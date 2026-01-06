Tiger Gold nimmt den Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse auf

Vancouver, British Columbia - 6. Januar 2026 / IRW-Press / Tiger Gold Corp. (TSXV: TIGR) (Tiger oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass heute der Handel mit den Stammaktien des Unternehmens an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) unter dem Börsenkürzel D150 aufgenommen wurde. Des Weiteren teilt das Unternehmen mit, dass es eine Reihe von Vereinbarungen zur Steigerung der Marktbekanntheit und für Investor Relations-Dienstleistungen abgeschlossen hat.

Die Frankfurter Wertpapierbörse ist einer der weltweit größten und liquidesten Handelsplätze und bietet Zugang zu einer breiten Basis an institutionellen und privaten Anlegern in ganz Europa. Die Notierung bedeutet einen wichtigen Schritt für die Steigerung der Sichtbarkeit von Tiger Gold und der Stärkung der internationalen Präsenz des Unternehmens. Das Unternehmen erwartet von der Notierung an der FWB größere Handelsliquidität und ein stärkeres Engagement europäischer Anleger, insbesondere da die Region für ihr Interesse an Rohstoffinvestments und eine lange Geschichte der Unterstützung und Veranlagung in Bergbauunternehmen bekannt ist.

Die Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse ist ein bedeutender Meilenstein für Tiger Gold im Zuge des Ausbaus unserer Präsenz auf den europäischen Kapitalmärkten, so Robert Vallis, CEO von Tiger Gold. Wir sind bestrebt, starke Beziehungen zu europäischen Anlegern aufzubauen, und dies ist ein erster wichtiger Schritt, um eine größere Sichtbarkeit und Liquidität in dieser Region zu erzielen.

Wie bereits bekannt gegeben, wurde das Phase-I-Bohrprogramm von Tiger auf dem Goldprojekt Quinchía aufgenommen und befindet sich weiterhin in der Anlaufphase. Derzeit sind zwei Bohrgeräte bei Tesorito in Betrieb; ein drittes soll im Januar angeliefert werden.

Das Phase-I-Programm wird voraussichtlich 10.000 Meter an Bohrungen umfassen, davon 6.000 Meter bei Tesorito, die der Aufwertung und Erweiterung der Mineralressource anhand von Ergänzungs- und Erweiterungsbohrungen dienen sollen. Mit dem Restvolumen des Phase-I-Programms werden weitere vorrangige Zielgebiete bei Quinchía erprobt, wie in Abbildung 1 zu sehen ist.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82363/TigerGold_060126_DEPRc...

Abbildung 1: Karte der Lagerstätten und Prospektionsgebiete auf dem Goldprojekt Quinchía.

Wie in Abbildung 2 dargestellt, befindet sich das Goldprojekt rund 20 Kilometer südlich der von Aris Mining (TSX:ARIS) betriebenen Goldmine Marmato bzw. der Projekte Guayabales und San Antonio von Collective Mining (TSX:CNL, NYSE:CNL) in einer Region, die sich zu einem der aktivsten Reviere für die Exploration und Erschließung von Goldvorkommen entwickelt. Dem Goldprojekt Quinchía kommen eine hervorragende Zugänglichkeit sowie die Nähe zu etablierten Infrastruktureinrichtungen zugute, wie etwa die Straßen- und Eisenbahnanbindung sowie ein von sauberer, kostengünstiger, erneuerbarer Wasserkraft gespeistes Stromnetz.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82363/TigerGold_060126_DEPRc...

Abbildung 2: Regionaler Lageplan.

Quinchía liegt in einem zunehmend nachgewiesenen Goldrevier und nach Ansicht des Unternehmens ist das breitere System über die Grenzen der aktuellen Ressourcengebiete hinaus immer noch unzureichend erkundet. Die Bohrungen und Feldarbeiten im Laufe von 2026 werden sich auf die Erweiterung der Ausmaße der Mineralisierung und die Ermittlung der nächsten Gruppe an vorrangigen, für Bohrungen aufgeschlossenen Zielen konzentrieren.

Mineralressourcenschätzungen

Für das Goldprojekt Quinchía liegen aktuelle Mineralressourcenschätzungen für die Lagerstätten Miraflores und Tesorito mit Stichtag 31. Juli 2025 vor. Die Mineralressourcen wurden anhand der Standards on Mineral Resources and Reserves, Definitions and Guidelines (2014) des CIM geschätzt. Die Wirtschaftlichkeit von Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, ist nicht nachgewiesen.

Goldlagerstätte Miraflores (Stichtag 31. Juli 2025)

Zur Definition der Gestalt der gemeldeten unterirdischen Ressource wurde ein Cutoff-Wert von 1,37 g/t AuÄq angewendet.

- nachgewiesen: 2,8 Mio. Tonnen mit 2,75 g/t Au, also 0,24 Mio. Unzen Au, und 2,37 g/t Ag, also 0,21 Mio. Unzen Ag

- angedeutet: 3,3 Mio. Tonnen mit 2,52 g/t Au, also 0,27 Mio. Unzen Au, und 2,20 g/t Ag, also 0,23 Mio. Unzen Ag

- vermutet: 0,08 Mio. Tonnen mit 2,81 g/t Au, also 0,01 Mio. Unzen Au, und 2,54 g/t Ag, also 0,01 Mio. Unzen Ag

Goldlagerstätte Tesorito (Stichtag 31. Juli 2025)

Es wurde ein Tagebau-Cutoff-Wert von 0,20 g/t Au angewendet.

- vermutet: 104 Mio. Tonnen mit 0,47 g/t Au, also 1,57 Mio. Unzen Au, und 0,58 g/t Ag, also 1,96 Mio. Unzen Ag

Lagerstätte Dos Quebradas - historische Schätzung

Die jüngste historische Mineralressourcenschätzung für die Lagerstätte Dos Quebradas wurde von der Firma Resource Development Associates Inc. (RDA) mit Stichtag 25. Februar 2020 durchgeführt und von LCL im Einklang mit dem JORC Code (2012) ausgewiesen. Die historische Schätzung beinhaltet folgendes:

- vermutete Mineralressource: 20,2 Mio. Tonnen mit 0,71 g/t Au (459.000 Unzen Au) unter Anwendung eines Cutoff-Werts von 0,5 g/t Au.

Diese Schätzung gilt als historisch und wurde nicht von Tiger Gold oder einem qualifizierten Sachverständigen verifiziert. Es fanden keine ausreichenden Arbeiten durch einen qualifizierten Sachverständigen statt, um diese historische Schätzung als aktuelle Mineralressource einzustufen, und Tiger Gold behandelt die historische Schätzung nicht als aktuelle Mineralressource. Die empfohlenen Arbeitsprogramme beinhalten die Analyse des historischen Bohrkerns zur Bestätigung der Gehalte, die Bestätigung und Verifizierung der Datenbank zur Gewährleistung der Datenintegrität, Kontrolluntersuchungen zur Verifizierung der Bohrstandorte und die Erstellung aktualisierter Geomodelle, um eine Anpassung an die aktuellen CIM-Standards zu ermöglichen.

Qualifizierter Sachverständiger

Die entsprechenden wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Jeremy Link, M.Eng., P.Eng., Vice-President, Corporate Development von Tiger Gold Corp., einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Vereinbarungen bezüglich Steigerung der Marktbekanntheit und Investor Relations

Das Unternehmen möchte bekannt geben, dass es mit verschiedenen Partnern eine Reihe von Vereinbarungen zur Steigerung der Marktbekanntheit und des Bekanntheitsgrades bei Investoren geschlossen hat, um die Geschichte von Tiger Gold in den nächsten 12 Monaten auf dem Markt sichtbar zu machen:

ICP Securities Inc.:

Das Unternehmen hat die Firma ICP Securities Inc. (ICP) damit beauftragt, in Übereinstimmung mit den Statuten und Richtlinien der TSX Venture Exchange (TSX-V) und anderen geltenden Gesetzen automatisierte Marketmaking-Dienstleistungen bereitzustellen, was auch den Einsatz des eigens entwickelten Algorithmus ICP Premium umfasst. ICP wird ein monatliches Entgelt von 7.500 CAD zzgl. Steuern erhalten. Die Vereinbarung zwischen dem Unternehmen und ICP wurde mit Anfangstermin am 19. Dezember 2025 unterzeichnet und hat eine Laufzeit von vier (4) Monaten. Sie wird automatisch um jeweils einen (1) Monat verlängert, sofern sie von keiner der Parteien unter Einhaltung einer Frist von mindestens dreißig (30) Tagen schriftlich gekündigt wird. Die Vereinbarung sieht keine Leistungsfaktoren oder die Ausgabe von Aktienoptionen bzw. eine sonstige Vergütung in Verbindung mit der Beauftragung vor. ICP und dessen Kunden könnten in Zukunft Anteile an den Wertpapieren des Unternehmens erwerben.

ICP steht in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen. Die Marketmaking-Aktivitäten von ICP dienen in erster Linie der Korrektur von vorübergehenden Ungleichgewichten zwischen Angebot und Nachfrage in der Aktie des Unternehmens. ICP ist für die Kosten verantwortlich, die beim Kauf und Verkauf der Aktien des Unternehmens anfallen; es werden keine Finanzmittel oder Wertpapiere von Dritten für die Marketmaking-Aktivitäten bereitgestellt. David Campbell ist Geschäftsführer von ICP und zeichnet für alle Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Unternehmen verantwortlich. ICP Securities Inc. ist ein in Toronto ansässiges CIRO Dealer-Member, das auf die Bereitstellung automatisierter Marketmaking- und Liquiditätsdienstleistungen unter Einsatz des eigens entwickelten Marketmaking-Algorithmus ICP Premium zur Verbesserung von Liquidität und Notierung spezialisiert ist. ICP wurde 2023 mit dem Schwerpunkt Marktstruktur, Abwicklung und Handel gegründet und hat seither seine eigens entwickelte Technologie eingesetzt, um einer breiten Vielzahl von öffentlichen Emittenten und institutionellen Anlegern hochwertige Liquiditäts- und Abwicklungsdienstleistungen zu erbringen.

Venture Liquidity Providers:

Das Unternehmen hat sich ebenfalls entschlossen, die Firma Venture Liquidity Providers Inc. (VLP) mit der Aufnahme von Marketmaking-Dienstleistungen zu beauftragen, um die Aufrechterhaltung eines geordneten Handelsmarkts zu gewährleisten und die Liquidität der Stammaktien von Tiger Gold zu verbessern. Die Marketmaking-Dienstleistungen von VLP erfolgen in Übereinstimmung mit den entsprechenden Statuten der TSX-V und anderen geltenden Gesetzen über einen registrierten Broker, W.D. Latimer Co. Ltd. Als Gegenleistung für die Erbringung von Dienstleistungen hat das Unternehmen zugestimmt, VLP 5.000 CAD pro Monat für einen Zeitraum von drei (3) Monaten zu zahlen. Die Vereinbarung kann jederzeit vom Unternehmen oder VLP gekündigt werden. Das Unternehmen und VLP stehen in keinem Nahverhältnis und VLP hält derzeit keine direkte oder indirekte Beteiligung am Unternehmen oder seinen Wertpapieren. Die für die Marketmaking-Dienstleistungen erforderlichen Finanzmittel und Aktien werden von W.D. Latimer bereitgestellt. Die vom Unternehmen an VLP gezahlte Gebühr ist ausschließlich eine Dienstleistungsgebühr. VLP ist eine spezialisierte Beratungsfirma in Toronto mit einem vielfältigen, auf an der TSX-V notierten Emittenten ausgerichteten Serviceangebot. John C. Cunningham ist Geschäftsführer von VLP und zeichnet für alle Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Unternehmen verantwortlich.

Emerging Markets LLC

Das Unternehmen hat die Firma Emerging Markets Consulting, LLC (EMC) mit der Durchführung einer 12-monatigen Marketing- und Investorenkampagne zur Steigerung der Marktbekanntheit beauftragt, die am 29. Dezember 2025 begann und für die eine Vorabgebühr in Höhe von 200.000 USD zu entrichten war. Gemäß einer Vereinbarung vom 29. Dezember 2025 wird EMC das Unternehmen bei der Konzeption, Entwicklung und Verbreitung genehmigter Unternehmensinformationen sowie bei allgemeinen auf Anleger ausgerichteten Outreach-Aktivitäten unterstützen, die über seine internen Marketingkanäle und brokerorientierten Netzwerke erfolgen werden. Die Dienstleistungen im Rahmen der Vereinbarung können die Unterstützung bei elektronischen Medien und Webcasts, die Erstellung oder Zusammenstellung genehmigter Unternehmensmaterialien, die Verbreitung über die E-Mail-Datenbanken von EMC und die Kommunikation von Nachrichten an den Markt umfassen. Die Beauftragung von Emerging Markets Consulting unterliegt noch der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. EMC steht in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen und hält nach Kenntnis des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung keine Wertpapiere des Unternehmens. Die Vereinbarung zwischen EMC und dem Unternehmen sieht keine Leistungsfaktoren vor und EMC oder seine Partner werden keine Aktien oder Optionen als Gegenleistung für die im Rahmen der Vereinbarung erbrachten Dienstleistungen vom Unternehmen erhalten. Emerging Markets Consulting, LLC (EMC) hat seinen Sitz in Orlando (Florida) und verfügt über mehrere Jahrzehnte Erfahrung in der Investor-Relations-Branche. EMC ist ein internationales Investor-Relations-Unternehmen mit Partnern auf der ganzen Welt. EMC ist kunden- und ergebnisorientiert und hat sich zum Ziel gesetzt, attraktive aufstrebende Unternehmen zu finden und seine Ressourcen und Bemühungen auf eine begrenzte Anzahl hochwertiger Kunden zu konzentrieren. Unter dem Dach von EMC haben sich verschiedene auf Investor Relations spezialisierte Berater - bestehend aus Börsenmaklern, Investmentbankern, Fondsmanagern und Institutionen - zusammengetan, die aktiv nach Möglichkeiten auf den Microcap- und Small-Cap-Aktienmärkten suchen. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite von EMC unter emergingmarketsconsulting.com/ .

Plutus Invest & Consulting GmbH

Das Unternehmen freut sich bekannt zu geben, dass es mit Plutus Invest and Consulting GmbH (Plutus) eine Beratervereinbarung geschlossen hat, der zufolge Plutus dem Unternehmen für einen Zeitraum von zwölf (12) Monaten Marketing- und Kommunikationsdienstleistungen erbringen wird. Die von Plutus erbrachten Dienstleistungen umfassen Beratungsleistungen für das Management des Unternehmens in den Bereichen Werbung, Marketing, PR-Strategien und die Steigerung der Bekanntheit des Unternehmens bei Anlegern über das Netzwerk von Plutus auf den europäischen Märkten. Das Unternehmen hat sich bereit erklärt, Plutus insgesamt 80.000 CAD zu zahlen. Eine monatliche Beratungsgebühr in Höhe von 5.000 $ ist für 12 Monate zu entrichten, wobei eine Vorauszahlung in Höhe von 20.000 CAD für das Onboarding und die Einrichtungskosten zu leisten ist. Marco Messina ist Geschäftsführer von Plutus und zeichnet für alle Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Unternehmen verantwortlich. Plutus und sein Geschäftsführer stehen in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen, und Plutus hält derzeit keine direkte oder indirekte Beteiligung am Unternehmen oder seinen Wertpapieren, könnte jedoch in Zukunft Wertpapiere erwerben.

Outside the Box Capital Inc:

Das Unternehmen hat mit Outside the Box Capital Inc. (OTB), einem in Ontario ansässigen Unternehmen, eine Social-Media-Beratervereinbarung mit einer Laufzeit vom 1. Januar 2026 bis zum 1. Juli 2026 geschlossen. Das Unternehmen hat zugestimmt, OTB eine Vorabgebühr in Höhe von 60.000 $ und monatlich 15.000 $ für Dienstleistungen zu zahlen, die ab der Inkraftsetzung der Vereinbarung erbracht werden, was die Unterstützung bei der Steigerung der Bekanntheit in den sozialen Medien und der Einbindung von Investoren, die Verbreitung von Unternehmensmaterialien in den sozialen Medien und die Erstellung von Unternehmensvideos beinhaltet. Jason Coles ist Geschäftsführer von OTB und zeichnet für alle Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Unternehmen verantwortlich. OTB und sein Geschäftsführer stehen in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen, und OTB hält derzeit keine direkte oder indirekte Beteiligung am Unternehmen oder seinen Wertpapieren, könnte jedoch in Zukunft Wertpapiere erwerben.

Alle vorstehenden Vereinbarungen zu Investor-Relations und zur Steigerung der Marktbekanntheit stehen noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX-V.

Über Tiger Gold Corp.

Tiger ist ein wachstumsorientiertes Mineralexplorations- und -erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Ausbau seines Vorzeigeprojekts, des Goldprojekts Quinchía, gerichtet ist. Quinchía ist ein mehrere Millionen Unzen schweres Goldprojekt im ertragreichen Mid-Cauca Belt Kolumbiens, für das Tiger eine Option auf den Erwerb sämtlicher Eigentumsanteile und -rechte hält. Hinter Tiger steht ein multidisziplinäres Team aus erfahrenen Minenbauern, Ingenieuren, Geologen und Metallurgen, das von Fachkräften in den Bereichen ESG und Unternehmensfinanzen unterstützt wird und bei weltweit bekannten Bergbaukonzernen wie AngloGold Ashanti, Barrick Gold Corporation, Yamana Gold Inc. und B2Gold Corp. zahlreiche Minen in Produktion gebracht hat. Robert Vallis, President und CEO von Tiger, kann auf große Erfolge in der strategischen Führung und Umsetzung im Bergbausektor verweisen. Unter anderem war er an der 9,5 Milliarden USD schweren Übernahme und Integration von Placer Dome durch Barrick sowie die gemeinsame Übernahme von Osisko Mining durch Yamana und Agnico Eagle Mines im Wert von 3,9 Milliarden USD beteiligt.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Robert Vallis

President, CEO & Direktor

Tiger Gold Corp.

E-Mail: info@tigergoldco.com

Die TSX Venture Exchange und ihr Regulierungsorgan (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet). Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, an Begriffen wie plant, erwartet oder erwartet nicht, erwartungsgemäß, schätzt, Budget, geplant, prognostiziert, projiziert, beabsichtigt, nimmt an oder nimmt nicht an oder glaubt bzw. Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden können, könnten, sollten, würden, dürften oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten, Annahmen (die sich als unrichtig erweisen können) und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Tiger wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen.

Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen zu den Zielen, Vorgaben oder Zukunftsplänen von Tiger; zu den erwarteten Vorteilen für die Handelsliquidität und das Anlegerengagement infolge der Notierung des Unternehmens an der FWB; Aussagen zu Explorationsergebnissen, potenziellen Mineralisierungen und dem Potenzial zur Erweiterung der Mineralisierung, unter anderem durch Ergänzungs-, Erweiterungs- und Stepout-Bohrungen; die Pläne von Tiger zur Durchführung und zum Abschluss seiner Phase-1- und Phase-2-Explorationsprogramme, einschließlich Bohrprogrammen; Aussagen zu den für später in diesem Jahr und im nächsten Jahr geplanten Feldprogrammen; Explorations- und Projektentwicklungspläne für das Goldprojekt Quinchía und die Region; Aussagen zum regionalen Explorationspotenzial und zur Fähigkeit, Explorationsziele und Bohrziele zu entwickeln und Ressourcen zu definieren; den Aufbau von für beide Seiten vorteilhaften Partnerschaften mit lokalen und indigenen Gemeinschaften; dem Zeitpunkt der Aufnahme des Betriebs; und Schätzungen der Marktbedingungen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, die sich unter anderem auf die Verfügbarkeit von Bohrgeräten, Auftragnehmern und Lieferungen, den fortgesetzten Zugang zum Projektstandort, den Erhalt der erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen, die Fähigkeit des Unternehmens, die Unterstützung der Gemeinde und der Interessengruppen aufrechtzuerhalten, sowie die Tatsache, dass die Explorations- und Bohrergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden, beziehen. Zu diesen zukunftsgerichteten Informationen gehören auch Aussagen zur wirtschaftlichen Erstbewertung des Goldprojekts Quinchía, die per definitionem vorläufigen Charakter hat und vermutete Mineralressourcen umfasst, die aus geologischer Sicht als zu spekulativ gelten, um wirtschaftliche Überlegungen anzustellen, die eine Einstufung als Mineralreserven ermöglichen würden, und für die keine Gewissheit besteht, dass die beschriebenen wirtschaftlichen Aspekte oder Ergebnisse realisiert werden. Die Wirtschaftlichkeit von Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, ist nicht nachgewiesen.

Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Informationen abweichen, gehören unter anderem die Unfähigkeit, potenziell wirtschaftliche Mineralisierungsabschnitte zu durchschneiden; Unsicherheiten in Bezug auf die geologische Kontinuität, die potenzielle Mineralisierung und das Ausmaß der Mineralisierung, die möglicherweise keine wirtschaftlich rentablen Ergebnisse liefern; zusätzliche mineralisierte Zonen, die aufgrund geologischer Komplexität oder unzureichender Bohrdaten möglicherweise keine wirtschaftlich rentable Mineralisierung enthalten; das Risiko, dass die historischen Bohrdaten unvollständig, ungenau oder unzureichend sind; das Risiko, dass Feldprogramme reduziert, verzögert oder gar nicht durchgeführt werden können; Verzögerungen bei der Probenverarbeitung oder Probleme bei der Datenvalidierung; die Unfähigkeit, Mineralressourcen zu identifizieren; der vorläufige Charakter der metallurgischen Testergebnisse; Verzögerungen bei der Erlangung oder die Unfähigkeit, die erforderlichen behördlichen, umweltbezogenen oder anderen Projektgenehmigungen zu erlangen; Änderungen der staatlichen Vorschriften für Explorations- und Bergbauaktivitäten; politische Risiken und soziale Unruhen; die Unfähigkeit, Konsultations- oder Ausgleichsverpflichtungen gegenüber indigenen Völkern zu erfüllen oder konstruktive Beziehungen zu lokalen Gemeinschaften aufrechtzuerhalten; Unsicherheiten hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Kosten der in Zukunft benötigten Finanzmittel; Veränderungen an den Aktienmärkten; Inflation; Wechselkursschwankungen; Schwankungen der Rohstoffpreise; Verzögerungen bei der Weiterentwicklung von Projekten; eine erhebliche Abweichung der Kapital- und Betriebskosten von den Schätzungen, und andere Risiken, die der Mineralexplorations- und Mineralerschließungsindustrie innewohnen.

Tiger geht zwar davon aus, dass nachfolgende Ereignisse und Entwicklungen zu einer Änderung seiner Einschätzung führen können, lehnt jedoch ausdrücklich jede Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als Darstellung der Einschätzung von Tiger zu einem Zeitpunkt herangezogen werden, der nach dem Datum dieser Pressemitteilung liegt. Obwohl Tiger versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Die oben genannten Faktoren stellen keine vollständige Liste der Faktoren dar, die sich auf Tiger auswirken können. Weitere Faktoren sind unter Risk Factors in den öffentlichen Offenlegungsunterlagen von Tiger aufgeführt, darunter in der Notierungserklärung und anderen Dokumenten, die unter dem Profil von Tiger auf SEDAR+ verfügbar sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind in ihrer Gesamtheit ausdrücklich diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und Tiger übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um neuen Informationen, späteren Ereignisse oder sonstigen Entwicklungen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

