Neue KI-Führerscheinkontrolle von geoCapture verbessert Rechtssicherheit und spart Unternehmen Zeit!

geoCapture hat eine neue KI-basierte Führerscheinkontrolle vorgestellt, die den Pflichtprozess in Unternehmen deutlich vereinfacht. Regelprüfungen verursachen bisher hohen Aufwand und bergen Risiken: Wird ein abgelaufener Führerschein übersehen, haftet der Halter und muss mit erheblichen Kosten rechnen.

Die neue Lösung digitalisiert den gesamten Ablauf. Mitarbeiter fotografieren ihren Führerschein per App, die KI prüft in Sekunden Echtheit und Gültigkeit und erkennt Manipulationsversuche sofort. Automatische Erinnerungen sorgen dafür, dass keine Prüftermine mehr verpasst werden.

Wesentliche Vorteile für Unternehmen:

• Rechtssichere, digitale Führerscheinkontrolle

• Vollautomatische Termin- und Dokumentenprüfung

• Sofortige Erkennung von Manipulationen

• Deutlich weniger administrativer Aufwand

• Optimal für große Fuhrparks und wechselnde Fahrerteams

Mit der KI-gestützten Lösung reduziert geoCapture Fehlerquellen und verwandelt die Führerscheinkontrolle in einen effizienten, sicheren Routineprozess.

Über geoCapture:

Mit über 4.000 Kunden gehört geoCapture zu den etablierten Anbietern digitaler Lösungen für Fuhrpark- und Personalmanagement. Das Unternehmen gilt als zuverlässiger Partner für effiziente und zukunftsorientierte Prozessoptimierung. Die Plattform vereint alle Werkzeuge, die Unternehmen benötigen, um ihre Arbeitsprozesse nachhaltig zu digitalisieren und erfolgreich zu steuern.