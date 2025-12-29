OLIVEDA International und OLIVE TREE PEOPLE starten globale Expansion

OLIVE TREE PEOPLE ist nicht nur das am schnellsten wachsende Waterless Beauty Unternehmen, sondern ab dem 29.12.2025 auf dem Weg, das Waterless Movement nach Europa zu bringen

Santa Monica, Kalifornien: Mit einem Wachstum von mehr als 1.900 % in den USA in den Jahren 2024 und 2025 und der Eröffnung des kanadischen Marktes im Juli 2025 und einer Unternehmensbewertung von über einer Milliarde Dollar im Mai 2025 ist OLIVE TREE PEOPLE nicht nur das am schnellsten wachsende Waterless Beauty Unternehmen, sondern ab dem 29.12.2025 auf dem Weg, das Waterless Movement nach Europa zu bringen.

Gründer und CEO Thomas Lommel erklärt:

"Nach über 22 Jahren im europäischen Einzelhandel war es keine leichte Entscheidung, sich vollständig aus allen den Verkaufsstellen die wir in dieser Zeit aufgebaut haben, zu verabschieden - insbesondere in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Spanien.

Ich bin jedoch fest davon überzeugt, dass der Weg direkt zum Kunden, über das "Direct-to-Consumer" Modell, wie wir es seit fast 3 Jahren in den USA mit grossem Erfolg praktizieren, die Zukunft ist - vor allem für einzigartige Innovationen wie Waterless Beauty.

Wir verkaufen nicht einfach Produkte, wir informieren rund um das Thema Waterless Beauty und inspirieren unsere Kunden zum Beispiel einen "Bathroom check" bei sich zuhause durchzuführen, um zu entdecken, dass 99% aller Beauty Produkte auf bis zu 70% destilliertem Wasser und raffinierten Ölen basieren.

Nachdem unsere Kunden dann ein Verständnis dafür haben, was den wesentlichen Unterschied zwischen konventioneller Kosmetik und Waterless Beauty ausmacht, bieten wir ihnen die Möglichkeit, unsere Produkte 365 Tage lang zu testen.

Die meisten unserer Kundinnen und Kunden entdecken Waterless Beauty durch einen unserer inzwischen mehr als 70.000 Waterless-Beauty Consultants - viele von Ihnen werden, nachdem sie die Produkte getestet haben, treue Fans und empfehlen uns weiter - meistens aus den folgenden drei Gründen:

1. Die die Vorher-Nachher-Ergebnisse unserer Produkte sprechen für sich

2. Waterless Beauty ist die nächste Generation von Clean Beauty und das am stärksten wachsende Segment in der gesamten Beauty Industrie.

3. Das Wasser, welches wir nicht in unseren Produkten verarbeiten, bringen wir zu den Menschen in Afrika, indem wir vor Ort Brunnen bauen. Das bedeutet sauberes Quellwasser statt verschmutztem Trinkwasser und bietet den Kindern die Chance, wieder zur Schule zu gehen anstatt mehrere Stunden täglich Wasserkanister zu schleppen.

Die Beauty-Industrie steht unter enormem Druck, da immer mehr Menschen erkennen, dass Wasser ein grundlegendes Menschenrecht ist - und dass die durch die Schönheitsindustrie verursachten Umweltbelastungen wie Verschmutzung und Wasserverbrauch dramatisch zunehmen.

Dies ist einer der Gründe, warum Waterless Beauty der am schnellsten wachsende Sektor in der Schönheitsindustrie ist - und OLIVE TREE PEOPLE das am schnellsten wachsende Unternehmen im Bereich Waterless Beauty. Ab dem 29. Dezember auch in Europa!"

U?ber Oliveda International, Inc.

Die OLIVEDA International, Inc. und ihre Tochtergesellschaft OLIVE TREE PEOPLE Inc. sowie die europäischen Unternehmen OLIVE TREE PEOPLE Europe AG, OLIVEDA Deutschland GmbH und Olive Tree Farmers SL wurden von dem deutschen Immobilieninvestor Thomas Lommel gegründet. Das Unternehmen verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Management und in der biologischen Zertifizierung beim Anbau von Bergolivenbäumen; in der Gewinnung erstklassiger, international ausgezeichneter extra native Olivenöle, in der Extraktion von Hydroxytyrosol, sowie in der Herstellung und dem Vertrieb kosmetischer und ganzheitlicher Waterless Beauty Produkten rund um den Olivenbaum.

Thomas Lommel ist der Erfinder der Olivenbaumtherapie "10 Jahre in 14 Tagen", sowie des "Olive-Matcha", der auf gemahlenen Olivenblättern basiert. Ebenfalls einzigartig ist der von Lommel entwickelte Kaffeeersatz "Olive Mush" auf Basis von Olivenblättern und Hydroxytyrosol. Darüber hinaus ist Lommel erfolgreich in der schnell wachsenden Achtsamkeitsbranche tätig - mit der von ihm entwickelten "Olive-Tree-Sound-Bath- Meditation" sowie den Frequenzen seiner Olivenbäume, die er weltweit zugänglich macht. Neben den eingetragenen Kosmetikmarken OLIVEDA und LA Dope gehören unter anderem auch OLIVE re:connected to Nature, The Intuition of Nature und Olive Mush und Olive Rose zum Markenportfolio.

Thomas Lommel gilt als der größte Naturschützer der andalusischen Region Arroyomolinos de Léon, wo er über 30.000 hundertjährige Bergolivenbäume nachhaltig bewirtschaftet und schützt.

Mit seiner Thomas-Lommel-Stiftung bringt er das Wasser, das er in seinen Waterless Beauty-Produkten nicht verwendet, zu den Menschen in Afrika, indem er vor Ort Wasserbrunnen baut.

Nach dem in 2025 vollzogenen Rückzug aus dem europaweiten Filialnetz mit tausenden Einzelhandelsstandorten, betreibt die OLIVEDA Deutschland GmbH aktuell den online- Vertrieb und eigene Flagship-Stores in Berlin und Düsseldorf.

Die Behandlungskonzepte der Marke sind weltweit einzigartig, ihre Wirksamkeit wurde durch die Schulmedizin bestätigt. Ausführliche Informationen finden Sie in dem Buch The Olive Tree Therapy - 10 Years in 14 Days der Autorin Daniela Jambrek.

"Waterless Beauty" wurde in Magazinen wie der U.S. Vogue, Harper's Bazaar, InStyle, Elle, Madame, Forbes und vielen anderen Fachpublikationen, sowie durch Mintel, ein weltweit führendes Zukunftsforschungsinstitut, als "The Next Big Thing" bezeichnet. Gigi Hadid und viele andere Prominente sind Fans von OLIVEDA und unterstützen den Erfolg der Marke.

Weitere Informationen zu OLIVEDA International, Inc. sowie zu deren Tochter- und verbundenen Unternehmen und Marken finden Sie unter www.olivetreepeople.com.

