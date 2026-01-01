Flug Safari in der Masai Mara – Fünf Tage und zwei Camps im Herzen Kenias

Es gibt Momente, in denen der Winter erstaunlich erträglich wird – etwa in dem Augenblick, in dem man ins Flugzeug nach Kenia steigt. Während die Tage in Deutschland kurz und grau sind, ist es in Kenia wunderbar sommerlich. Gerade jetzt bieten die endlosen, sonnendurchfluteten Savannen eine atemberaubende Kulisse und sind Heimat für Millionen von Tieren. Ein Beispiel ist die berühmte Masai Mara. Sie erstreckt sich über rund 1.500 Quadratkilometer, ist für ihre großen Herden und ihre dichte Raubtierpopulation bekannt. In dem Zusammenspiel aus offenen Savannen, Flussläufen und Akazienwäldern finden sich über 450 Vogelarten und mehr als 95 Säugetierarten, darunter die berühmten „Big Five“: Elefanten, Löwen, Leoparden, Nashörner und Büffel. Daneben ziehen jährlich Millionen Tiere im Rahmen der großen Migration durch das Reservat – ein spektakuläres Naturschauspiel. Diese faszinierende Natur macht eine Safari in der Masai Mara zu einem unvergesslichen Erlebnis. Leider liegt die Masai Mara ein ganzes Stück von den beliebten Urlaubshotels an Kenias Küste entfernt. Eine Flug-Safari kann die Anreisezeit jedoch entscheidend verkürzen. So kann die gesamte Reisedauer optimal für Tierbeobachtungen und Naturgenuss genutzt werden. Eine Flug-Safari bietet zudem einen beeindruckenden Blick von oben über die weiten Flächen der Landschaft. Dank erfahrener Anbieter wie kenia-safari.de erhalten Reisende tiefe Einblicke in die faszinierende Natur Kenias.

Flug Safari mit Campwechsel – Vom Zebra Plains Mara Camp ins Elatia Camp

Ein sehr gutes Beispiel für eine faszinierende Flug-Safari ist die fünftägige Tour „5 Tage Masai Mara mit Zebra Plains Mara Camp und Elatia Camp“. Sie führt in zwei unterschiedliche Bereiche der Masai Mara. Je zwei Nächte werden im Zebra Plains Mara Camp und im höher gelegenen Elatia Camp verbracht. In beiden Camps werden Naturerlebnisse aus nächster Nähe in großzügigen, komfortablen Zelten mit Ganztags-Pirschfahrten geboten, wobei ausreichend Zeit für Beobachtungen und das Erleben der Landschaft bleibt. Durch den Wechsel zwischen den beiden Camps gewinnt man einen facettenreichen Gesamteindruck des Reservats. Die großen Wohnzelte beider Unterkünfte ermöglichen es, die Nähe zur Natur zu spüren, ohne auf angenehmen Komfort zu verzichten. Die Flugsafari bietet einen ausgewogenen Ablauf aus Pirschfahrten, Ruhezeiten und eindrucksvollen Ausblicken auf die Savannenlandschaft.

Ablauf der Flug Safari in Kenia: Die Pirschfahrten in der Masai Mara

Der Auftakt dieser Flugsafari beginnt mit dem Transfer vom Strandhotel zum Airstrip. Nach einem kurzen Flug in die Masai Mara führt die Fahrt vom Landeplatz zum Zebra Plains Mara Camp bereits durch wildreiche Gebiete, die als erste Pirsch genutzt werden. Am Nachmittag folgt eine ausgedehnte Beobachtungstour, die bis zum Einbruch der Dunkelheit dauert. Auch der zweite Safaritag ist vollständig der Tierbeobachtung gewidmet – auf Wunsch in zwei Etappen oder als Ganztagespirsch. Der dritte Tag der Flugsafari beginnt mit einer letzten Morgenpirsch im Gebiet des Zebra Plains Mara Camps, bevor der Campwechsel ansteht. Die Strecke zum Elatia Camp wird erneut für Tierbeobachtungen genutzt. Das Camp liegt auf einer Anhöhe und bietet einen weiten Ausblick über die Landschaft der Masai Mara. Die Pirschfahrten in dieser Region werden flexibel mit dem Guide abgestimmt und zeigen weitere Facetten des Schutzgebiets – von offenen Grasflächen bis zu leicht hügeligen Arealen. Zwischen den Fahrten ermöglichen die erhöhten Aussichtspunkte des Camps eindrucksvolle Beobachtungen direkt von der Unterkunft aus. Am letzten Tag der Flugsafari geht es zum Airstrip. Auf dem Programm steht der Besuch eines lokalen Rhino-Schutzgebiets, in dem sich die seltenen Tiere aus nächster Nähe beobachten lassen. Anschließend bringt der Rückflug die Reisenden an die Küste, wo die Flug-Safari im Strandhotel endet.

https://www.kenia-safari.de/flug-safari.htm

Das erfahrene Team von kenia-safari.de entwickelt seit mehr als dreißig Jahren individuelle Reiseprogramme für authentische Safarierlebnisse in Kenia.

