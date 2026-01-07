Wie aus einem Jahrzehnt voller Krankheiten innere Stärke wächst – Buchveröffentlichung und Vortrag

Was passiert, wenn sich eine Diagnose an die nächste reiht und Krankheit über Jahre zum ständigen Begleiter wird? Dieser Frage widmet sich das neue Buch „Gebrochen aber nicht verloren“, das in Kürze erscheint. Die Autorin Martina Karner erzählt von körperlichen und seelischen Belastungen, von Unsicherheit, Kontrollverlust und wiederholten Neuanfängen, aber auch davon, wie sich trotz oder gerade wegen dieser Erfahrungen Resilienz, Selbstvertrauen und eine neue innere Haltung entwickeln können. Im Mittelpunkt stehen nicht die Krankheiten selbst, sondern die persönliche Erfahrung und Umgang mit ihr.

Das Buch soll Menschen im Umgang mit Krankheit und herausfordernden Lebensphasen stärken. Es richtet sich an Betroffene, Angehörige sowie an alle, die sich mit Resilienz, innerem Wachstum und Umgang mit Krisen auseinandersetzen möchten. Im Mittelpunkt steht die Botschaft, dass Diagnosen zwar große Einschnitte bedeuten, aber nicht das Ende von Selbstbestimmung und innerer Kraft sein müssen.

Begleitend zur Buchveröffentlichung findet in Graz ein öffentlicher Vortrag statt. Unter dem Titel „Von Diagnosen, die das Leben verändern, zu Mut und innerer Stärke“ spricht Martina Karner über den Weg vom ersten Schock einer Diagnose hin zu Akzeptanz, mentaler Stärke und persönlicher Entwicklung. Der Vortrag verbindet Inhalte aus dem Buch mit persönlichen Einblicken und lädt zur Reflexion ein.

Vortragstermin:?

???? Ort: Graz, Stadtbibliothek-Ost?

???? Datum: 28.01.2026?

???? Uhrzeit: 17Uhr

Mehr Informationen hier: https://stadtbibliothek.graz.at/Veranstaltungen/details/29608/mid/431/da...

Die Buchveröffentlichung ist für den 22.01.2026 geplant. Journalisten sind herzlich eingeladen, das Thema vorab aufzugreifen und sich Rezensionsexemplare anzufordern. Für Interviewanfragen sowie weitere Informationen steht Martina Karner zur Verfügung.

Über die Autorin: Autorin Martina Karner widmet sich seit Jahren den Themen gesunde Ernährung, Nährstofftherapie und ganzheitliche Gesundheit. Sie hat bereits mehrere Rezeptbücher und Ratgeber zu diesen Themen veröffentlicht, darunter der Ratgeber „Nährstoffreich ernähren - Nährstoffe gezielt über Ernährung decken“. In all ihren Werken verfolgt sie das Ziel, Menschen auf ihrem Weg zu mehr Wohlbefinden, Gesundheit und gelebter Selbstfürsorge zu begleiten. Mit „Gebrochen aber nicht verloren“ veröffentlicht sie ihr bislang persönlichstes Buch.

Buchdetails:?Titel: Gebrochen aber nicht verloren - Wie Schmerz sich in Stärke verwandelt?

Autorin: Martina Karner?

Genre: autobiografischer Erfahrungsbericht?

ISBN: 978-36-95172-40-5?

Erscheinungsdatum: 22.01.2026?

Kostenloses Rezensionsexemplar: direkt über den Verlag unter presse@bod.de zu beziehen

Kontakt:?Martina Karner

effektivgesund@gmail.com

+43 676 6742901

www.effektivgesund.de

Instagram/TikTok/Facebook @effektivgesund