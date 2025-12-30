Warum der Data Analyst von morgen mehr Psychologe als Techniker sein muss

Erfolgreiche IT-Bewerbungen erfordern mehr als technisches Know-how. Soft Skills wie Kommunikation und Teamarbeit sind entscheidend, um in einer zunehmend automatisierten Arbeitswelt zu überzeugen.

In einer Arbeitswelt, in der Künstliche Intelligenz (KI) und Automatisierung zunehmend die Arbeitsweise bestimmen, erleben Fachkräfte im IT-Bereich eine nie dagewesene Transformation. Lukas Weber, ein Data Analyst, erlebt diese Veränderung hautnah, als er plötzlich merkt, dass KI nicht nur Routineaufgaben übernimmt, sondern auch seine Position im Bewerbungsgespräch grundlegend verändert. Was früher klar und strukturiert war - das Arbeiten mit Zahlen und Algorithmen - rückte in den Hintergrund. Der neue Fokus lag plötzlich auf den Soft Skills: Auf dem Menschen hinter den Daten.

Technik allein reicht nicht mehr - Soft Skills sind entscheidend

Laut einer Prognose des World Economic Forums werden bis 2027 rund ein Drittel der Arbeitsplätze durch Automatisierung und KI ersetzt - davon ist auch der IT-Sektor betroffen. Durch die Automatisierung haben viele repetitive Aufgaben in der IT ihre Bedeutung verloren, was die Anforderungen an IT-Experten verändert. Während früher technisches Wissen im Vordergrund stand, müssen Fachkräfte heute auch als Vermittler komplexer Informationen fungieren und ihre Ergebnisse so präsentieren, dass sie für unterschiedliche Abteilungen, unabhängig von deren technischem Wissen, verständlich sind.

Doch diese Veränderung bietet auch Chancen: Neue Positionen erfordern neben technischem Know-how zunehmend auch Soft Skills wie Empathie, Kommunikationsfähigkeit und Teamarbeit. Wer heute als IT-Experte erfolgreich sein will, muss nicht nur mit Zahlen umgehen können, sondern auch verstehen, wie man diese in einem Gespräch einfühlsam und gezielt vermittelt.

Eine aktuelle Studie von McKinsey & Company (2024) zeigt, dass 88 % der Personalverantwortlichen in einer globalen Umfrage bestätigen, dass Soft Skills wie Kommunikation, Problemlösung und kritisches Denken zunehmend entscheidend für die Leistungsfähigkeit von Mitarbeitern in einer automatisierten Welt sind. Besonders gefragt sind die Fähigkeit zur Zusammenarbeit, Führungskompetenz und die Fähigkeit zur schnellen Anpassung an Veränderungen. Diese Fähigkeiten werden zunehmend als wichtiger erachtet als rein technische Kenntnisse, um in der Zukunft erfolgreich zu sein.

Vom Code zur Kommunikation: Die neue Herausforderung für Data Analysts

"Früher galten Data Analysts als Techniker, heute sind sie auch Kommunikatoren", erklärt Karrierecoach Jessica Wahl . "Sie müssen nicht nur Daten verstehen, sondern auch die psychologische Wirkung ihrer Ergebnisse auf andere verstehen, um ihre Analyse klar und wirkungsvoll zu vermitteln." Auch Personalentscheider merken diesen Wandel. Michael Schröder, Personalchef eines großen Tech-Unternehmens, betont: "Die Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge einfach zu erklären und mit nicht-technischen Kollegen zu kommunizieren, wird immer wichtiger. Soft Skills sind heute genauso wichtig wie technisches Fachwissen."

In der Praxis zeigt sich das besonders in der Kommunikation von Daten: Ein Data Analyst muss heute nicht nur in der Lage sein, mit Zahlen umzugehen, sondern auch komplexe Ergebnisse in einer Sprache zu erklären, die Marketingexperten, Produktmanager oder Geschäftsführer verstehen. Ein Beispiel: Bei der Präsentation von Marktanalysen für ein neues Produkt kann die Art und Weise, wie der Analyst seine Erkenntnisse strukturiert und präsentiert, über den Erfolg des Projekts entscheiden.

Wichtige Handlungsempfehlungen für das Bewerbungsgespräch:

Kommuniziere klar und empathisch: Statt dich nur auf technische Details zu konzentrieren, solltest du im Gespräch auch Beispiele nennen, bei denen deine Fähigkeit zur Kommunikation und Empathie den Unterschied gemacht hat. Zeige, dass du in der Lage bist, komplexe Sachverhalte verständlich zu erklären und auf die Bedürfnisse deines Gegenübers einzugehen. Dabei ist aktives Zuhören entscheidend, um die Anliegen des Gesprächspartners zu verstehen und gezielt darauf einzugehen. Wenn du im Gespräch ein technisches Konzept erklärst, versuche, die Perspektive des Interviewers zu verstehen und passe deine Antwort entsprechend an.

Teamarbeit und Konfliktlösung: In vielen Projekten wirst du mit unterschiedlichen Meinungen und Perspektiven konfrontiert. Zeige auf, wie du mithilfe guter Kommunikation Konflikte gelöst und das Team zum Erfolg geführt hast. Das unterstreicht nicht nur deine Teamfähigkeit, sondern auch deine Führungskompetenz, ohne dass du eine formale Führungsposition innehast.

Flexibilität und Anpassungsfähigkeit: Der IT-Bereich verändert sich ständig, ebenso wie die Anforderungen an Fachkräfte. Zeige im Gespräch, dass du dich an neue Situationen anpassen und deine Fähigkeiten in unterschiedlichen Kontexten einbringen kannst. Flexibilität ist eine Schlüsselkompetenz, die immer häufiger nachgefragt wird.

Fazit: Bereit für die neue Arbeitswelt

Die digitale Transformation verändert die Arbeitswelt und stellt Fachkräfte vor neue Herausforderungen. Die IT-Berufe der Zukunft erfordern nicht nur technische Expertise, sondern auch die Fähigkeit, effektiv zu kommunizieren, im Team zu arbeiten und unterschiedliche Perspektiven zu integrieren. Fachkräfte, die diese Balance aus technischem Wissen und zwischenmenschlicher Kompetenz beherrschen, werden als unverzichtbare Mitglieder erfolgreicher Teams wahrgenommen und können die Zukunft der Arbeit aktiv mitgestalten.

