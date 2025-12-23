„Das Rätsel des goldenen Siegels“– der neue Fantasy-Roman von Laetitia Barnick

Das mit zahlreichen Zeichnungen der Autorin illustrierte Buch für LeserInnen ab 10 Jahren ist im Herbst 2025 bei Epubli erschienen und als Printbuch ab sofort bei Amazon und überall im Buchhandel erhältlich.

Die Geschichte erzählt von der 13-jährigen Sofia, die mit unerträglicher Langeweile rechnet, als sie die gesamten Sommerferien bei ihrer skurrilen Tante Amalia verbringen soll. Zudem lässt die Tante Sofias geliebte Fantasy-Bücher verschwinden und verdonnert sie zum Mathe-Nachhilfeprogramm mit dem Klassenprimus Jonas. Als Sofia auf dem Dachboden ihre Bücher sucht, findet sie stattdessen ein geheimnisvolles Buch, das mit einem eisenfesten Siegel in Form eines Löwenkopfs verschlossen ist. Statt Mathe-Nachhilfe verfolgen Sofia und Jonas spontan eine abenteuerliche Spur zum Ursprung des Buchs. Diese führt sie in die Tiefen der Katakomben einer uralten Schatzkammer – und zu den sagenhaften Wesen, die dort seit Jahrhunderten verborgen leben.

Diese klassische Fantasy-Geschichte vereint einen altersgerechten Spannungsbogen mit der Faszination historischer Figuren. Mit lebendigen Dialogen, einer Prise Humor und eindrucksvollen Charakterdarstellungen stehen Freundschaft, Fairness und Zusammenhalt im Mittelpunkt, um Herausforderungen zu meistern. Die Wertschätzung für die Geheimnisse der Natur und der Glaube an das scheinbar Unmögliche verbinden sich dabei mit den alltäglichen Sorgen und Abenteuern der jungen Protagonisten im Hier und Jetzt der Gegenwart.

Laetitia Barnick veröffentlichte unter anderem einige Kinderbücher bei Verlagen wie Langen Müller und dem Schreiber Verlag. Nach vielen Jahren als freie Reporterin in der Tagespresse hat sie sich nun wieder dem Schreiben von Fantasy-Geschichten zugewandt.

Das Rätsel des goldenen Siegels / Taschenbuch / Softcover Mit zahlreichen Illustrationen der Autorin / 548 Seiten ISBN: 978-3-565-04219-7 Verlag: Epubli (Neopubli GmbH / Berlin) Verkaufspreis: 17,99 €

https://www.amazon.de/R%C3%A4tsel-goldenen-Siegels-Laetitia-Barnick/dp/3...

https://www.epubli.com/shop/das-raetsel-des-goldenen-siegels-97835650421...

Und hier noch eine Leseprobe wie erschienen in leserkanone.de:

„Das ist doch dieser Riese, der Titan Atlas, der auch oben auf dem Dach ist!“, flüsterte Sofia. Doch bevor Jonas etwas erwidern konnte, begann das Unfassbare: Die gewaltigen Arme des Titanen zuckten, langsam und schwerfällig. Der Globus bewegte sich ein winziges Stück, und mit einem Geräusch wie schleifender Stein rollten die Augen der Statue in ihren Höhlen.

„Sofia...“, stammelte Jonas mit einem harschen Krächzen und packte sie am Arm.

Dann hörte man das Unverkennbare – ein tiefer Ton, rau und fremd, der sich wie eine uralte Sprache anhörte und sie begriffen: Das war nicht bloß eine Statue.

„Bloß weg hier, der lebt ja!“, stammelte Jonas angsterfüllt, bevor er Sofia, die vor lauter erschreckter Faszination wie erstarrt war, entschlossen wegzog. Zitternd und stolpernd setzten sie sich in Bewegung, als sich hinter ihnen die Statue erneut regte.

Ein tiefes Grollen erfüllte den Raum – dunkel und unheilvoll – und plötzlich wandelten sich die seltsamen Laute zu einem widerhallenden Lachen, das dumpf durch die Gänge des Gewölbes hallte. Es klang fast spöttisch wie ein Hohngelächter, als würde sich der Titan über ihre Panik amüsieren.

Mit aufgerichteten Nackenhaaren hasteten sie weiter. Als sie sich noch einmal umdrehten, kam es ihnen so vor, als würde ihnen die Monstergestalt des Titans mit seiner riesenhaften Steinhand hinterherwinken.

„Wir müssen hier lang!“, flüsterte Sofia. „Mensch, irgendwo hier muss doch mal der Eingang zur Schatzkammer sein!“

„Komm schnell weiter“, stieß Jonas hervor und zog Sofia am Ärmel. „Ich will hier sofort weg!“

„Aber er winkt uns“, stieß Sofia heiser aus und auch Jonas sah es, dass der Titan ihnen hinterherwinkte.

„Das kann nicht sein!“ Jonas versuchte seine Stimme festzuhalten, aber Panik ließ sie schrill klingen. „Komm! Wir... wir müssen...“

Bevor er zu einer Flucht ansetzen konnte, drehte sich Sofia nochmals zur Statue um.

„Jonas“, raunte sie tonlos, „er – er winkt uns nicht einfach nur hinterher. Er... er will, dass wir zurückkommen!“

Und tatsächlich war ganz deutlich eine grollende Stimme zu hören, die wie Donner in den Höhlen rollte: „Kommt zurück!“

Beide blieben abrupt stehen, unfähig irgendetwas zu entscheiden oder sich auch nur einen Zentimeter vor- oder zurückzubewegen.

Hinter ihnen wirkte Atlas wie ein düsterer Wächter mit Augen aus Stein, und vor ihnen – aus einem entgegengesetzten Gewölbegang – ertönte plötzlich das entsetzliche Geräusch einer quietschenden Tür. Jonas packte Sofia erneut fest am Arm.

„Wir verstecken uns!“, flüsterte er und deutete auf einen kleinen Tisch abseits des Hauptgangs. Doch bevor sie zu einem weiteren Schritt ansetzen konnten, hörten sie schon dumpfe Schritte.

„Was... was machen wir jetzt?“, hauchte Sofia, sich panisch umblickend, während ein Licht näherkam. Doch sie hatten nicht einmal mehr Zeit, sich zu ducken – die Schritte wurden schneller, die Schatten eindringlicher. Da bog ein Lichtkegel um die dunkle Ecke des Gangs, Sofia schnappte nach Luft und erkannte schlagartig die beiden Gestalten trotz Perücke und schwarzer Schirmmütze - die Männer aus dem Zug – die Gangster!

Jonas erstarrte ebenfalls und konnte wie Sofia keinen Muskel rühren, als der untersetzte Stämmige die Taschenlampe hochhob und ihnen grell ins Gesicht leuchtete.

„Ach, schau mal einer an, wen haben wir denn da?“, fragte der Mann mit der Narbe über der Wange spöttisch, die jetzt im flackernden Lichtstrahl deutlicher sichtbar war. Seine Stimme klang wie knirschendes Metall, und sein Blick schien durch sie hindurch zu bohren. „Das Museum ist doch geschlossen, falls ihr es nicht bemerkt habt!“

„Ja genau, wen haben wir denn da?“ Der größere, hagere Mann trat noch näher und grinste ungemütlich schief: „Das verliebte Pärchen aus dem Zug etwa?“

https://www.leserkanone.de/index.php?befehl=buecher&buch=134530&lp=1