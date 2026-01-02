Ellen Grey veröffentlicht Musikvideo zu "Weisse Träume" - energetischer Folk-Pop mit nordischer Bildkraft

Ellen Grey verbindet in "Weiße Träume" modernen Folk mit nordischer Bildsprache. Die neue Single erzählt von Sehnsucht, Aufbruch und der stillen Kraft des Meeres.

Die deutsche Sängerin und Songwriterin Ellen Grey hat ihr neues Musikvideo zum Song "Weisse Träume" veröffentlicht. Der Titel verbindet energetischen modernen Folk-Pop mit maritimer Bildsprache, Aufbruchsstimmung und einer klaren, kraftvollen musikalischen Handschrift. Der Song ist bereits auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar, das offizielle Musikvideo kann ab sofort auf Apple Music abgerufen werden.

"Weisse Träume" ist ein Lied über Bewegung, innere Stärke und den Mut, neue Wege zu gehen. Musikalisch vereint Ellen Grey treibende Rhythmen, moderne Pop-Elemente und Folk-Einflüsse zu einem dynamischen Klangbild, das zwischen Euphorie und emotionaler Tiefe pendelt. Der Song lebt von Kontrasten: ruhige Momente treffen auf kraftvolle Passagen, Melodie auf Rhythmus, Weite auf Energie.

Diese Spannung greift auch das Musikvideo auf. In einer bildstarken, rhythmisch geschnittenen Bildwelt wird das Thema Aufbruch visuell interpretiert. Natur, Bewegung und symbolische Motive stehen im Mittelpunkt und verstärken die emotionale Wirkung des Songs. Das Video versteht sich nicht als klassische Illustration, sondern als eigenständige visuelle Erzählung, die die Musik erweitert und vertieft.

Ellen Grey ist bekannt für ihre Nähe zum Meer und zur nordischen Bildwelt. Diese Einflüsse prägen auch "Weisse Träume" - sowohl musikalisch als auch visuell. Ihre Songs erzählen von Freiheit, Veränderung und inneren Bildern, ohne plakativ zu werden. Stattdessen setzt sie auf Atmosphäre, Authentizität und eine klare künstlerische Haltung.

Mit "Weisse Träume" unterstreicht Ellen Grey ihren Anspruch, Musik und Bild als zusammengehörige Ausdrucksformen zu verstehen. Das Musikvideo markiert einen weiteren Schritt in ihrer künstlerischen Entwicklung und lädt dazu ein, sich auf Bewegung, Klang und Bilder einzulassen.

Weitere Informationen & Musik:

https://www.ellengrey.de/ ??

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

EGMmedienPRoduktion

Herr Michael Brinker

Lührentrift 5

27639 Wurster Nordseeküste

Deutschland

fon ..: +49 4741 9812490

fax ..: +49 4741 9812492

web ..: https://www.egmmedien.de

email : info@egmmedien.de

Das Unternehmen ist seit vielen Jahren professionell in den Bereichen Musikproduktion, Tonstudioarbeit, Label- und Verlagsarbeit tätig. Gegründet von erfahrenen Musikschaffenden, verbindet es langjährige Branchenkenntnis mit moderner Studiotechnik und stilistischer Offenheit.

Der musikalische Werdegang der Gründer umfasst Tätigkeiten als Musiker, Produzenten und Tontechniker in unterschiedlichsten Genres - darunter Pop, Rock, Folk und alternative Musikrichtungen. Diese Vielseitigkeit prägt die Arbeit bis heute und ermöglicht eine flexible, künstlerorientierte Produktionsweise.

Tonstudio & Produktion

Im eigenen Tonstudio entstanden zahlreiche Musikproduktionen für Künstlerinnen und Künstler verschiedener Stilrichtungen. Der Schwerpunkt liegt auf hochwertiger Aufnahme, Arrangement, Produktion und Postproduktion. Genregrenzen spielen dabei bewusst keine Rolle - im Mittelpunkt steht stets die individuelle künstlerische Aussage.

Label & Musikverlag

Ergänzend zur Studioarbeit betreibt das Unternehmen mehrere unabhängige Musiklabels sowie einen eigenen Musikverlag. Neben der Veröffentlichung von Tonträgern gehörten Promotion, Zusammenarbeit mit Rundfunkanstalten sowie die Begleitung von Künstlerprojekten zum Leistungsspektrum.

Gegenwart

Mit dem Wandel der Musikindustrie entwickelte sich auch die technische Ausstattung kontinuierlich weiter. Heute verbindet das Unternehmen moderne Produktionsstandards mit langjähriger Erfahrung und einem klaren Fokus auf musikalische Qualität.

Der Firmensitz befindet sich heute in der Region Bremerhaven.

Pressekontakt:

EGMmedienPRoduktion

Herr Michael Brinker

Lührentrift 5

27639 Wurster Nordseeküste

fon ..: +49 4741 9812490

email : info@egmmedien.de