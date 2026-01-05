Copper Quest erwirbt Beteiligung von 100 % am Kupfer-Gold-Projekt Kitimat

5. Januar 2026, VANCOUVER, British Columbia / IRW-Press / Copper Quest Exploration Inc. (CSE: CQX; OTCQB: IMIMF; FWB: 3MX) (Copper Quest oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es hinsichtlich seiner Pressemitteilung vom 30. Oktober 2025 seine Option im Rahmen eines Abkommens mit Bernie Kreft vom 29. Oktober 2025 ausgeübt und 100 % der Rechte, Titel und Beteiligungen am Kupfer-Gold-Projekt Kitimat (das Projekt) erworben hat, das sich etwa 10 km nordwestlich der Tiefseehafenstadt Kitimat in British Columbia befindet.

DAS PROJEKT IM ÜBERBLICK

Das Kupfer-Gold-Projekt Kitimat umfasst etwa 2.954 Hektar innerhalb der Skeena Mining Division im Nordwesten von British Columbia. Das Projekt ist ganzjährig über ein Netz von Holzabbau- und Mineralexplorationsstraßen zugänglich, die sich nördlich von Kitimat erstrecken. Das Konzessionsgebiet profitiert von einer außergewöhnlichen Infrastruktur, da es sich im Umkreis von 10 km zu einem Tiefseehafen, 1,5 km zu einer Eisenbahnlinie und 6 km zu Hochspannungsleitungen befindet.

Aus geologischer Sicht befindet sich das Projekt innerhalb des Stikine Terrans, einem produktiven Gürtel, der zahlreiche Porphyr-Kupfer-Gold-Systeme beherbergt und auf Vulkangestein aus der späten Trias basiert, in das Diorit- und Granodioritkörper aus dem Jura des Coast Plutonic Complex eingedrungen sind. Das primäre Zielgebiet des Projekts ist die Cu-Au-Zone Jeannette, die Alterationen und Mineralisierungen aufweist, die als niedriggradige epithermale Strukturen mit intermediärer bis geringer Sulfidation eines umfassenderen Cu-Au-Porphyr-Systems interpretiert werden.

HISTORISCHE EXPLORATION UND HÖHEPUNKTE

Die Explorationen im Konzessionsgebiet Kitimat reichen bis in die späten 1960er Jahre zurück, als mehrere Betreiber geochemische und geophysikalische Bohrungen sowie Bohrkampagnen durchführten. Die bedeutsamsten historischen Arbeiten wurden von Decade Resources Ltd. (2010) durchgeführt, das 16 Diamantbohrlöcher auf insgesamt 4.437,5 m in der Kupfer-Gold-Zone Jeannette abschloss. Die bemerkenswerten Ergebnisse beinhalten:

- Bohrloch J-7: 117,07 m mit einem Gehalt von 1,03 g/t Au und 0,54 % Cu, zwischen 1,52 m und 118,60 m

- Bohrloch J-1: 103,65 m mit einem Gehalt von 1,00 g/t Au und 0,55 % Cu, zwischen 9,15 m und 112,80 m

- Bohrloch J-2: 107,01 m mit einem Gehalt von 0,80 g/t Au und 0,45 % Cu, zwischen 6,10 m und 113,11 m

- Bohrloch J-8: 112,20 m mit einem Gehalt von 0,41 g/t Au und 0,33 % Cu, zwischen 11,89 m und 124,09 m

Die mineralisierten Intervalle, die im Rahmen der Bohrungen 2010 entdeckt wurden, zeigen eine kontinuierliche oberflächennahe Kupfer-Gold-Mineralisierung, die sich über beträchtliche Mächtigkeiten erstreckt, in der Tiefe innerhalb der Zone Jeannette weiterhin offen ist und innerhalb eines größeren hydrothermalen Systems vorkommt, das sich Interpretationen zufolge seitlich über das erprobte Gebiet hinaus erstreckt.

DETAILS DES ERWERBS

Gemäß den Bedingungen des Abkommens und nach dem Abschluss seiner Kaufprüfung hat Copper Quest 2.000.000 Stammaktien an den Verkäufer Bernie Kreft unter Annahme eines Preises von 0,165 $ pro Aktie als vollständige Vergütung für den Erwerb ausgegeben. Das Projekt unterliegt einer NSR-Royalty in Höhe von 2,5 %, von der 40 % vom Unternehmen für 1.000.000 CAD zurückgekauft werden können. Copper Quest wird außerdem ein Vorkaufsrecht für alle Transaktionen einbehalten, die den Verkauf der restlichen Royalty-Beteiligungen betreffen. Im Zusammenhang mit dem Erwerb gab das Unternehmen 256.800 Vermittleraktien unter Annahme eines Preises von 0,125 $ pro Vermittleraktie aus.

Herr Kreft ist ein bekannter kanadischer Prospektor, Unternehmer und ehemaliger Star der Fernsehserie Yukon Gold auf dem Discovery Channel. Er kann auf eine lange Erfolgsgeschichte bei der Mineralentdeckung und Projektgenerierung in British Columbia und Yukon zurückblicken.

Abgesehen von den durch das geltende Wertpapierrecht auferlegten Wiederverkaufsbeschränkungen unterliegen alle im Zusammenhang mit dem Erwerb ausgegebenen Aktien einer Börsenhaltefrist (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange (die CSE)).

KOMMENTARE DES MANAGEMENTS

Brian Thurston, CEO von Copper Quest, sagte:

Das Hinzukommen des Kupfer-Gold-Projekts Kitimat verdeutlicht das kontinuierliche Bestreben von Copper Quest, durch den Erwerb von Projekten mit kritischen Mineralien den Aktionärswert zu steigern, und stellt den fünften Erwerb des Unternehmens in etwas mehr als zwölf Monaten dar. Dieses Projekt befindet sich in einer idealen Position mit einer außergewöhnlichen Infrastruktur in einem bewährten geologischen Gürtel, der für seine umfassenden Kupfer-Gold-Systeme bekannt ist. Die starken historischen Bohrergebnisse von der Zone Jeannette sprechen für das Potenzial eines größeren oberflächennahen mineralisierten Systems. Wir freuen uns, dieses außergewöhnliche Asset als Teil unseres wachsenden Kupfer-Gold-Portfolios zu haben.

NÄCHSTE SCHRITTE

- Das Unternehmen plant, mithilfe von Analysen auf Basis künstlicher Intelligenz (KI) alle historischen und aktuellen Explorationsdaten zu integrieren, um ein umfassendes geologisches und geophysikalisches Modell für das Porphyrprojekt Kitimat zu erstellen und die Zielgenauigkeit zu verbessern. Siehe Pressemitteilung vom 1. Dezember 2025.

- Nach dem Erhalt einer Arbeitsgenehmigung könnten zusätzliche geologische Kartierungen, Probenahmen und geophysikalische Untersuchungen durchgeführt werden, um die vorrangigen Bohrziele nach Bedarf zu verfeinern. Die Feldarbeiten könnten bodengestützte magnetische Messungen, induzierte Polarisation (IP) und passive Seismik umfassen, um die Untergrundstruktur und die Mineralisierungsverläufe besser zu definieren.

- Im Rahmen eines Folgebohrprogramms würden bedeutsame Ziele innerhalb der interpretierten Geologie und der umliegenden hochgradigen Korridore erprobt werden.

QUALIFIZIERTER SACHVERSTÄNDIGER

Brian G. Thurston, P.Geo., President und CEO des Unternehmens sowie ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

ÜBER KUPFER

Trotz der steigenden Nachfrage bleibt das weltweite Kupferangebot begrenzt. Die Erzgehalte in den großen Minen sind rückläufig, die Genehmigungsfristen für neue Projekte haben sich verlängert und geopolitische Spannungen führen zu einer Umgestaltung der Lieferketten hin zu stabilen, transparenten Jurisdiktionen. Die Regierungen in Kanada, den USA und verbündeten Nationen haben Kupfer immer mehr als strategisches und kritisches Metall identifiziert, das für die wirtschaftliche und nationale Sicherheit unabdingbar ist. Vor diesem Hintergrund ermöglicht der Erwerb des Kupfer-Gold-Projekts Kitimat in British Columbia durch Copper Quest dem Unternehmen, ein Asset in der Entdeckungsphase in einer der sichersten und infrastrukturreichsten Bergbaujurisdiktionen der Welt weiterzuentwickeln - genau zu einem Zeitpunkt, an dem neue, skalierbare Kupferquellen am dringendsten benötigt werden.

ÜBER COPPER QUEST EXPLORATION INC.

Copper Quest ist bestrebt, durch Erwerbe, auf Entdeckungen ausgerichtete Explorationen, disziplinierte Umsetzung und verantwortungsvolle Entwicklung seines nordamerikanischen Portfolios an Assets mit kritischen Mineralien den Aktionärswert zu steigern. Das Landpaket des Unternehmens umfasst zurzeit sieben Projekte, die sich über mehr als 45.000 Hektar in hervorragenden Bergbaujurisdiktionen erstrecken.

Die Stammaktien des Unternehmens notieren vorwiegend an der kanadischen Börse unter dem Symbol CQX. Weitere Informationen über Copper Quest finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.copper.quest .

Für das Board von Copper Quest Exploration Inc.

Brian Thurston, P.Geo.

Chief Executive Officer und Direktor

Tel: 778-949-1829

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations

info@copper.quest

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, mit Ausnahme der hierin enthaltenen historischen Fakten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen zu der zukünftigen Geschäftstätigkeit und Aktivitäten von Copper Quest, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie erwartet, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, potenziell, möglich und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten werden, können, könnten oder sollten erreicht werden. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Äußerung wider und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die auf vielen dieser Faktoren beruhen oder damit zusammenhängen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit möglichen Unfällen und anderen Risiken im Zusammenhang mit Mineralexplorationsaktivitäten, das Risiko, dass das Unternehmen auf unerwartete geologische Faktoren stößt, Risiken im Zusammenhang mit der Interpretation von Explorationsergebnissen, die Möglichkeit, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, die für die Durchführung seiner Explorationspläne erforderlichen Genehmigungen und sonstigen behördlichen Freigaben zu erhalten, das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, ausreichende Mittel zur Durchführung seiner Geschäftspläne zu beschaffen, sowie das Risiko politischer Unsicherheiten und regulatorischer oder rechtlicher Änderungen, die das Geschäft und die Aussichten des Unternehmens beeinträchtigen könnten. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen zu diesen Themen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen über Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, falls sich diese ändern sollten, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung.

