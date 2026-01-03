Festplatten shreddern in Osnabrück mit ProCoReX: Datenschutz trifft auf zertifizierte Entsorgung

Festplatten und Datenträger shreddern in Osnabrück ist mit ProCoReX einfach wie sicher - zertifiziert, diskret und ressourcenschonend.

Das Löschen digitaler Daten reicht längst nicht mehr aus: Wer sensible Informationen endgültig entfernen möchte, braucht einen zertifizierten Partner für das Festplatten shreddern in Osnabrück . ProCoReX Europe GmbH steht Unternehmen und Institutionen in der Region mit modernsten Mitteln und erfahrenen Teams zur Seite.

Der vollständige Prozess - von der Beratung und Abholung über die mechanische Zerstörung nach DIN 66399 bis hin zur Ausstellung des Vernichtungszertifikats - ist bei ProCoReX transparent, sicher und rechtssicher gestaltet. Das Datenträger shreddern in Osnabrück bietet dabei maximale Flexibilität: Einzelabholungen, größere Serien oder regelmäßige Turnusse sind genauso möglich wie kurze Reaktionszeiten bei dringendem Bedarf.

Beim Festplatten shreddern in Osnabrück orientiert sich ProCoReX konsequent an den Vorgaben der DSGVO, schützt Ihre geschäftlichen und personenbezogenen Daten vor Missbrauch und minimiert Ihr Risiko. Zugleich wird bei jedem Schritt auf eine umweltbewusste Entsorgung geachtet: Nach dem Datenträger shreddern in Osnabrück werden Rohstoffe recycelt und wiederverwendet.

Die Vorteile liegen auf der Hand - juristische Sicherheit, vollständige Nachvollziehbarkeit und nachhaltiges Handeln machen ProCoReX zur ersten Wahl für alle, die wirklich auf Nummer sicher gehen wollen. Setzen Sie beim Festplatten und Datenträger shreddern in Osnabrück auf zertifizierte Technik, klare Prozesse und langjährige Erfahrung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.datashredderservice.de/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.datashredderservice.de/

email : info@procorex.de