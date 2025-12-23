Hamburg: Bernd Blase im Interview: „Meine Bücher sollen nicht gefallen, sondern wirken.“

PRESSEMITTEILUNG (Interview)

Bernd Blase im Interview: „Meine Bücher sollen nicht gefallen, sondern wirken.“

Psychologische Spannung, metaphysische Kriminalfälle und eine Bibliothek der ungeschriebenen Leben – drei Romane, ein literarischer Anspruch: Wirkung statt Wohlfühlzone.

[Hamburg], 17. Dezember 2025 – Der Autor und Dozent Bernd Blase verbindet psychologische Tiefenschärfe mit poetischer Sprache und einer existenziellen Fragelust, die eher beunruhigt als beruhigt. In seinen Romanen „Als die Farben zu weinen lernten“, „Der letzte Beichtstuhl“ und „Die Bibliothek der Unerzählten“ geht es nicht um leichte Unterhaltung – sondern um literarische Reibung: Wahrnehmung, Schuld, Erinnerung und die Frage, wie dünn die Schicht ist, die wir „Realität“ nennen.

Im Interview spricht Blase über Synästhesie als Erzählverfahren, Schuld als Motor und über Figuren, die sich nicht „entwickeln“, sondern entlarven.

Interview

Herr Blase, was ist der rote Faden Ihrer Bücher?

Bernd Blase: Der rote Faden ist wahrscheinlich genau das: dass es nicht immer rot ist. „Als die Farben zu weinen lernten“ arbeitet mit Wahrnehmung – und mit dem Misstrauen gegenüber der eigenen Wahrnehmung. „Der letzte Beichtstuhl“ kreist um Schuld und die seltsame Frage, ob Wahrheit überhaupt etwas ist, das wir besitzen. Und „Die Bibliothek der Unerzählten“ fragt: Was passiert mit den Geschichten, die nie gelebt oder nie erzählt wurden?

Sie sagen: „Meine Bücher sollen nicht gefallen, sondern wirken.“ Was meinen Sie damit konkret?

Bernd Blase: Gefallen ist ein freundliches Wort – aber es ist auch ein harmloses. Wirkung ist etwas anderes: ein Nachhall, eine Irritation, vielleicht sogar ein innerer Widerstand. Ich möchte nicht, dass man mein Buch zuklappt und denkt: nett. Ich möchte, dass etwas weiterarbeitet. Dass man an einer Stelle hängen bleibt, weil sie einen meint.

„Als die Farben zu weinen lernten“ – worum geht es im Kern?

Bernd Blase: Es ist ein psychologisch-poetischer Thriller, der Wahrnehmung zum Tatort macht. Der Erzähler nimmt die Welt synästhetisch wahr, liest Mikroexpressionen, deutet Menschen – und gerät dabei in ein gefährliches Spiel aus Manipulation, Schuld und der Frage, ob er beobachtet oder bereits gesteuert wird. Die Ästhetik ist nicht Dekoration, sie ist Erkenntnismittel. Oder Verführung. Je nachdem.

„Der letzte Beichtstuhl“ klingt wie ein Kriminalroman – ist es einer?

Bernd Blase: Es ist ein Krimi, ja – aber einer, der das Verbrechen nicht nur im Außen sucht. Eine entweihte Kirche in Venedig wird Luxushotel, der Beichtstuhl bleibt. Ein ehemaliger Priester arbeitet dort als Nachtportier und sammelt anonyme Geständnisse. Dann findet er eine Beichte, die exakt seine eigene Schuld beschreibt – Wort für Wort. Das ist der Moment, in dem der Fall kippt: Wer kennt mich so? Und was, wenn ich der Letzte bin, der sich erinnert?

Und „Die Bibliothek der Unerzählten“ – was fasziniert Sie daran?

Bernd Blase: Die Vorstellung, dass Menschen nicht nur an dem leiden, was passiert ist – sondern auch an dem, was nie passieren durfte. Ein ehemaliger Psychotherapeut lebt zurückgezogen in einer stillgelegten Bibliothek und archiviert unvollendete Lebensgeschichten. Dann taucht ein Kind auf und behauptet: Eine dieser Geschichten sei seine – und müsse weitergeschrieben werden, bevor „die Stille sie frisst“. Das ist mystisch, ja, aber psychologisch ist es sehr real: Schweigen ist nicht leer. Schweigen ist Material.

Was wünschen Sie sich von Ihren Leserinnen und Lesern?

Bernd Blase: Mut zur Zumutung. Nicht im Sinne von „schwer“ – sondern im Sinne von „ehrlich“. Ich glaube, Literatur darf auch unbequem sein. Vielleicht sogar: sie sollte es manchmal.

Ich danke Ihnen für dieses Gespräch und ihre Zeit. Eine Frage habe ich diesmal: Hat unser Dialog bei ihnen gewirkt?

Kurzprofil

Bernd Blase ist Autor, Dozent und Künstler. In seiner Literatur verbindet er psychologische Spannung, philosophische Tiefenfragen und eine poetische Bildsprache. Seine Texte arbeiten mit Wahrnehmung, Erinnerung und Schuld – nicht als Themen, sondern als Kräfte.

Titel (Auswahl)

Als die Farben zu weinen lernten – psychologisch-poetischer Thriller über Wahrnehmung, Manipulation und synästhetische Deutung

Der letzte Beichtstuhl – metaphysischer Kriminalroman in Venedig über Schuld, Geständnisse und Identität

Die Bibliothek der Unerzählten (Archiv der Unvollendeten) – mystisch-psychologischer Roman über ungeschriebene Leben und die Macht des Erzählens

Kernaussage: „Meine Bücher sollen nicht gefallen, sondern wirken.“