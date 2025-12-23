Kritische Infrastruktur zuverlässig absichern

Stadtwerke, Energieversorger und Wasserwerke stehen vor besonderen Sicherheitsherausforderungen: Als Teil der kritischen Infrastruktur müssen sie nicht nur ihre Anlagen vor Diebstahl und Vandalismus schützen, sondern auch strenge regulatorische Vorgaben erfüllen. Die TFA Fernmeldebau Kron GmbH aus Essen bietet seit über 50 Jahren maßgeschneiderte Sicherheitslösungen, die speziell auf die Anforderungen von Versorgungsunternehmen zugeschnitten sind. Mit intelligenten Überwachungssystemen, zuverlässigen Einbruchmeldeanlagen und vernetzten Alarmservern sorgt das Unternehmen für lückenlosen Schutz der Versorgungsinfrastruktur.

"Versorgungsunternehmen betreiben häufig Hunderte von Anlagen über große geografische Gebiete verteilt - von Trafostationen über Pumpwerke bis hin zu Fernwärmeübergabestationen. Viele dieser Standorte sind unbemannt und damit besonders gefährdet. Wir entwickeln Sicherheitskonzepte, die jeden einzelnen Standort zuverlässig schützen und gleichzeitig zentral überwacht werden können", erklärt Tim Rolef, Geschäftsführer der TFA Fernmeldebau Kron GmbH.

Die Bedrohungslage ist vielfältig: Kupferdiebstahl verursacht Millionenschäden, Vandalismus gefährdet Anlagen und Menschen, unbefugte Zutritte bedrohen die Versorgungssicherheit. Gleichzeitig verlangen das IT-Sicherheitsgesetz und die KRITIS-Verordnung umfassende Schutzmaßnahmen.

Das Leistungsspektrum umfasst moderne Videoüberwachungssysteme mit intelligenter Bildanalyse, die automatisch ungewöhnliche Situationen erkennen. Ergänzt werden diese durch professionelle Einbruchmeldeanlagen mit Magnetkontakten, Bewegungsmeldern und Erschütterungssensoren sowie Zaun- und Perimeterüberwachung für weitläufige Gelände.

"Die wahre Stärke liegt in der intelligenten Vernetzung aller Sicherheitskomponenten. Unser Alarmserver empfängt Meldungen aus allen Systemen, bewertet sie nach Priorität und leitet die Informationen automatisch an die zuständigen Personen weiter", erläutert Tim Rolef. Ergänzend ermöglichen moderne Telekommunikationslösungen schnelle Reaktionszeiten durch IP-Sprechstellen und redundante Kommunikationswege.

Neben Einbruchschutz und Videoüberwachung spielt auch der Brandschutz eine zentrale Rolle. Moderne Brandmeldeanlagen mit verschiedenen Detektortypen erkennen Gefahren frühzeitig und können direkt mit der Feuerwehr verbunden werden.

Interessierte Versorgungsunternehmen können sich telefonisch unter 0201 84008-0 kostenlos und unverbindlich beraten lassen, um maßgeschneiderte Sicherheitslösungen für ihre Infrastruktur zu entwickeln.

