Georg Beyschlag wird CFO bei Lighthouse und treibt das Unternehmenswachstum weiter voran

Lighthouse hat heute Georg Beyschlag zum Chief Financial Officer ernannt. Der Gründer von Lighthouse, Matthias Geeroms, der seit 2018 als CFO tätig war, wechselt in die neu geschaffene Position des Head of Corporate Development.

Dieser Schritt unterstützt die ehrgeizigen Wachstumsziele von Lighthouse. Mit über 900 Mitarbeitern auf sechs Kontinenten und einem Marktpotenzial von 15 Milliarden US-Dollar baut das Unternehmen eine Infrastruktur für Finanzen und Strategie auf, die dem geplanten Wachstum gerecht wird.

„Wir schaffen ein Unternehmen, das in den nächsten zehn Jahren die Weichen für das kommerzielle Wachstum von Hotels stellen wird“, so Sean Fitzpatrick, CEO von Lighthouse. „Die Erweiterung unseres Führungsteams unterstreicht unsere ambitionierten Ziele und das engagierte Arbeiten der gesamten Belegschaft, mit dem wir Lighthouse für weiteres starkes Wachstum positionieren.“

Ein CFO für globales Wachstum

Beyschlag bringt die seltene Kombination aus IPO-Erfahrung und operativer Vielseitigkeit mit. Bei TeamViewer verhalf er dem Unternehmen zu Umsatzsteigerungen, baute das Team von 600 auf 2.000 Mitarbeiter aus und bereitete den Börsengang 2019 vor. Anschließend leitete er die Strategie und Markteinführung für Nord- und Südamerika – eine Erfahrung, die seine Sichtweise auf den Finanzbereich als Wachstumstreiber geprägt hat.

„Was mich an Lighthouse beeindruckt hat, war der Fokus“, erklärt Beyschlag. „Es gibt einen riesigen adressierbaren Markt und eine klare Geschäftsstrategie, gepaart mit echtem Mehrwert für die Kunden und einem leistungsstarken globalen Team. Meine Aufgabe ist es, als strategischer Partner für das Führungsteam zu fungieren und sicherzustellen, dass unsere Systeme, Prozesse und Finanzstrukturen für die nächste Expansionsphase gerüstet sind."

Vor seiner Tätigkeit bei TeamViewer war Beyschlag CFO der deutschen Streaming-Plattform maxdome und arbeitete fast ein Jahrzehnt lang im Bereich Professional Services.

Engagierte Führung für M&A und Partnerschaften

Geeroms ist seit 2018 CFO von Lighthouse und hat das Unternehmen durch die jüngste Serie-C-Finanzierungsrunde sowie die Integration mehrerer Akquisitionen geführt. Dank seiner fundierten institutionellen Kenntnisse und Beziehungen im gesamten Hospitality-Ökosystem ist er die ideale Besetzung für die Leitung der Unternehmensentwicklung.

„Matthias hat die Finanzgrundlage geschaffen, die unser profitables, wachstumsstarkes Profil ermöglicht hat“, so Fitzpatrick. „Jetzt wird er sich auf die Deals und Partnerschaften konzentrieren, die unsere Plattform erweitern und unsere Führungsposition in dieser Kategorie ausbauen. Es gibt niemanden, der für diese Aufgabe besser geeignet wäre.“

Schnelles Wachstum auf globaler Ebene

Lighthouse startet mit starker Dynamik in dieses nächste Kapitel. Das Unternehmen hat seine Mitarbeiterzahl in den letzten zwei Jahren verdoppelt, die Übernahme von The Hotels Network abgeschlossen und Connect AI eingeführt, wodurch Hotels über ChatGPT und andere Plattformen, auf denen Reisende zunehmend suchen, auffindbar und buchbar sind. Lighthouse verarbeitet täglich 1,7 Milliarden Datenpunkte und unterstützt damit die unternehmerischen Entscheidungen von mehr als 80.000 Hotels weltweit.

Über Lighthouse

Lighthouse ist die führende kommerzielle Plattform für die Reise- und Gastgewerbebranche. Wir verwandeln Komplexität in Vertrauen, indem wir Markteinblicke, Business Intelligence und Preisgestaltungstools bereitstellen, die den Umsatz aktiv optimieren. Wir arbeiten kontinuierlich an Innovationen, um Fachleuten aus dem Gastgewerbe die beste Plattform zu bieten, mit der sie Preise effektiver gestalten, Performance effizienter messen und den Markt besser verstehen können. Lighthouse wird von über 80.000 Hotels in 185 Ländern genutzt und ist die einzige Lösung, die Echtzeitdaten zu Hotels und Kurzzeitvermietungen auf einer einzigen Plattform bereitstellt. Unser Ziel ist es, mit einem unübertroffenen Kundenservice das bestmögliche Erlebnis zu bieten. Wir betrachten unsere Kunden als echte Partner – ihr Erfolg ist unser Erfolg.