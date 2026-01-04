Umweltschutz kennt kein Alter – auch Kinder können etwas tun

Nepomuck und Finn haben sich Gedanken darüber gemacht, wie man die Umwelt schützen kann. Ebenso berichten sie, was sie schon alles mit Umweltsündern erlebt oder gehört haben. Erzählungen, die zum Nachdenken anregen und animieren sollen, ebenfalls etwas für die Umwelt zu tun. Und das in deutscher und englischer Sprache.

Wir haben nur diese eine Welt und die gilt es, zu schützen. Das geht nicht nur Erwachsene etwas an. Auch Kinder können etwas tun.

Buchtipp: Nepomuck und Finn: Mission Umweltschutz: Ein Kinderbuch in Deutsch und Englisch

Dicke Luft, Müll im Wald und Gift im Wasser: Unsere Umwelt ist in Gefahr und damit leider auch unsere Gesundheit!

Kobold Nepomuck und Mäuserich Finn machen sich große Sorgen um die Natur. In ihren Geschichten erzählen sie Dir von ihren Erlebnissen in deutscher und englischer Sprache.

Die Verschmutzung von Wald, Gewässern und Luft geht uns alle etwas an. Niemand ist zu jung oder zu alt, und es ist höchste Zeit, endlich zu handeln.

Begleite die beiden Freunde auf ihrer wichtigen Mission, und hilf ihnen, aktiv etwas für unseren Planet Erde zu tun.

Natürlich gibt es zum Schluss als Bonbon wieder eine kleine Überraschung. Du darfst also schon mal gespannt sein! Doch vorerst viel Spaß beim Lesen!

Bad air, trash in the forest and poison in the water: our environment is in danger and unfortunately, with it so is our health!

Goblin Nepomuck and Mouse Finn are very worried about nature. In their stories they tell you about their experiences in German and English.

The pollution of forests, water and air concerns all of us. Nobody is too young or too old and it is high time to finally do something.

Accompany the two friends on their important mission and help them to actively do something for our planet Earth.

Of course as usual, there is a little "surprise candy" at the end. So you can already be curious! But for now, have fun reading!

Zum Buch geht es hier:

https://www.bod.de/buchshop/nepomuck-und-finn-mission-umweltschutz-britt...

Produktinformation:

Taschenbuch: 88 Seiten

ISBN-10: 3751997474

ISBN-13: 978-3751997478

Herausgeber: BoD – Books on Demand; 1. Auflage (26. Oktober 2020)

Sprache: Englisch, Deutsch

Auch als E-Book erhältlich!

Hier treiben Nepomuck und Finn auch gemeinsam ihr Unwesen:

Neue Abenteuer mit Nepomuck und Finn, ISBN-13: 978-3749454280

Weihnachten mit Nepomuck und Finn, ISBN-13: 978-3744890144

Ostern mit Nepomuck und Finn, ISBN-13: 978-3750407725

Nepomucks und Finns Backstube, ISBN-13: 978-3754373583

Nepomuck und Finn: Abenteuer in Norwegen, ISBN-13:? 978-3756232406

Nepomucks und Finns Schlemmerbalkon, ISBN: 978-3-7578-5446-1

Nepomucks und Finns Wintermärchen: ISBN: 978-3-6951-2561-6

Nepomuck und Finn haben auch eine Seite bei Facebook.

Dort stellen sie ihren menschlichen Freunden interessante Bücher und Seiten vor.

Ebenso berichten sie natürlich von sich, denn ihre Menschenfreunde liegen ihnen sehr am Herzen.

Ein Besuch lohnt sich.

https://www.facebook.com/Neues-von-Nepomuck-und-Finn-114170493329312/

Mehr über Nepomuck du Finn unter:

https://nepomuck-und-finn.jimdosite.com/