TempraMed veröffentlicht positiven Jahresrückblick 2025 und strategischen Ausblick auf 2026

Vancouver, BC - 2. Januar 2026 / IRW-Press / TempraMed Technologies Ltd. (CSE: VIVI) (FWB: 9DY) (TempraMed oder das Unternehmen), ein Innovator im Bereich Medizintechnik, der die Lagerung und das Handling temperaturempfindlicher Medikamente revolutioniert, freut sich, einen positiven Rückblick auf das vergangene Jahr sowie einen strategischen Ausblick auf das kommende Jahr 2026 zu geben.

Am Ende des Jahres 2025 blickt das Unternehmen auf ein Jahr des Wandels zurück, das von bedeutenden kommerziellen Fortschritten, strategischen Partnerschaften und der kontinuierlichen Umsetzung seiner Mission geprägt war, eine der dringlichsten Herausforderungen im Gesundheitswesen weltweit anzugehen - die Gewährleistung der Sicherheit und Wirksamkeit temperaturempfindlicher Medikamente für Millionen von Menschen auf der ganzen Welt, die injizierbare Medikamente verwenden.

2025 war für TempraMed ein wichtiges Jahr der Umsetzung und Validierung. Auch im kommenden Jahr 2026 wird sich das Unternehmen vor allem darauf konzentrieren, seine lebensrettende Technologie einem noch größeren Nutzerkreis zugänglich zu machen. Gleichzeitig wird mit Hochdruck an Innovationen an der Schnittstelle von Wissenschaft, Patientenbedürfnissen und globalen Gesundheitssystemen gearbeitet. Ich bin stolz auf das Team und auf die Arbeit, die es in diesem Jahr und in den Jahren zuvor geleistet hat. Wir bewirken einen Wandel in einer so wichtigen Branche, und das nächste Jahr wird noch spannender als das vergangene. - Ron Nagar, Chief Executive Officer von TempraMed.

Ilan Cohen, Chairman von TempraMed, fügt ergänzend hinzu: Ich bin mit den Fortschritten, die TempraMed im Jahr 2025 erzielt hat, außerordentlich zufrieden. Die Bandbreite reicht von der betrieblichen Effizienz über den Vertrieb bis hin zur Ausweitung unserer Partnerschaften. Auch einen Börsengang haben wir erfolgreich gemeistert. Wir befassen uns mit einem seit langem bestehenden globalen Problem im Gesundheitswesen, das sich direkt auf die Sicherheit und den Behandlungserfolg von Patienten auswirkt. Mit seiner Technologie eröffnet das Unternehmen die Möglichkeit, den Schutz temperaturempfindlicher Medikamente weltweit neu zu definieren und schafft damit einen bedeutenden Mehrwert für Patienten, Gesundheitssysteme und auch Aktionäre. 2026 wird für das Unternehmen ein starkes Jahr. Wir werden unseren Expansionskurs fortsetzen und weltweit neue Vermarktungsmöglichkeiten erschließen. Selbstverständlich werden wir unsere Investoren und Stakeholder mit regelmäßigen Updates auf dem Laufenden halten.

Höhepunkte 2025: Strategische Expansion und Vorbereitungen auf die internationale Vermarktung

1. Ausbau der kommerziellen Präsenz auf globaler Ebene

Während des Jahres 2025 konnte TempraMed sein kommerzielles Vertriebsnetz in mehreren internationalen Märkten erheblich ausbauen:

· Abschluss einer exklusiven Vertriebspartnerschaft mit Guri A.A.O, einem führenden Distributor für Konsumgüter und Gesundheitsprodukte in Israel.

· Abschluss einer kommerziellen Vertriebsvereinbarung mit einem führenden türkischen Distributor für Gesundheitsprodukte, durch die sich das Unternehmen den Zugang zu einem der Märkte mit der höchsten Diabetesprävalenz in ganz Europa sichern konnte.

· Ausbau der Präsenz in Westeuropa durch strategische Partnerschaften in den Niederlanden, Belgien und Luxemburg.

· Abschluss einer strategischen Vereinbarung mit der Firma Maccabi Healthcare Services, Israels zweitgrößtem Krankenversicherungsträger mit mehr als 2,8 Millionen Mitgliedern - ein wichtiger Meilenstein für die Einführung in das Gesundheitssystem.

Mit diesen Partnerschaften verbessert TempraMed seine Möglichkeiten der weltweiten Expansion über institutionelle Gesundheitskanäle ganz erheblich.

2. Forcierung der Marktakzeptanz

TempraMeds patentierte Produktlinie VIVI®, zu der auch die Produkte VIVI Cap und VIVI EPI zählen, hat sich im Einzelhandel, bei Apotheken und im Gesundheitswesen sehr dynamisch entwickelt. Die Produkte sind nach wie vor die einzige nicht strombetriebene Lösung auf dem Markt, die nachweislich temperaturempfindliche injizierbare Medikamente vor Hitze- und Kälteeinwirkung in der Praxis schützt - ohne Kühlung, Batterien oder externe Stromversorgung.

3. Marktführerschaft im wissenschaftlichen und klinischen Bereich

Im Jahr 2025 stärkte TempraMed seine wissenschaftliche Basis mit der Aufnahme von Professor Dr. Lutz Heinemann, eines international anerkannten Experten auf dem Gebiet der Diabetesforschung und Insulinpharmakologie, in seinen wissenschaftlichen Beirat. Die Fachkompetenz dieses Experten festigt die Führungsposition des Unternehmens auf dem Gebiet der wissenschaftlichen Erforschung der Temperaturstabilität von Insulin und stärkt seine Glaubwürdigkeit im klinischen Bereich.

4. Ausbau der geistigen Eigentumsrechte

Das Unternehmen konnte das ansehnliche Portfolio seiner geistigen Eigentumsrechte mit einem zusätzlichen Patent in Südkorea weiter ausbauen und dadurch den Schutz seiner Kerntechnologie zur Temperaturregulierung erweitern sowie seine Wettbewerbsvorteile in puncto Markteintritt weiter stärken.

Mit der Markteinführung seines Geräts VIVI Cap Smart vergrößerte TempraMed sein Produktportfolio um ein zusätzliches digitales Gesundheitsangebot. Das neue Gerät ist eine Weiterentwicklung des Vorzeigeprodukts VIVI Cap; in die bewährte passive Temperaturschutztechnologie werden digitale Gesundheitsfunktionen integriert. Dieses Gerät der nächsten Generation eröffnet Pharmaunternehmen, Gesundheitsdienstleistern und Anbietern von Echtzeitdaten enorme Chancen in puncto Compliance-Tracking, Wirksamkeit, Nebenwirkungen und anderen wichtigen Informationen. Darüber hinaus ergänzt es das Produktangebot um ein abonnementbasiertes Geschäftsmodell mit einer verbundenen mobilen Anwendung.

5. Ausbau der Herstellung auf internationaler Ebene

Im Dezember kündigte das Unternehmen eine neue Fertigungsanlage im US-Bundesstaat Florida an. Die neue Anlage erhöht die Produktionsmengen, senkt die Herstellungskosten (COGS) und verbessert den Service für B2B-Kunden, um der prognostizierten steigenden Nachfrage nach entsprechenden Produkten gerecht zu werden.

6. Marken- und Community-Engagement

TempraMed hat seine engagierte Öffentlichkeitsarbeit im Bereich der internationalen Diabetes-Community fortgesetzt. Unter anderem unterstützte das Unternehmen Förderungsinitiativen wie Beyond Type 1 und bekräftigte damit sein Bekenntnis zur Verbesserung der Lebensqualität von Menschen mit chronischen Erkrankungen.

7. Beschaffung von strategischem Kapital über öffentliche Märkte zur Forcierung des Wachstums

Im November 2025 ging TempraMed unter dem Börsensymbol VIVI an die kanadische Börse und wagte unter dem Börsensymbol 9DY auch den Einstieg in die Frankfurter Wertpapierbörse (FWB). Im Rahmen einer überzeichneten Platzierung wurden Mittel in Höhe von 7,4 Mio. CAD aufgebracht, mit denen das Wachstum und die globale Expansion forciert werden sollen.

Eine lebensrettende Lösung für ein globales Problem

Hunderte Millionen Menschen weltweit sind täglich auf Insulin und andere wichtige injizierbare Medikamente angewiesen, um zu überleben. pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8370559/

Diese Medikamente sind jedoch oft sehr temperaturempfindlich, und wenn sie Hitze oder Kälte außerhalb streng kontrollierter Bereiche ausgesetzt werden, kann das ihre Wirksamkeit erheblich beeinträchtigen. Ein besonderes Risiko ergibt sich beim täglichen Transport, auf Reisen und bei der routinemäßigen Anwendung - wo die herkömmliche Kühlkette bei weitem nicht eingehalten wird.

TempraMeds patentierte VIVI®-Technologie ist die direkte Antwort auf diesen ungedeckten Bedarf. Die VIVI-Plattform ist derzeit die einzige verfügbare Lösung, die diese Arzneimittel unter realen Bedingungen zuverlässig innerhalb ihres sicheren Temperaturbereichs hält - ohne Strom, Kühlung oder Benutzereingriffe. Durch die Sicherstellung der Wirksamkeit von Medikamenten trägt TempraMed dazu bei, die Gesundheit von Patienten zu schützen, die kostspielige Verschwendung von Medikamenten zu reduzieren und die Lebensqualität von medikamentenabhängigen Menschen weltweit zu verbessern.

Mit Blick auf das Jahr 2026 richtet TempraMed seinen Fokus auf die Umsetzung einer disziplinierten Wachstumsstrategie, bei der Skalierung, Zugang und Innovation im Mittelpunkt stehen:

· Expansion in globale Märkte: Forcierung des Markteinstiegs in Wertschöpfungsmärkte in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und Asien durch neue Partnerschaften im Gesundheitswesen sowie mit Kostenträgern und Apotheken.

· Produktinnovation: Forcierung der Entwicklung von Produkten der nächsten Generation für die Erweiterung der VIVI-Plattform auf zusätzliche Arzneimittelkategorien und Anwendungsbereiche.

· Integration im Gesundheitswesen: Vertiefung der Beziehungen zu Krankenkassen, Versicherungsträgern, Pharmapartnern und klinischen Netzwerken, um eine breitere Akzeptanz als Teil von Standardversorgungslösungen zu fördern. Derzeit wird daran gearbeitet, eine Erstattung der Kosten für das Produktportfolio durch die Krankenkassen zu erreichen.

· Aufklärung und Sensibilisierung: Ausbau klinischer und patientenorientierter Aufklärungsinitiativen, bei denen die realen Auswirkungen von Temperatureinflüssen auf die Wirksamkeit temperaturempfindlicher Medikamente aufgezeigt werden.

Über TempraMed Technologies Ltd.

TempraMed ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen, temperaturgeregelten Lösungen zur Lagerung von Medikamenten. Das Unternehmen wurde mit dem Ziel gegründet, die Wirksamkeit lebensrettender Medikamente zu gewährleisten. TempraMed entwickelt patentierte, von der FDA zugelassene, raumfahrttaugliche und problemlos zu handhabende Wärmeisolierungsgeräte, die rund um die Uhr ohne Batterien oder externe Stromversorgung funktionieren. Mit einer bewährten Produktlinie - darunter VIVI Cap und VIVI Epi - und einer in Vorbereitung befindlichen intelligenten Technologieplattform ermöglicht TempraMed Patienten und Gesundheitsdienstleistern die sichere Aufbewahrung temperaturempfindlicher Medikamente - überall und jederzeit. Mit Hauptsitz in Israel und Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien treibt TempraMed die Zukunft des Medikamentenschutzes und der Therapietreue voran.

Investoren, die mehr über TempraMed erfahren möchten, werden gebeten, sich unter folgender Adresse an das Unternehmen zu wenden:

ir@tempramed.com

www.tempramed.com

Kontakt:

Julia Becker

Vice President, Capital Markets

T: +1 (604) 785-0850

E: julia@tempramed.com

Medienkontakt

Brenda Zeitlin

Vice President, Marketing

E: brenda@tempramed.com

Vorsorgliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie voraussichtlich, beabsichtigen, planen, Ziel, anstreben, glauben, prognostizieren, schätzen, erwarten, Strategie, zukünftig, wahrscheinlich, könnte, sollte, wird und ähnlichen Verweisen auf zukünftige Zeiträume zu erkennen. Beispiele für zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung sind Aussagen zu Informationen über zukünftige Pläne, Erwartungen und Ziele des Unternehmens insgesamt.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind weder historische Fakten noch Garantien für zukünftige Leistungen. Sie basieren vielmehr ausschließlich auf unseren aktuellen Überzeugungen, Erwartungen und Annahmen hinsichtlich der Zukunft unseres Geschäfts, zukünftiger Pläne und Strategien, Prognosen, erwarteter Ereignisse und Trends, der Wirtschaft und anderer zukünftiger Bedingungen. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf die Zukunft beziehen, unterliegen sie den innewohnenden Unsicherheiten, Risiken und Veränderungen der Umstände, die schwer vorherzusagen sind und von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen. Unsere tatsächlichen Ergebnisse und unsere Finanzlage können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angedeuteten abweichen. Daher sollten Sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen kann seine Pläne, Prognosen oder Erwartungen möglicherweise nicht tatsächlich erreichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen basieren auf bestimmten wesentlichen Erwartungen und Annahmen des Unternehmens. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse und unsere Finanzlage wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angedeuteten abweichen, sind unter anderem die folgenden: die Angemessenheit unseres Cashflows und unserer Erträge, die Verfügbarkeit zukünftiger Finanzierungen und/oder Kredite, Entwicklungen und Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, die Verbraucherstimmung gegenüber den Produkten des Unternehmens, die Nichterfüllung vertraglicher Verpflichtungen durch Vertragspartner, staatliche Vorschriften, Wettbewerb, der Verlust wichtiger Mitarbeiter und Berater sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen, die Auswirkungen technologischer und sozialer Veränderungen auf die Produkte und die Branche.

Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung haben ihre Basis ausschließlich in Informationen, die uns derzeit zur Verfügung stehen, und gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernehmen wir keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen, ob schriftlich oder mündlich, die von Zeit zu Zeit gemacht werden, öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TempraMed Technologies Ltd.

Ron Nagar

2600 - 1066 W Hastings Street

V6E 3X1 Vancouver, BC

Kanada

email : info@tempramed.com

Pressekontakt:

TempraMed Technologies Ltd.

Ron Nagar

2600 - 1066 W Hastings Street

V6E 3X1 Vancouver, BC

email : info@tempramed.com