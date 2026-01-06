Doug Seneshen, Lead Director von dynaCERT, tritt zurück

TORONTO, ON - 6. Januar 2026 / IRW-Press / dynaCERT Inc. (TSX: DYA) (OTCQB: DYFSF) (FRA: DMJ) (dynaCERT oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass Herr Doug Seneshen mit Wirkung zum 1. Januar 2026 als Lead Director des Board of Directors des Unternehmens zurückgetreten ist.

Das Board of Directors von dynaCERT möchte Herrn Seneshen seinen aufrichtigen Dank für seine Beratung und Führung seit seinem Eintritt in das Board im Jahr 2024 aussprechen. Seine Beiträge und seine Empfehlungen werden den Direktoren, Führungskräften und Mitarbeitern des Unternehmens fehlen. Herr Seneshen wird dynaCERT in der Funktion als Berater des Boards auch weiter unterstützen.

Herr Doug Seneshen nahm dazu wie folgt Stellung: Nach fast fünf Jahrzehnten weltweiter Tätigkeit in den Bereichen Energiesysteme und Transport gebe ich nun meinen Rücktritt bekannt, um mehr Zeit für persönliche Interessen zu haben. Ich bin stolz darauf, einen Beitrag zur Führung eines Unternehmens geleistet zu haben, das sich so stark für den Umweltschutz engagiert. Ich verlasse das Board mit Vertrauen in die Führung des Unternehmens, da dynaCERT auf einzigartige und strategische Weise aufgestellt ist, um eine weltweite Reichweite zu erlangen. Ich bin nach wie vor fest davon überzeugt, dass seine Produkte eine entscheidende Rolle bei der signifikanten Dekarbonisierung unserer Welt spielen werden.

Herr Jim Payne, Chairman und CEO von dynaCERT, erklärte dazu wie folgt: Im Namen unseres Board of Directors und des gesamten dynaCERT-Teams möchte ich Doug persönlich für sein Engagement, seine Einsichten und seinen unermüdlichen Einsatz während seiner Tätigkeit danken. Seine Erfahrung und seine strategische Beratung waren maßgeblich daran beteiligt, die Ausweitung der globalen Reichweite des Unternehmens hinsichtlich seiner Produkte und Technologien zu unterstützen. Wir wünschen Doug viel Erfolg und Glück für seinen Ruhestand.

Über dynaCERT Inc.

dynaCERT Inc. ist ein kanadisches Cleantech-Unternehmen mit Sitz in Toronto, das auf Technologien zur Reduzierung der Co2-Emissionen von Verbrennungsmotoren spezialisiert ist. Das Unternehmen hat massiv in Forschung und Entwicklung investiert und verfügt über seine eigene Produktionsstätte.

Neben seiner HydraGENTM-Hardware betreibt dynaCERT HydraLyticaTM, eine cloudbasierte Plattform zur Erfassung von Daten in Echtzeit, die die Grundlage für die Monetarisierung von CO2-Einsparungen schafft. Die Methodologie von dynaCERT wurde von Verra zertifiziert, was in Zukunft Zugang zum globalen Markt für handelbare Emissionszertifikate bieten wird.

Website: www.dynaCERT.com .

Im Namen des Boards

Murray James Payne, CEO & Chairman

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Jim Payne, CEO & Chairman

dynaCERT Inc.

#101 - 501 Alliance Avenue

Toronto, Ontario M6N 2J1

+1 (416) 766-9691 DW 2

jpayne@dynaCERT.com

Investor Relations

dynaCERT Inc.

Nancy Massicotte

+1 (416) 766-9691 DW 1

nmassicotte@dynaCERT.com

