Winkender Weihnachtsmann-Wichtel in Orange – Beflockte Dekofigur mit Charme und Bewegung

Bringen Sie frische Farbe, verspielte Leichtigkeit und festliche Stimmung in Ihr Zuhause mit diesem außergewöhnlichen winkenden Weihnachtsmann-Wichtel in leuchtendem Orange. Die liebevoll gestaltete Dekofigur vereint klassische Weihnachtselemente mit einem modernen Farbkonzept und wird so zu einem echten Blickfang in Ihrer Advents- und Weihnachtsdekoration. Ob auf dem Tisch, der Fensterbank, dem Regal oder als dekoratives Highlight im Eingangsbereich – dieser fröhliche Wichtel sorgt überall für ein Lächeln.

Der Weihnachtswichtel winkt Ihnen freundlich mit seinem linken Arm zu und vermittelt sofort eine einladende, herzliche Atmosphäre. Die sanfte, rhythmische Bewegung bringt Leben in Ihre Dekoration und wirkt gleichzeitig verspielt und charmant. Besonders in der dunkleren Jahreszeit schafft diese kleine Bewegung eine warme, lebendige Wirkung, die das Zuhause noch gemütlicher macht.

Ein besonderes Highlight ist die hochwertige, samtige Beflockung der Oberfläche. Sie verleiht der Figur nicht nur eine edle Optik, sondern sorgt auch für eine angenehm weiche Haptik. Das kräftige Orange setzt dabei einen modernen Akzent und hebt sich bewusst von klassischen Rot- oder Grüntönen ab. Dadurch eignet sich der Wichtel perfekt für alle, die ihre Weihnachtsdekoration bewusst etwas individueller und zeitgemäßer gestalten möchten, ohne auf festliche Stimmung zu verzichten.

Gefertigt ist die Figur aus robustem Kunststoff, wodurch sie formstabil, langlebig und leicht zu platzieren ist. Mit ihren kompakten Maßen von ca. 13 x 9,5 x 16,5 cm findet sie nahezu überall Platz – selbst auf schmalen Ablagen oder kleinen Tischen. Der Betrieb erfolgt über eine handelsübliche Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten), sodass kein störendes Kabel notwendig ist und Sie den Wichtel flexibel positionieren können.

Auch als Geschenkidee überzeugt dieser winkende Weihnachtsmann-Wichtel auf ganzer Linie. Ob als kleine Aufmerksamkeit in der Vorweihnachtszeit, als liebevolles Mitbringsel oder als Ergänzung zu einem größeren Geschenk – diese Figur sorgt garantiert für Freude und weihnachtliche Stimmung. Durch ihr freundliches Design spricht sie sowohl Erwachsene als auch Kinder an und passt in unterschiedlichste Einrichtungsstile.

Produktdetails im Überblick:

– Design: Weihnachtsmann-Wichtel in Orange mit Rauschebart

– Oberfläche: Samtig beflockt für eine hochwertige Optik

– Funktion: Winkender linker Arm (beweglich)

– Größe: ca. 13 x 9,5 x 16,5 cm (L x B x H)

– Material: Kunststoff

– Betrieb: Batterie (nicht enthalten)

– Einsatzbereich: Innenbereich, ideal für Tisch, Fensterbank oder Regal

Ihre Vorteile auf einen Blick:

– Hochwertige Beflockung mit angenehmer Haptik

– Bewegliche Figur für eine lebendige Weihnachtsdekoration

– Moderne, frische Farbgestaltung in Orange

– Vielseitig einsetzbar und platzsparend

– Ideal als originelle Geschenkidee oder dekoratives Highlight

Entdecken Sie den beflockten Weihnachtsmann-Wichtel in Orange und verleihen Sie Ihrer Weihnachtsdekoration einen fröhlichen, modernen Farbtupfer mit Charakter.

Bemerkung: Das Batteriefach lässt sich ohne Schraube schließen, daher ist keine Schraube vorhanden.