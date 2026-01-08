FRENZEL Grapefruit lanciert FRENZELGRONI in 0,5-Liter-Flasche

Handgefertigter Signature-Cocktail von Barkeeper Julius Scholtz jetzt in der großzügigen 500ml-Ausführung - mit Preisvorteil beim 3er-Bundle

Wuppertal, 08.01.2026 - FRENZEL Grapefruit bringt den FRENZELGRONI in der 0,5-Liter-Flasche auf den Markt. Das Unternehmen reagiert damit auf die Nachfrage von Kunden, die den Signature-Cocktail in größerer Menge kaufen wollen.

Fünfmal mehr Inhalt, deutlicher Preisvorteil

Die neue 500ml-Flasche enthält fünfmal so viel wie die bisherige 100ml-Variante. Kunden können den FRENZELGRONI damit in größerer Runde genießen oder mehrere Drinks ohne Nachbestellung zubereiten. Beim 3er-Bundle spart der Kunde 10 Euro auf den Einzelpreis. Hinzu kommt die versandkostenfreie Lieferung, die weitere 5,99 Euro einspart - insgesamt 15,99 Euro Ersparnis.

"Unsere Kunden wollten mehr FRENZELGRONI. Mit der 500ml-Flasche bieten wir die passende Größe für gesellige Momente und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis", sagt Julius Scholtz, Entwickler und Produzent des FRENZELGRONI.

Moderne Interpretation des klassischen Negroni

Der FRENZELGRONI kombiniert den klassischen Negroni mit dem Likör FRENZEL Grapefruit. Barkeeper Julius Scholtz, Köln, entwickelte den Cocktail mit vier Komponenten:

* FRENZEL Grapefruit: Premium-Likör

* Wacholderbrand (47 % Vol.): Britischer Spirit mit intensiver Aromatik aus Zitrusnoten, Gewürzen und Botanicals.

* Süßer roter Wermut: Balance aus Kräutertönen, dunkler Frucht und Gewürznuancen.

* Bitter-süßer italienischer Wermut: Kräuternoten, getrocknete Früchte und die bittersüße Signatur des Negroni.

Das Geschmacksprofil: Grapefruit trifft auf kraftvollen Wacholder, süße und bittere Wermutnoten entfalten eine vielschichtige Tiefe. Der FRENZELGRONI ist ein ausgewogener, intensiver und erfrischender Cocktail mit moderner Interpretation des italienischen Klassikers.

Zubereitung und Verfügbarkeit

Der FRENZELGRONI wird über einem großen Eiswürfel im Tumbler oder Rocks-Glas serviert. Optional mit Grapefruit- oder Orangenzeste garnieren.

Die erste Charge ist ab sofort erhältlich, solange der Vorrat reicht. Bestellung unter: https://frenzel.com/produkt/frenzelgroni-drei-05l-flaschen

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Johannes Frenzel | frenzel.drinks

Herr Johannes Frenzel

c/o Codeks, Moritzstraße 14

42117 Wuppertal

Deutschland

fon ..: +492022541473

web ..: https://frenzel.com

email : info@frenzel.com

FRENZEL Grapefruit ist ein junges Unternehmen aus Wuppertal, das sich auf die Herstellung hochwertiger Spirituosen spezialisiert hat. Die Marke wurde 2020 während des Studiums von Gründer Johannes Frenzel entwickelt. Im September 2021 wurde die erste Flasche FRENZEL Grapefruit abgefüllt.

Das Kernprodukt ist der Likör FRENZEL Grapefruit - ein fruchtig-herber Premium-Aperitif mit 15 % Vol., der ausschließlich aus natürlichen Destillaten ohne künstliche Zusätze hergestellt wird. Der Likör zeichnet sich durch einen klaren Geschmack aus: Die Grapefruit entfaltet Frische, Eleganz und eine charakteristische Herbheit.

FRENZEL Grapefruit hat sich in kurzer Zeit in der Spirituosenbranche etabliert. Das Unternehmen setzt auf Qualität, Nachhaltigkeit und Perfektion. Die Produkte werden nach einer festen Rezeptur mit hochwertigen, natürlichen Destillaten produziert.

Auszeichnungen:

2021: Silber in der Kategorie Likör beim about.drinks-Award

2022: Silber in der Kategorie Likör beim about.drinks-Award

2024: Silber beim Spring Tasting von The Drinks Business & The Spirits Business

2025: 91 Falstaff-Punkte beim Falstaff Spirits Special

FRENZEL Grapefruit ist in ausgewählten EDEKA-Märkten sowie in Fachgeschäften und Online-Shops erhältlich. Das Unternehmen arbeitet zudem mit Gastronomiebetrieben und Bars zusammen.

Über Johannes Frenzel

Johannes Frenzel ist Gründer und Geschäftsführer von frenzel.drinks. Er studiert Wirtschaftswissenschaften an der Bergischen Universität Wuppertal und gründete das Unternehmen 2021. Frenzel entwickelte die Rezeptur für den FRENZEL Grapefruit Likör während seines Studiums und überführte die Idee in ein professionelles Unternehmen.

Sein Anspruch: "Tolle Liköre kann jeder. Wir machen Perfekte." Frenzel setzt auf Qualität, Nachhaltigkeit und natürliche Zutaten. Er bürgt mit seinem Namen für die Produkte seines Unternehmens.

Sitz des Unternehmens: Johannes Frenzel c/o Codeks, Moritzstraße 14, 42117 Wuppertal

