Warum werden in Ungarn derzeit so viele Häuser verkauft? 5 Gründe, die Käufer und Verkäufer jetzt kennen müssen

Zalaegerszeg / Ungarn, Dezember 2025 - Wer derzeit Immobilienportale in Ungarn beobachtet, stellt eine auffällige Entwicklung fest: Das Angebot an Häusern ist deutlich gestiegen. Immer mehr Eigentümer entscheiden sich für einen Verkauf - und das nicht zufällig.

Seit 2022 haben sich die Rahmenbedingungen auf dem ungarischen Immobilienmarkt spürbar verändert. Höhere Zinsen, strengere Finanzierungsregeln, gestiegene Energie- und Instandhaltungskosten sowie veränderte staatliche Förderprogramme wirken gleichzeitig auf Eigentümer und Kaufinteressenten ein. Besonders ältere, unsanierte Häuser geraten dadurch unter Druck, während gut gelegene und energetisch modernisierte Immobilien weiterhin vergleichsweise stabil bleiben.

Gleichzeitig agieren Käufer heute deutlich vorsichtiger. Energieeffizienz, Zustand, laufende Kosten und Lagequalität spielen eine größere Rolle als noch vor wenigen Jahren. In vielen Regionen - vor allem außerhalb der Top-Lagen - verlängern sich dadurch die Vermarktungszeiten, und Preisverhandlungen werden intensiver geführt.

Diese Entwicklung betrifft nicht nur einzelne Regionen, sondern zeigt sich landesweit - wenn auch mit klaren Unterschieden zwischen Budapest, wirtschaftlich starken Ballungsräumen und ländlichen Gebieten. Auch Wechselkursschwankungen des Forint beeinflussen die Nachfrage, insbesondere bei ausländischen Interessenten.

Welche Faktoren aktuell den größten Verkaufsdruck erzeugen, welche Immobilientypen besonders betroffen sind und worauf Käufer und Verkäufer jetzt unbedingt achten sollten, analysiert der ausführliche Hintergrundartikel:

Warum werden in Ungarn derzeit so viele Häuser verkauft?

Alle Angaben ohne Gewähr

Quelle: ungarn-foren.de

Marion Schanne

Doszaliget 24

9919 Csákánydoroszló

Ungarn

E-Mail: support@marion-schanne.de

Homepage: https://www.ungarn-foren.de/

Telefon: +49(0)15111153614

Pressekontakt

