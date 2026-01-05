Tradition, die bleibt: Original LÖWE verbindet Made in Germany mit Nachhaltigkeit

Ersatzteile, Video-Tutorials und unabhängige Praxistests zeigen, wie Instandsetzbarkeit im Alltag funktioniert - produziert in Flintbek bei Kiel.

Praxistests, eine durchdachte Ersatzteil-Logik und zertifizierter Ökostrom machen Nachhaltigkeit messbar und konkret. Und vom Klingenwechsel im Video bis zum Vergleich mit Testsiegern steht die Reparierbarkeit im Mittelpunkt.

Langlebige Werkzeuge seit 1923

Seit über einem Jahrhundert setzt Original LÖWE auf langlebige und reparierbare Werkzeuge. Das in Kiel gegründete Unternehmen verbindet Handwerkstradition mit Verantwortung: instandsetzbare Gartenscheren, Industriescheren und Jagdscheren, gefertigt mit Ökostrom und zunehmend plastikfreien Verpackungen. Bis heute produziert Original LÖWE als Gebr. Schröder GmbH in Flintbek bei Kiel - Made in Germany und mit bewusst in Deutschland ausgewählten Zulieferern.

Instandsetzbarkeit als Prinzip statt Wegwerfmentalität

Nachhaltigkeit ist bei Original LÖWE kein Trend, sondern gelebte Praxis. Seit 1923 entwickelt und produziert das Unternehmen Werkzeuge, die über viele Jahre genutzt und instandgesetzt werden können. Verschleißteile lassen sich gezielt austauschen, Ersatzteile bleiben langfristig verfügbar - ein klarer Beitrag gegen Wegwerfmentalität. Für viele Modelle stehen passgenaue Ersatzteilsets sowie einzeln zugeordnete Komponenten wie Klingen, Federn und Schrauben bereit. So bleiben Reparaturen planbar und verhindern, dass ein Defekt zum Totalschaden wird.

Reparatur sichtbar gemacht: Video-Tutorials

Wie Reparatur im Alltag aussieht, zeigt Original LÖWE in Video-Tutorials - am Beispiel der Original LÖWE 11 wird der Klingenwechsel Schritt für Schritt erklärt.

Produktion, Strom und Verpackung: konkret statt vage

In der Fertigung setzt Original LÖWE vollständig auf Ökostrom und die eigene PV-Anlage liefert einen wertvollen zusätzlichen Beitrag. Auch bei den Verpackungen steht Ressourcenschonung im Fokus: Sie werden, wo möglich, plastikarm umgesetzt, ohne die Schutzfunktion zu beeinträchtigen. So entsteht ein nachhaltiger Ansatz, der Langlebigkeit, Alltagstauglichkeit und verantwortungsvolles Wirtschaften verbindet. Den Strom bezieht Original LÖWE laut Unternehmensangaben zertifiziert mit dem Ökostromlabel "Grüner Strom", zusätzlich unterstützt eine eigene Photovoltaik-Anlage die Versorgung am Standort.

Artenvielfalt am Standort und plastikfreie "natural"-Verpackung

Rund um das Firmengelände stärkt eine Streuobstwiese die Artenvielfalt mit 300 Obstbäumen, 99 Weinreben und eigenen Honigbienen - Nachhaltigkeit endet hier nicht am Produktionsband. Als konkretes Beispiel für die Umstellung auf nachhaltige Verpackungen setzt Original LÖWE bei der Submarke "natural" konsequent auf plastikfreie Lösungen - darunter auch Kabelbinder aus Papier.

Unabhängige Praxistests und Nutzerfeedback

Für Anwenderinnen und Anwender bedeutet das: vertrautes Handling, planbare Nutzung und langfristige Ersatzteilverfügbarkeit. Für Handel und Servicepartner bringt die Reparaturfreundlichkeit klare Vorteile statt kompletter Neuanschaffung. Im unabhängigen Praxistest des NDR-Verbrauchermagazins "MARKT" überzeugte die Original LÖWE 11 als Testsieger. Auch im Scherentest der GartenFlora (November 2023) erreichte sie unter sieben Hand- und Rosenscheren mit der Note "SEHR GUT 1,3" den ersten Platz. Diese Auszeichnungen bestätigen beispielhaft die hohe Qualität und Leistungsfähigkeit der Original LÖWE 11.

Auch in Online-Bewertungen zeigt sich die langfristige Zufriedenheit der Kunden: Auf Amazon.de erzielen mehrere Modelle sehr hohe Bewertungen. So erreicht die Original LÖWE 1.104 eine Durchschnittsnote von 4,9 von 5 Sternen bei 1.240 Rezensionen, die Original LÖWE 8.107 kommt auf 4,8 von 5 Sternen bei 718 Bewertungen (Stand: 22.12.2025).

Gesellschaftliches Engagement

"Was lange im Einsatz bleibt, schont Ressourcen - deshalb setzen wir auf instandsetzbare Konstruktionen und verfügbare Ersatzteile", sagt Jürgen Usinger, Produktmanager Original LÖWE. "So kann Bewährtes weiter genutzt und nicht selten sogar vererbt werden, statt es komplett zu ersetzen." Original LÖWE engagiert sich gesellschaftlich durch den gemeinnützigen Verein Starke LÖWEN e.V., der aus dem Familienunternehmen hervorgegangen ist. Der Verein fördert die mentale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Original LÖWE übernimmt dabei die Verwaltungskosten, sodass Spenden vollständig in die Projekte fließen.

Seit 2011 unterstützt Original LÖWE das Ronald McDonald Haus in Kiel. Anlässlich des Weltlöwentags, der gleichzeitig das 100-jährige Jubiläum der Gebr. Schröder GmbH, Original LÖWE, markierte, sammelte das Unternehmen eine Spende in Höhe von 11.235 Euro für diese Einrichtung.

Fakten im Überblick:

* Instandsetzbarkeit: Ersatzteilsets sowie einzelne Komponenten verfügbar; Verschleißteile gezielt austauschbar

* Reparaturbeleg: Video-Tutorials zeigen an verschiedenen Beispielen u.a. den Klingenwechsel

* Produktion: Strombezug zertifiziert mit "Grüner Strom" und eigene Photovoltaik-Anlage am Standort

* Herkunft/Lieferkette: Made in Germany; Zulieferer bewusst in Deutschland

* Praxisbelege: NDR-"MARKT"-Praxistest; GartenFlora-Test mit "SEHR GUT 1,3"

* Online-Rezensionen: Hohe Modellbewertungen auf Amazon.de

* Engagement: Starke LÖWEN e.V. und Ronald McDonald Haus in Kiel

Mehr erfahren auf ? original-loewe.de

Mit jedem Schnitt ein WOW!

Gebr. Schröder GmbH, Original LÖWE

Herr Artur Hirzel

Konrad-Zuse-Ring 3

24220 Flintbek

Deutschland

fon ..: +494347711700

web ..: https://www.original-loewe.de

email : presse@original-loewe.de

Gebr. Schröder GmbH | Original LÖWE

*Original LÖWE - Der Erfinder der Amboss-Schere*

Seit 1923 steht Original LÖWE, eine Marke der Gebr. Schröder GmbH, für Qualität, Innovation und Tradition im Bereich professioneller Schneidwerkzeuge. Als Erfinder der Amboss-Schere prägen wir seit mehr als einem Jahrhundert den Markt mit unseren einzigartigen und langlebigen Produkten. Unsere Scheren sind weltweit bei Profis aus Gartenbau, Weinbau, Obstbau sowie in Industrie und Handwerk im Einsatz.

*Made in Germany - Seit 1923*

Unsere Produkte entstehen in eigener Fertigung in Deutschland. Wir setzen auf hochpräzise Fertigungstechniken, hochwertige Materialien und jahrzehntelange Erfahrung, um langlebige und präzise Schneidwerkzeuge zu schaffen. Original LÖWE steht für nachhaltige Qualität und robuste Werkzeuge, die selbst höchsten Ansprüchen gerecht werden.

Heute beschäftigen wir rund 60 Mitarbeitende sowie zusätzliche Partner aus sozialen Einrichtungen und produzieren über 100 verschiedene Modellvarianten - vom Allrounder bis zur Spezialschere. Unsere Werkzeuge werden weltweit in über 100 Ländern eingesetzt und geschätzt.

*Innovation trifft Tradition*

Von der ersten Amboss-Schere bis hin zu innovativen Hybrid-Modellen vereinen unsere Produkte bewährte Technik mit modernster Ingenieurskunst. Durch enge Zusammenarbeit mit Anwendern und kontinuierliche Produktoptimierung bieten wir immer wieder neue Lösungen, die effizientes und ermüdungsfreies Arbeiten ermöglichen.

*Perfektion bis ins Detail*

Ob professionelle Scheren für den Dauereinsatz oder unsere neuen hochwertigen Holzgriffe - jedes Detail unserer Werkzeuge ist durchdacht. Unsere Kunden schätzen nicht nur die präzise Schnittleistung, sondern auch die Ergonomie, Langlebigkeit und Wertigkeit unserer Produkte. Wer einmal mit einer Original LÖWE-Schere gearbeitet hat, merkt den Unterschied.

*Nachhaltigkeit und Verantwortung*

Als Familienunternehmen in dritter Generation legen wir Wert auf Nachhaltigkeit und Verantwortung. Unsere Produktion ist ressourcenschonend, unsere Materialien langlebig und unsere Werkzeuge reparierbar. So tragen wir aktiv dazu bei, hochwertige Alternativen zu kurzlebigen Wegwerfprodukten zu bieten.

*Original LÖWE - Präzision, die begeistert*

Unsere Schneidwerkzeuge stehen für Qualität, Leistung und Tradition. Entdecken Sie die Welt von Original LÖWE und erleben Sie Schneidtechnologie auf höchstem Niveau.

*Weil Natur uns verbindet.*

Mit der Submarke Original LÖWE-natural bekennen wir uns sichtbar zur Nachhaltigkeit: Werkzeuge mit ergonomischen Holzgriffen, plastikfreier Verpackung und bewusst gewählten natürlichen Materialien stehen für verantwortungsvolles Handeln - im Einklang mit Mensch und Natur.

Gebr. Schröder GmbH, Original LÖWE

Herr Artur Hirzel

Konrad-Zuse-Ring 3

24220 Flintbek

fon ..: +49 4347 711 70 23

email : presse@original-loewe.de