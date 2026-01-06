Eine neue Dimension des Komforts: LiberNovo Omni präsentiert neues Design in "Moss Green"

HONGKONG, HK / ACCESS Newswire / 6. Januar 2026 / LiberNovo

Der Pionier für dynamische ergonomische Sitzmöbel hat heute die neue Variante Moss Green seines Flaggschiff-Stuhls LiberNovo Omni angekündigt, die am 17. Januar 2026 (MEZ) in Europa auf den Markt kommen wird. Aufbauend auf dem Erfolg von Midnight Black und Space Grey bietet Moss Green eine von der Natur inspirierte Farbpalette in Kombination mit einem weicheren, verbesserten Stoff, der für lang anhaltenden Komfort sorgt.

Da hybrides Arbeiten in ganz Europa zur Norm wird, suchen Berufstätige zunehmend nach Sitzmöbeln, die sich nahtlos in die häusliche Umgebung integrieren lassen und gleichzeitig längere Phasen des Aufgabenwechsels unterstützen. Moss Green bietet eine warme, zurückhaltende Ästhetik, die sich natürlich in moderne Arbeitsbereiche einfügt. Die neue Farbgebung behält das vollständige Dynamic Support-System des LiberNovo Omni bei und bietet adaptive Unterstützung, egal ob Benutzer tief konzentriert sind, zwischen Aufgaben wechseln oder sich nach langen Sitzungen entspannen.

Eine beruhigende Wiederbelebung der Natur, entwickelt für die moderne Arbeitswelt

Inspiriert von Waldmoos verbindet der Farbton Moss Green tiefes Grün mit sanfter Wärme: geerdet, zurückhaltend und ruhig-dynamisch. Der Farbton spiegelt die Prinzipien des biophilen Designs wider und bringt den emotionalen Komfort der Natur in den Arbeitsalltag.

Weich, ausgewogen und unaufdringlich passt Moss Green wunderbar zu den geformten Oberflächenstrukturen des LiberNovo Omni. Ob in einem minimalistischen Heimbüro oder einem modernen Arbeitsbereich - es wertet die Umgebung auf subtile Weise mit einem Gefühl von Gelassenheit und Vitalität auf und hilft den Benutzern, während langer Stunden am Schreibtisch ihr Gleichgewicht wiederzufinden.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82359/01-069-26LiberNovo_deP...

Ein Upgrade für den Sitzkomfort: Wollähnliche Weichheit, neu entwickelt für den täglichen Gebrauch

Die Moss Green Edition präsentiert eine Materialverfeinerung für den Omni: eine kurzflorige Samtoberfläche, die sich weich und zart anfühlt und gleichzeitig atmungsaktiv und hautfreundlich ist. Die Textur verleiht dem Stuhl einen sanften optischen Fluss und einen Hauch von zurückhaltendem Luxus.

Ein spezielles Färbeverfahren bewahrt die Reinheit und Weichheit von Moss Green und schützt gleichzeitig vor dem Ausbleichen im täglichen Gebrauch. Der Stoff übertrifft die branchenüblichen Standards für Haltbarkeit:

- Abriebfestigkeit: Getestet über 50.000 Abnutzungszyklen

- Pillingbeständigkeit: Grad 4 nach 5.000 Zyklen

- Farbechtheit (trocken): Grad 4

- Farbechtheit (nass): Grad 3-4

Unter Beibehaltung der auf den europäischen Märkten bevorzugten Sitztiefen von 45 cm und 48 cm bietet das überarbeitete Material sowohl haptischen Komfort als auch zuverlässige Langlebigkeit.

Wir haben uns intensiver mit den natürlichen Eigenschaften von Mischfasern beschäftigt, um eine weiche Haptik zu schaffen, die dem Nutzer Sicherheit vermittelt. Es ist ein müheloser Komfort, der vertraut und raffiniert wirkt.

Die wichtigsten Funktionen von LiberNovo Omni

Die Moss Green Edition verfügt über das vollständige Dynamic Support System von LiberNovo Omni und bietet Echtzeit-Unterstützung für den gesamten Körper bei langem Arbeiten:

- Dynamisches Stützsystem: Reagiert sofort auf Haltungsänderungen

- Bionic FlexFit-Rückenlehne: 16 Drehpunkte und 8 adaptive Paneele für eine vollständige Ausrichtung des Rückens

- Vier Neigungsmodi: 105°, 120°, 135° und 160°

- OmniStretch: Tiefe Streckung der Wirbelsäule zur Druckentlastung

Alex Yan, Gründer und CEO von LiberNovo, erklärt:

Moss Green verbindet Innovation mit Selbstreflexion. In einer Welt, die selten zur Ruhe kommt, vermittelt es dem Nutzer ein Gefühl von Erdung und Ruhe und unterstützt nicht nur eine bessere Körperhaltung, sondern auch eine bessere Präsenz. Es spiegelt unser kontinuierliches Bestreben wider, den Herausforderungen des langen Sitzens mit einem Design zu begegnen, das den Menschen in den Mittelpunkt stellt.

Nach dem Erfolg der Jahresendkampagnen von LiberNovo markiert diese Markteinführung einen weiteren Schritt in der europäischen Expansion von LiberNovo im Jahr 2026, indem sie emotionales Wohlbefinden mit intelligenter ergonomischer Technik verbindet.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82359/01-069-26LiberNovo_deP...

Exklusive Produkteinführung

Die offizielle Markteinführung in ganz Europa beginnt am 17. Januar mit zeitlich begrenzten Frühbucherpreisen, die unter denen anderer Farbmodelle liegen. Das LiberNovo Omni Moss Green Basic Bundle ist ab 995 (UVP 1.437 ) erhältlich, weitere Bundles und Zubehörteile werden zu reduzierten Einführungspreisen angeboten.

Die ersten 500 Bestellungen in der EU über 900 erhalten ein exklusives dreiteiliges Geschenkset, bestehend aus einer Seiden-Augenmaske, einer Öko-Tragetasche und einem Fußstützenkissen.

Kunden können sich für Benachrichtigungen über den vorzeitigen Zugang, Preisaktualisierungen und Verfügbarkeitsmeldungen anmelden.

Benutzer können Stoffmuster ansehen, Konfigurationen über den interaktiven Konfigurator visualisieren und sich unter www.libernovo.com für Updates anmelden.

Schließen Sie sich der Bewegung für natürliche Arbeitsräume an.

Natürlich sitzen. Bewusst arbeiten.

Kontaktinformationen

Cassie Kuang

Integrated Marketing von LiberNovo

pr@libernovo.com

QUELLE: LiberNovo

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ACCESS Newswire

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

USA

email : cs@accesswire.com

Pressekontakt:

ACCESS Newswire

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

email : cs@accesswire.com