55 North Mining sichert sich 100 % der Eigentumsrechte am Goldprojekt Last Hope

Toronto, Ontario - 7. Januar 2026 / IRW-Press / 55 North Mining Inc. (CSE: FFF) (FWB: 6YF) (55 North oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die erforderliche Konzessionszahlung für sein Goldprojekt Last Hope (das Projekt) geleistet hat, wodurch 55 North nun sämtliche Eigentumsanteile und -rechte am Konzessionsgebiet besitzt.

Nach Abschluss der Konzessionszahlung hat 55 North mit der Mobilisierung einer Bohranlage zum Projektstandort begonnen und geht davon aus, dass die Bohrungen im Rahmen seines Bohrprogramms 2025-2026 Mitte Januar beginnen werden. Das Unternehmen rechnet damit, die Bohrergebnisse je nach den Bearbeitungszeiten des Labors etwa acht bis zehn Wochen nach Abschluss der Bohrarbeiten bekannt geben zu können.

Ziel des Bohrprogramms: Erweiterung der Ressource

Das geplante Bohrprogramm wird sich auf Step-out-Bohrungen südlich der bestehenden Zonen des Unternehmens konzentrieren. Das Unternehmen plant, in Streichrichtung etwa alle 120 Meter zwei bis drei Bohrungen in einer Linie niederzubringen, um die Grundfläche der bekannten Mineralisierung zu erweitern und potenzielle Erweiterungen über eine Streichlänge von etwa 800 Metern zu überprüfen.

Die Sicherung der vollständigen Eigentumsrechte an Last Hope ist ein wichtiger Meilenstein für 55 North, sagte Bruce Reid, CEO von 55 North Mining. Angesichts des voraussichtlichen Beginns der Bohrungen Mitte Januar werden wir uns auf Step-out-Bohrungen konzentrieren, die darauf ausgerichtet sind, mögliche Erweiterungen der bekannten Mineralisierung zu überprüfen und die Erstellung eines aktualisierten geologischen Modells zu unterstützen. Die Ergebnisse dieses Programms werden auch in unsere Pläne für eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung im Laufe des Jahres 2026 einfließen.

Aktualisierte Ressourcenschätzung später im Laufe des Jahres 2026 erwartet

Im Anschluss an das Bohrprogramm 2025-2026 plant 55 North, später im Laufe des Jahres eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung vorzulegen, die die neuen Bohrergebnisse berücksichtigen wird. Die vorherige Mineralressourcenschätzung für das Goldprojekt Last Hope wurde im September 2021 auf der Grundlage eines Goldpreises von 1.650 US$ /Unze erstellt. Angesichts der jetzt deutlich höheren Goldpreise könnten aktualisierte Preisannahmen einen niedrigeren Cutoff-Gehalt und eine größere gemeldete Ressource begünstigen.

Bevorstehende Katalysatoren

- Mitte Januar 2026: Beginn des Bohrprogramms

- Nach Abschluss (ca. 8-10 Wochen): Bohrergebnisse erwartet (vorbehaltlich der Bearbeitungszeiten des Labors)

- Im Laufe des Jahres 2026: aktualisierte Mineralressourcenschätzung

Qualifizierter Sachverständiger

Peter Karelse, P.Geo., ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Als Head of Exploration des Unternehmens steht Peter Karelse in einem Nahverhältnis zu 55 North Mining.

Über 55 North Mining Inc.

55 North Mining Inc. ist ein kanadisches Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich dem Ausbau seines hochgradigen Goldprojekts Last Hope in der kanadischen Provinz Manitoba widmet.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:

Bruce Reid

Chief Executive Officer

55 North Mining Inc.

Tel: 647-500-4495

bruce@mine2capital.ca

Vance Loeber

Corporate Development

Tel: 778-999-3530

cvl@tydewell.com

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen zum Zeitpunkt der Mobilisierung und der Bohrungen, dem erwarteten Zeitpunkt der Bohrergebnisse, dem Umfang und den Zielen des Bohrprogramms sowie dem Zeitpunkt und dem Abschluss einer aktualisierten Mineralressourcenschätzung.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Erwartungen und Annahmen des Managements zum Zeitpunkt dieser Mitteilung und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den Erwartungen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Diese Risiken und Unsicherheiten beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: Verzögerungen bei der Mobilisierung und den Bohrungen; Wetter, Logistik und Standortbedingungen; dass die Explorationsergebnisse nicht den Erwartungen entsprechen; und die allgemeine Marktlage.

