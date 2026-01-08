Fortschreitende Schmerzen an der Lendenwirbelsäule? Das könnte eine Foramenstenose sein

Schluss mit Rückenschmerzen: Die Apex-Spine Spezialklinik revolutioniert die Behandlung von Foramen- und Spinalkanalstenosen mit präziser Diagnostik und einzigartigen minimalinvasiven Verfahren.

München, 08.01.2026 - Kaum bekannt, aber bei älteren Menschen sehr verbreitet

Rückenschmerzen zählen zu den häufigsten Gesundheitsproblemen in Deutschland. Sehr viele Menschen leiden regelmäßig unter Beschwerden der Lendenwirbelsäule. In vielen Fällen steckt hinter den Beschwerden die sogenannte Foramenstenose, eine besondere Form der Spinalkanalverengung , bei welcher die Nervenwurzeln an ihrem Austritt aus der Wirbelsäule eingeengt werden. Diese Verengung kann starke Schmerzen, Taubheitsgefühle und Muskelschwächen auslösen und somit die Lebensqualität der Betroffenen massiv beeinflussen.

Was genau ist eine Foramenstenose?

Während bei einer klassischen Spinalkanalstenose in der Regel der gesamte Wirbelkanal verengt ist, betrifft die Foramenstenose nur die Nervenaustrittsöffnungen (Foramina). Der Nerv wird somit beim Verlassen des Wirbelkanals gereizt oder auch komprimiert. Typische Symptome dieser Erkrankung sind ausstrahlende Schmerzen der Lendenwirbelsäule, welche sich in die Arme, aber auch bis ins Gesäß und in die Beine ziehen können. Ohne eine gezielte Behandlung der Foramenstenose können die Schmerzen der Lendenwirbelsäule immer stärker werden, was die Beweglichkeit einschränkt und somit die Lebensqualität nachhaltig mindert.

Eine exakte Diagnose ist der Schlüssel zum Behandlungserfolg

Um die Beschwerden der Patienten richtig zu diagnostizieren, ist eine präzise und leistungsstarke Diagnostik von entscheidender Bedeutung. Moderne bildgebende Verfahren wie MRT oder CT liefern exakte Aufnahmen, welche von Wirbelsäulenspezialisten interpretiert werden müssen. In der Apex-Spine Wirbelsäulenklinik in München kombinieren Fachärzte ihre jahrzehntelange Erfahrung mit modernster Diagnosetechnologie, um selbst komplexe Formen der Foramenstenose sicher zu erkennen und gezielt zu behandeln.

Moderne Therapiekonzepte bei Schmerzen der Lendenwirbelsäule

In der Regel beginnt jeder Therapieansatz bei einer Foramenstenose mit einer konservativen Therapie wie der Physiotherapie und der Schmerztherapie. Das Ziel ist es die Schmerzen und die damit verbundenen Schonhaltungen zu beenden. Bleibt allerdings die Besserung aus, bietet Apex-Spine hochpräzise und minimalinvasive Verfahren, welche international als Standard gelten. Unter anderem werden knöcherne Strukturen aus der Wirbelsäule gezielt entfernt, welche für die Schmerzen und die Nervenreizungen verantwortlich sind.

In besonders starken und schlimmen Fällen kann sogar die Entfernung der Bandscheibe in Erwägung gezogen werden. Diese wird im Rahmen einer Operation durch ein hochwertiges Carbon-Implantat ersetzt. So kann die Beweglichkeit und Schmerzfreiheit der Patienten langfristig sichergestellt werden.

Apex-Spine: Expertise, Innovation und Sicherheit

Die Apex-Spine Klinik ist bei Schmerzen in der Lendenwirbelsäule der Ansprechpartner der Wahl für viele Menschen. Höchste medizinische Qualität und eine international sehr hohe Reputation sprechen ihre eigene Sprache. Ein interdisziplinäres Team aus Experten begleiten Patienten von der ersten Diagnose bis zur vollständigen Genesung und bis zur Schmerzfreiheit. Wer unter anhaltenden Schmerzen der Lendenwirbelsäule leidet, sollte sich frühzeitig an Spezialisten wenden. In der Apex-Spine Wirbelsäulen-Klinik stehen erfahrene Mediziner an der Seite ihrer Patienten. https://www.apex-spine.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

apex spine Center

Herr Dr. med. Michael D. Schubert

Dachauerstraße 124A

80637 München

Deutschland

fon ..: 089-15001660

web ..: http://www.apex-spine.de/

email : info@apex-spine.com

Das international bekannte Wirbelsäulenzentrum apex spine in München, mit seinem renommierten Team aus Orthopäden, Neurochirurgen, Unfallchirurgen, Physiotherapeuten und Sporttherapeuten hat sich auf die Diagnose und Behandlung von Rückenschmerzen, Nackenschmerzen und Wirbelsäulen-erkrankungen spezialisiert.

Pressekontakt:

apex spine Center

Herr Dr. med. Michael D. Schubert

Dachauerstraße 124A

80637 München

fon ..: 089-15001660

web ..: http://www.apex-spine.de/

email : info@apex-spine.com