Mogotes Metals gibt 10-Millionen-Dollar-Bought-Deal-Finanzierung bekannt

NICHT ZUR VERBREITUNG AN US-AMERIKANISCHE NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

Toronto, Ontario - 6. Januar 2026 / IRW-Press / Mogotes Metals Inc. (TSXV:MOG) (FSE: OY4) (OTCQB: MOGMF) (- www.commodity-tv.com/play/mogotes-metals-drill-program-next-to-filo-del-... -) (Mogotes oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass man eine Vereinbarung mit Stifel Canada geschlossen hat, wonach Stifel Canada zusammen mit einem Konsortium von Emissionsbanken (zusammen die Emissionsbanken) als alleiniger Bookrunner im Zusammenhang mit einer Bought Deal-Privatplatzierung von 31.250.000 Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) zu einem Preis von 0,32 CAD pro Einheit (der Ausgabepreis) für einen Bruttoerlös von insgesamt 10.000.000 CAD (das Angebot) fungieren wird, wobei die Einheiten gemäß der Ausnahmeregelung für börsennotierte Emittenten (wie hierin definiert) angeboten und verkauft werden sollen.

Das Unternehmen hat den Konsortialbanken eine Option (die Konsortialbankenoption) zum Kauf (oder zur Vermittlung des Kaufs durch Ersatzkäufer) von bis zu weiteren 4.687.500 Einheiten zum Ausgabepreis zu den gleichen Bedingungen wie das Angebot eingeräumt. Die Konsortialbankenoption kann jederzeit bis 48 Stunden vor Abschluss des Angebots ganz oder teilweise ausgeübt werden.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (eine Stammaktie) und einem halben (0,5) Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ein Warrant) des Unternehmens. Jeder Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von 36 Monaten nach Abschluss des Angebots zum Ausübungspreis von 0,53 CAD pro Stammaktie zum Erwerb einer Stammaktie ausgeübt werden.

Der Nettoerlös aus dem Angebot wird zur Finanzierung der Explorationsprogramme des Unternehmens und der Erschließung des Grundstücks Filo Sur des Unternehmens sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet, wie im Angebotsdokument näher beschrieben.

Vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden regulatorischen Anforderungen und in Übereinstimmung mit National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions (NI 45-106) werden die Einheiten gemäß der Ausnahmeregelung für die Finanzierung börsennotierter Emittenten gemäß Teil 5A von NI 45-106, geändert durch die Coordinated Blanket Order 45-935 - Ausnahmen von bestimmten Bedingungen der Befreiung von bestimmten Bedingungen für die Finanzierung börsennotierter Emittenten (die Befreiung von bestimmten Bedingungen für die Finanzierung börsennotierter Emittenten) geändert wurde. Da das Angebot gemäß der Befreiung von bestimmten Bedingungen für die Finanzierung börsennotierter Emittenten durchgeführt wird, unterliegen die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Anteile keiner gesetzlichen Haltefrist gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Die Anteile können auch in den Vereinigten Staaten oder an, für Rechnung oder zugunsten von US-Personen im Wege einer Privatplatzierung gemäß den Ausnahmen von den Registrierungsanforderungen des United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der US-Wertpapiergesetz) und in Ländern außerhalb Kanadas und der Vereinigten Staaten im Wege einer Privatplatzierung oder auf einer gleichwertigen Basis angeboten werden, jeweils in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen, vorausgesetzt, dass in diesen Ländern kein Prospekt, keine Registrierungserklärung oder ein anderes ähnliches Dokument eingereicht werden muss.

Es gibt ein Angebotsdokument (das Angebotsdokument) im Zusammenhang mit dem Angebot, das unter dem Emittentenprofil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf der Website des Unternehmens unter www.MogotesMetals.com abgerufen werden kann. Potenzielle Anleger sollten das Angebotsdokument lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.

Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 22. Januar 2026 abgeschlossen und unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Zustimmung der TSX Venture Exchange.

Eine Barprovision in Höhe von 6,0 % des Bruttoerlöses aus dem Angebot und Vergütungsoptionsscheine (die Vergütungsoptionsscheine) in Höhe von 6,0 % der Anzahl der im Rahmen des Angebots verkauften Einheiten des Unternehmens sind an die Konsortialbanken zu zahlen, vorbehaltlich der Richtlinien der TSX Venture Exchange und der geltenden Wertpapiergesetze. Jeder Vergütungsoptionsschein berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis in Höhe des Ausgabepreises innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Ausgabedatum.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch darf ein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, einschließlich Wertpapieren in den Vereinigten Staaten. Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an US-Personen (wie in Regulation S des Gesetzes von 1933 definiert) oder für deren Rechnung oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem US-Wertpapiergesetz und den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert oder es besteht eine Ausnahme von diesen Registrierungsanforderungen.

Über Mogotes Metals Inc.

Mogotes Metals Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das im vielversprechenden Vicuña-Distrikt in Argentinien und Chile nach Kupfer und Gold sucht. Das Flaggschiffprojekt von Mogotes, Filo Sur, grenzt an die große Kupfer-Gold-Silber-Entdeckung Filo del Sol und liegt entlang desselben Nord-Süd-Gürtels wie die Kupfer-Gold-Lagerstätten Filo Del Sol - Aurora und NGEx Minerals Lunahuasi und Los Helados.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Allen Sabet, Präsident und Chief Executive Officer

Telefon: (647) 846-3313

E-Mail: info@mogotesmetals.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Folgen Sie uns

Twitter: x.com/mogotesmetals

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig durch Wörter wie planen, erwarten, prognostizieren, beabsichtigen, glauben, voraussehen, schätzen, können, werden, würden, potenziell, vorgeschlagen und andere ähnliche Wörter gekennzeichnet oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder antizipiert, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder eintreten können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören Aussagen zum Angebot, einschließlich des Abschlusses und des voraussichtlichen Zeitpunkts des Abschlusses des Angebots, der beabsichtigten Verwendung des Nettoerlöses aus dem Angebot durch das Unternehmen, des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigungen der TSXV, sowie der Explorations- und Erschließungspläne des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen erheblichen Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ergebnissen abweichen, und selbst wenn diese tatsächlichen Ergebnisse erzielt oder im Wesentlichen erzielt werden, kann nicht garantiert werden, dass sie die erwarteten Folgen oder Auswirkungen auf das Unternehmen haben werden. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Bereitstellung der Informationen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen prognostizierten abweichen. Eine Beschreibung der Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen und seine Geschäfte und Angelegenheiten ausgesetzt sind, finden Leser im Lagebericht des Unternehmens. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, wenn sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen der Unternehmensleitung ändern sollten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Mogotes Metals Inc.

Allen Sabet

217 Queen St. West, Suite 401

M5V 0R2 Toronto, ON

Kanada

email : allen@mogotesmetals.com

Pressekontakt:

Mogotes Metals Inc.

Allen Sabet

217 Queen St. West, Suite 401

M5V 0R2 Toronto, ON

email : allen@mogotesmetals.com