannt er Geschichte, Natur und Gegenwart auf eine

Leinwand, die größer ist als jede Galerie. Die Dimensionen lassen zunächst vermuten, dass

ein Panorama überwältigt, dass man als Besucherin und Besucher von der Fülle an Details

und Szenen regelrecht erschlagen wird. Doch tatsächlich eröffnet sich ein Raum, der

Geschichten erzählt - ein Spiel mit der Wahrnehmung, das den Betrachtenden mit jedem

Schritt neue Facetten offenbart. "Der Betrachter wird der Regisseur seines eigenen Sehens",

sagt Asisi - und beschreibt damit, was seine Kunst so besonders macht: Sie entzieht sich

jeder linearen Erzählung und lädt stattdessen zu einem individuellen Erleben ein.

Unterstützt wird er dabei vom Studio asisi, einem Team aus Expertinnen und Experten für

Architektur, Geschichte, 3D-Visualisierung, Ausstellungsgestaltung, Fotografie und digitale

Kunst. Hinzu kommt die langjährige Zusammenarbeit mit dem Komponisten und Pianisten

Eric Babak, der die musikalischen Klangräume zu Asisis Panoramen gestaltet. Licht sowie

die Tag- und Nachtwechsel entwickelt Yadegar Asisi selbst und verbindet sie mit Klang und

Bild zu einem atmosphärischen Gesamterlebnis. Gemeinsam mit externen Beraterinnen und

Beratern sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern begleitet das asisi-Team

Yadegar Asisi von dem Moment an, in dem er seine Ideen zu einem neuen Panorama

entwickelt, bis hin zur tatsächlichen Realisierung. Doch entscheidend bleibt: Die Themen

wählt er selbst. Er nimmt keine Aufträge an, er setzt nur das um, wovon er überzeugt ist.

Dabei greift er tief in alle technischen Prozesse ein - bis hin zu Innovationen wie den

Nähten, die die gewaltigen Stoffbahnen seiner Panoramen verbinden.

Die Präsentation der Panoramen von Yadegar Asisi ist untrennbar mit eigens dafür

entwickelten Ausstellungshäusern verbunden. In ihnen werden in der Regel mehrere

bestehende oder neue Panoramen gezeigt; Architektur, Raumführung und technische

Ausstattung folgen einem über Jahre entwickelten Panorama-Standard. Bereits an zehn

Standorten wurde dieses Modell auch international erprobt, unter anderem mit einem Projekt

in Rouen. Mit wachsender Erfahrung über mehr als zwei Jahrzehnte entstand so ein

Ausstellungstypus, der das Panorama nicht als temporäres Ereignis, sondern als

eigenständiges Museumsformat der Zukunft begreift. Auf dieser Grundlage entwickelte sich

auch das Interesse von Präsentationspartnern im In- und Ausland, entsprechende Häuser zu



realisieren. Das derzeit entstehende Ausstellungshaus in Konstanz am Bodensee steht

exemplarisch für diese Entwicklung: Es bündelt architektonische, technische und

kuratorische Erfahrungen aus über zwanzig Jahren Panorama-Arbeit und öffnet zugleich den

Blick auf zukünftige Möglichkeiten dieses Formats.

Seine Panoramen sind nur ein Teil seines Schaffens. Yadegar Asisi ist nicht nur Zeichner,

Maler, Architekt und Bühnenbildner - die Grundpfeiler seiner künstlerischen Arbeit -,

sondern genau aus dieser Basis heraus erwächst auch sein Engagement für die Bildung.

Über 25 Jahre lehrte er an Berliner Hochschulen und vermittelte Studierenden das

perspektivische und räumliche Denken, das seine künstlerische Arbeit bis heute prägt. Für

ihn ist Zeichnen keine Nebensache, sondern eine Schlüsselkompetenz, die über das rein

Rationale hinausgeht und zugleich Wahrnehmung, Denken, Emotionalität und Kreativität

fördert - vergleichbar mit den grundlegenden menschlichen Sinnen. Deshalb fordert er, dass

Zeichnen denselben Stellenwert wie Lesen, Schreiben und Rechnen erhält. Mit dem Projekt

"Eine Stadt zeichnet" sowie seinem seit 2020 bestehenden YouTube-Kanal, auf dem er

regelmäßig Inhalte veröffentlicht, trägt er diese Idee in Schulen, Städte und Wohnzimmer.

Yadegar Asisi ist - im übertragenen Sinn - ein Wanderer zwischen Welten. Zwischen Ost

und West, Kunst und Wissenschaft, Sinnlichkeit und Struktur. Seine Panoramen sind

sichtbare Manifestationen innerer Reisen - Geschichten, die aus Erlebtem entstehen und

zugleich neue Fragen stellen. Doch über seine Kunst hinaus bewegt ihn vieles: die Suche

nach Bildung als Schlüssel zur Wahrnehmung, das Zusammenspiel von Rationalem und

Emotionalem, die Kunst als Sprache, die jeder verstehen kann.

Kontakt für Interviews und Formate

Yvonne Schünemann

Artist Relations & Project Coordination

T +49 (0)30 69 58 08 6-0

yvonne.schuenemann@asisi.de

