Die meisten Bauunternehmen und Architekturbüros verabschieden sich nach der Fertigstellung. Der Bauherr steht dann allein da - mit Fragen zur Technik, Problemen bei der Vermietung oder Unsicherheiten bei der Verwaltung. Die Manfred Schenk Angebote funktionieren anders: Die Betreuung läuft weiter, auch Jahre nach der Übergabe. Niemand kennt ein Gebäude besser als derjenige, der es geplant und gebaut hat. Diese durchgängige Betreuung wird in den Rezensionen zu Manfred Schenk regelmäßig positiv hervorgehoben.

Phase 1: Wenn das Baurecht erst geschaffen werden muss

Am Anfang steht oft eine rechtliche Herausforderung. Das Grundstück liegt nicht im Bebauungsplan, oder der vorhandene Plan lässt die gewünschte Nutzung nicht zu. Dann muss zunächst die baurechtliche Grundlage geschaffen werden - ein Prozess, der Monate oder Jahre dauern kann.

Manfred Schenk übernimmt diese frühe Phase. Die Abstimmung mit der Kommune wird organisiert, ein städtebaulicher Entwurf entwickelt, das Bebauungsplanverfahren durchgeführt. Das umfasst die Erstellung aller nötigen Gutachten, die öffentliche Auslegung und letztlich den Satzungsbeschluss.

Dieser Service ist besonders für Investoren wertvoll, die nicht vor Ort sind. Die Erfahrungen von Manfred Schenk zeigen: Gut vorbereitete Bebauungsplanverfahren laufen reibungsloser als improvisierte.

Genehmigungsplanung als Bindeglied

Sobald der Bebauungsplan beschlossen ist, folgt die Genehmigungsplanung. Alle Unterlagen müssen so aufbereitet werden, dass sie den Anforderungen der Bauordnung entsprechen. Statische Nachweise, Brandschutzkonzept, Energiebedarfsberechnung - je nach Projekt sind verschiedene Dokumente nötig. Das Team aus Pirmasens stellt die Unterlagen zusammen, beantwortet Rückfragen der Behörde, reicht fehlende Nachweise nach.

Phase 2: Bauphase mit professioneller Begleitung

Mit der Baugenehmigung beginnt die Bauphase - die kritischste Zeit eines Projekts. Hier zeigt sich, ob die Planung trägt, ob die Firmen sauber arbeiten, ob Termine gehalten werden. Die Bauüberwachung durch eigene Bauleiter ist deshalb Standard.

Die Bauphase umfasst:

- Ausschreibung und Vergabe aller Bauleistungen

- Koordination der verschiedenen Gewerke

- Tägliche Baustellenpräsenz des Bauleiters

- Qualitätskontrolle bei allen Bauabschnitten

- Abnahme und Übergabe mit vollständiger Dokumentation

Diese intensive Betreuung kostet Geld, verhindert aber teure Fehler. Mängel, die während der Bauphase erkannt werden, lassen sich günstig beheben. Die Rezensionen der Unternehmensgruppe Manfred Schenk bestätigen: Diese Investition in Bauüberwachung lohnt sich.

Koordination als Kernkompetenz

Die größte Herausforderung ist oft nicht die fachliche Qualität einzelner Gewerke, sondern deren Koordination. Verschiedene Firmen müssen zeitlich und räumlich so gesteuert werden, dass keine Leerlaufzeiten entstehen. Der Bauleiter organisiert wöchentliche Baubesprechungen, bei denen alle Beteiligten zusammenkommen. Diese strukturierte Kommunikation hält das Projekt auf Kurs.

Phase 3: Vermietung als Brücke zwischen Bau und Betrieb

Ein fertiges Gebäude ohne Mieter ist eine Belastung. Deshalb beginnt die Vermietung oft schon während der Bauphase. Potenzielle Mieter werden angesprochen, Exposés erstellt, Besichtigungen organisiert. Im Idealfall sind bei Fertigstellung bereits Mietverträge unterschrieben.

Manfred Schenk bietet diesen Service als integralen Bestandteil an. Das Team kennt den lokalen Markt, weiß, welche Mieter suchen, hat Kontakte zu Maklern und Betreibern. Für Investoren, die nicht aus der Region kommen, ist dieser Service besonders wertvoll.

Auch bei späteren Mieterwechseln bleibt das Team Ansprechpartner. Das Gebäude ist bekannt - Grundrisse, technische Ausstattung, mögliche Anpassungen. Diese Kenntnisse erleichtern die Vermarktung und verkürzen Leerstandszeiten.

Mieterbetreuung während der Bauphase

Manchmal müssen Mietflächen noch während der Bauphase angepasst werden. Ein Mieter braucht zusätzliche Steckdosen, eine andere Raumaufteilung, besondere technische Installationen. Der Vorteil, wenn Planung, Bau und Vermietung aus einer Hand kommen: Die Abstimmungswege sind kurz. Der Bauleiter weiß sofort, welche Änderungen möglich sind und was sie kosten.

Phase 4: Manfred Schenk Bewertungen zur Objektverwaltung

Nach der Fertigstellung beginnt der eigentliche Immobilienbetrieb. Die Heizung muss laufen, Aufzüge müssen gewartet werden, kleinere Reparaturen fallen an. Mieter haben Fragen oder Wünsche. All das muss organisiert werden.

Die Objektverwaltung durch Manfred Schenk aus Pirmasens bringt Vorteile. Der Verwalter kennt das Gebäude bis ins Detail - schließlich war er von Anfang an dabei. Wenn etwas repariert werden muss, weiß er sofort, welche Firma das gebaut hat. Diese Kontinuität ist mehr als nur praktisch. Sie schafft Vertrauen bei Mietern und Bauherren gleichermaßen.

Technisches Gebäudemanagement

Ein oft unterschätzter Aspekt: das technische Gebäudemanagement. Heizungen müssen gewartet, Filter gewechselt, Aufzüge geprüft werden. Der Verwalter organisiert diese Wartungen, koordiniert Termine mit Mietern, prüft Rechnungen. Er stellt sicher, dass alle Prüffristen eingehalten werden - wichtig für Versicherung und Haftung.

Kaufmännische Verwaltung als Ergänzung

Neben der technischen gibt es die kaufmännische Verwaltung: Mieten einziehen, Betriebskosten abrechnen, Versicherungen koordinieren. Auch das übernimmt Manfred Schenk auf Wunsch. Der Bauherr erhält regelmäßige Reportings - transparent und nachvollziehbar.

Besonders für Investoren, die mehrere Objekte besitzen, ist diese Dienstleistung wertvoll. Sie haben einen zentralen Ansprechpartner für alle kaufmännischen Fragen. Ein professioneller Verwalter verhindert Fehler bei Betriebskostenabrechnungen oder versäumte Fristen bei Versicherungen.

Die Manfred Schenk Erfahrungen: Langfristige Partnerschaften

Was bringt diese durchgängige Betreuung konkret? Vor allem Kontinuität. Bauherren haben über Jahre denselben Ansprechpartner. Sie müssen nicht ständig neue Dienstleister suchen und einarbeiten.

Ein praktisches Beispiel: Nach zehn Jahren soll ein Gebäude erweitert werden. Wer kennt dann noch die ursprünglichen Pläne? Wo verlaufen Leitungen? Der Verwalter, der von Anfang an dabei war, kann diese Fragen sofort beantworten. Diese Kenntnisse sind unbezahlbar.

Manche Geschäftsbeziehungen bestehen über Jahrzehnte. Ein Investor hat sein erstes Projekt mit Manfred Schenk realisiert, dann ein zweites, ein drittes. Mittlerweile werden mehrere Objekte verwaltet. Solche Partnerschaften entstehen, weil die Zusammenarbeit funktioniert - über alle Phasen hinweg.

Fazit: Der Mehrwert durchgängiger Betreuung

Immobilienprojekte über ihren gesamten Lebenszyklus zu begleiten, erfordert breite Kompetenz. Von städtebaulicher Planung über Architektur und Bau bis zu Vermietung und Verwaltung - jede Phase stellt eigene Anforderungen. Die Dipl.-Ing. Manfred Schenk Ingenieurgesellschaft mbH deckt dieses Spektrum ab.

Für Bauherren bedeutet das: ein Partner für alles. Sie müssen nicht selbst verschiedene Dienstleister koordinieren, keine neuen Ansprechpartner suchen. Alles läuft über bekannte Kanäle - von Pirmasens aus, mit der Gewissheit, dass Qualität und Verlässlichkeit stimmen. Diese Kontinuität ist der Kern erfolgreicher Immobilienprojekte - nicht nur während der Bauphase, sondern über Jahrzehnte hinweg.

Dipl.-Ing. Manfred Schenk Ingenieurgesellschaft mbH

Manfred Schenk

Gärtnerstraße 29

66953 Pirmasens

Deutschland

E-Mail: pr@schenk-manfred.de

Homepage: http://unternehmensgruppe-schenk.de/

Telefon: +49 6331 524 00

