Wenn Engagement wirkt: Spenden, die wirklich ankommen

Ein Unternehmen übernimmt Verwaltungskosten - und ermöglicht Workshops, die Mut, Selbstvertrauen und innere Stärke bei Kindern und Jugendlichen stärken.

Mentale Stärke von Kindern und Jugendlichen fördern

Gemeinsam stark: Original LÖWE und Starke LÖWEN e.V.

Wenn Wirtschaft und soziales Engagement Hand in Hand gehen, entsteht nachhaltige Wirkung. Die Gebr. Schröder GmbH, bekannt für ihre Marke Original LÖWE, und der gemeinnützige Verein Starke LÖWEN e.V. bündeln ihre Kräfte, um Kinder und Jugendliche in ihrer mentalen Gesundheit zu stärken. Ziel der Kooperation ist es, jungen Menschen Mut, Selbstvertrauen und innere Stärke zu vermitteln - Eigenschaften, die sie brauchen, um den Herausforderungen des Lebens selbstbestimmt zu begegnen.

Wo Zukunft beginnt

Der Verein Starke LÖWEN e.V. setzt dort an, wo Zukunft beginnt: in der inneren Stärke junger Menschen. In kostenlosen Trainings und Workshops lernen Kinder und Jugendliche, Gefühle wahrzunehmen, Grenzen zu setzen und eigene Ressourcen zu nutzen. Das Team aus pädagogischen Fachkräften, Trainer:innen und Berater:innen arbeitet ressourcenorientiert und praxisnah - mit einem klaren Ziel: mentale Gesundheit als Basis für ein gutes Leben zu fördern.

Es kommt dort an, wo es ankommen soll!

Gebr. Schröder GmbH unterstützt diese Arbeit nicht nur ideell, sondern auch operativ. Der Traditionsbetrieb aus Flintbek bei Kiel übernimmt sämtliche Verwaltungskosten des Vereins und stellt damit sicher, dass alle Spenden unmittelbar der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zugutekommen. "Verantwortung übernehmen heißt, über das eigene Produkt hinauszudenken. Als Original LÖWE stehen wir für Qualität, Stärke und Nachhaltigkeit - Werte, die wir auch im gesellschaftlichen Miteinander leben wollen", so das Unternehmen.

MUT wächst hier!

Gerade in Zeiten steigender Belastungen durch Schule, soziale Medien und Leistungsdruck ist die Förderung mentaler Stärke wichtiger denn je. Laut Studien steigen psychische Belastungen bei jungen Menschen stetig. Starke LÖWEN e.V. reagiert darauf mit Programmen, die ohne Leistungsdruck, aber mit viel Empathie und Fachwissen gestaltet sind. Kinder und Jugendliche lernen, sich selbst zu vertrauen und den eigenen Weg mutig zu gehen - oder wie das Team es ausdrückt: _"Mut wächst hier."_

Wenn Unternehmen Verantwortung übernehmen

Die Kooperation zwischen Original LÖWE und Starke LÖWEN e.V. zeigt, wie erfolgreich gesellschaftliches Engagement und unternehmerische Verantwortung zusammenwirken können. Gemeinsam verfolgen sie das Ziel, jungen Menschen Perspektiven zu eröffnen - stark von innen heraus.

Über Starke LÖWEN e.V.

Der gemeinnützige Verein mit Sitz in Kiel stärkt seit seiner Gründung die mentale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Durch individuell zugeschnittene Trainings, Workshops und Begleitungen schafft der Verein sichere Räume, in denen junge Menschen Selbstvertrauen, Klarheit und emotionale Stärke entwickeln können.

Gebr. Schröder GmbH | Original LÖWE

*Original LÖWE - Der Erfinder der Amboss-Schere*

Seit 1923 steht Original LÖWE, eine Marke der Gebr. Schröder GmbH, für Qualität, Innovation und Tradition im Bereich professioneller Schneidwerkzeuge. Als Erfinder der Amboss-Schere prägen wir seit mehr als einem Jahrhundert den Markt mit unseren einzigartigen und langlebigen Produkten. Unsere Scheren sind weltweit bei Profis aus Gartenbau, Weinbau, Obstbau sowie in Industrie und Handwerk im Einsatz.

*Made in Germany - Seit 1923*

Unsere Produkte entstehen in eigener Fertigung in Deutschland. Wir setzen auf hochpräzise Fertigungstechniken, hochwertige Materialien und jahrzehntelange Erfahrung, um langlebige und präzise Schneidwerkzeuge zu schaffen. Original LÖWE steht für nachhaltige Qualität und robuste Werkzeuge, die selbst höchsten Ansprüchen gerecht werden.

Heute beschäftigen wir rund 60 Mitarbeitende sowie zusätzliche Partner aus sozialen Einrichtungen und produzieren über 100 verschiedene Modellvarianten - vom Allrounder bis zur Spezialschere. Unsere Werkzeuge werden weltweit in über 100 Ländern eingesetzt und geschätzt.

*Innovation trifft Tradition*

Von der ersten Amboss-Schere bis hin zu innovativen Hybrid-Modellen vereinen unsere Produkte bewährte Technik mit modernster Ingenieurskunst. Durch enge Zusammenarbeit mit Anwendern und kontinuierliche Produktoptimierung bieten wir immer wieder neue Lösungen, die effizientes und ermüdungsfreies Arbeiten ermöglichen.

*Perfektion bis ins Detail*

Ob professionelle Scheren für den Dauereinsatz oder unsere neuen hochwertigen Holzgriffe - jedes Detail unserer Werkzeuge ist durchdacht. Unsere Kunden schätzen nicht nur die präzise Schnittleistung, sondern auch die Ergonomie, Langlebigkeit und Wertigkeit unserer Produkte. Wer einmal mit einer Original LÖWE-Schere gearbeitet hat, merkt den Unterschied.

*Nachhaltigkeit und Verantwortung*

Als Familienunternehmen in dritter Generation legen wir Wert auf Nachhaltigkeit und Verantwortung. Unsere Produktion ist ressourcenschonend, unsere Materialien langlebig und unsere Werkzeuge reparierbar. So tragen wir aktiv dazu bei, hochwertige Alternativen zu kurzlebigen Wegwerfprodukten zu bieten.

*Original LÖWE - Präzision, die begeistert*

Unsere Schneidwerkzeuge stehen für Qualität, Leistung und Tradition. Entdecken Sie die Welt von Original LÖWE und erleben Sie Schneidtechnologie auf höchstem Niveau.

*Weil Natur uns verbindet.*

Mit der Submarke Original LÖWE-natural bekennen wir uns sichtbar zur Nachhaltigkeit: Werkzeuge mit ergonomischen Holzgriffen, plastikfreier Verpackung und bewusst gewählten natürlichen Materialien stehen für verantwortungsvolles Handeln - im Einklang mit Mensch und Natur.

